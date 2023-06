REMA: Dagligvarekjeden kvitter seg med den særnorske ordningen.

Tror andre vil følge etter Remas pris-grep: − Det trengs å røskes opp litt

Dagligvaregiganten vil forhandle med leverandører hele året, ikke bare to ganger. Og det er gode nyheter for deg.

Kortversjonen Rema 1000 fjerner det særnorske forhandlingssystemet med kun to prisvinduer i året

Professor Øystein Foros ved NHH og bransjeveteran Ivar Pettersen mener dette er bra og vil gi en bedre konkurranse mellom kjedene

Hvordan Kiwi og Coop vil svare, er usikkert, men Foros tror de må følge etter for å konkurrere Vis mer

– Jeg synes det høres interessant og bra ut. Dette er et særnorsk system, og det er all grunn til å være skeptisk til alt som er særnorsk, sier professor Øystein Foros ved Norges handelshøyskole (NHH) til VG.

Det særnorske han sikter til, er at matprisene her til lands kun forhandles om to ganger i året – 1. februar og 1. juli. Det kalles også «prisvinduer». Det gjør at prisene i butikkhyllene økes rundt disse datoene, før de synker igjen.

Nå tar Rema altså grep og vinker adjø til hele forhandlingssystemet, som E24 meldte på onsdag. Blant annet fordi «det er litt slitsomt å bli fremstilt som cowboyer og småkjeltringer som driver kartellvirksomhet».

I den anledning kutter de også prisen på 250 varer.

EKSPERT: Professor Øystein Foros ved Norges handelshøyskole (NHH).

– At vi får en måte å forhandle på som er nærmere andre land, er bra, fortsetter Foros, og utdyper:

–Dette er et marked der det trengs å røskes opp litt. Og turbulens er bra, det fikk vi jo i februar med priskrigen etter Kiwis finte. Det vil gi mer guff i konkurransen mellom kjedene. I perioder der råvarepriser enten går mye opp og ned er det bra vi får tilpasningene oftere i stedet for disse vinduene. For nå vil det være sånn at man ser at hvis noen kjører veldig billig Grandiosa, vil de andre lure på om noen har gjort en god deal hos Orkla. Mens tidligere visste man at den type ting så man bare 1. juli eller 1. februar.

Konkurransen blir altså bedre, mener Foros. Men det betyr ikke at maten generelt blir billigere.

– Det gjenstår å se hva effekten blir annet enn at det blir slutt på pris-sprettene, det gjenstår å se. Det er ikke gitt at dette fører til lavere innkjøpspriser.

– Hvordan vil butikkene se sitt snitt her for å øke prisene?

– Det bestemmes av konkurransen mellom kjedene.

– Kan det bli vanskeligere for forbrukere å navigere nå som prisene ikke er så satt?

– Nei, det tror jeg ikke. Hvis prisendringene skjer litt mer hele tiden, er det bra for konkurransen.

– Bra for konkurransen

Spørsmålet nå blir hvordan konkurrentene Kiwi og Coop reagerer:

– Jeg kan ikke tenke meg at de to andre kan fortsette med gamlemåten hvis Rema får dette til med leverandørene.

Han tror også leverandører følger opp, fordi det å være skeptiske til en slik endring fort kan stille dem i et dårlig, gammeldags lys.

– Det er vanskelig å holde igjen en nyvinning som folk tenker er bra.

Til E24 uttaler Norgesgruppen, som eier Kiwi, at de også forhandler om priser utenfor de vanlige prisvinduene.

– Tidspunktet for endringer av innkjøpsprisene våre er regulerte i hver enkelt avtale med leverandørene. Noen av disse avtalene forholder seg ikke til de såkalte prisvinduene. Så dette er ikke nytt, sier Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon i NorgesGruppen.

Kommunikasjonsdirektør Bjørn Takle Friis sier at de skal i innspillsmøte med Næringsdepartementet og Konkurransetilsynet i dag, hvor prisvinduene er ett av temaene.

– Vi vil gå inn i prosessen på en konstruktiv måte for å finne en best mulig løsning, sier Friis.

Kan påvirke renten

Bransjeveteran Ivar Pettersen tror også det er bra å unngå store sprang på priser to ganger i året. Selv om det har fantes et rom for å forhandle mellom disse prisvinduene fra før, er han helt sikker på at de andre vil følge etter når Rema tar et så tydelig grep.

– Det er akkurat som Kiwis prislås, her nytter det ikke å avvike. Nå har Rema tatt litt av føringen og jeg tror de andre må følge. Og det skyldes at ingen av enkeltkjedene kan sette høyere pris, når Rema snevrer inn rommet for prisøkning.

– De vil jo tjene penger, hvordan gjør de det?

– Rema lover ikke lavere marginer eller ofrer fortjeneste, men fjerner turbulensen. Hvis leverandørene øker prisene med 3–4 prosent i juli, lover ikke Rema å holde de igjen.

EKSPERT: Ivar Pettersen jobbet i mange år for Nibio, et forskningsinstitutt som analyserer matpriser over tid. Nå jobber han for Alo-analyse.

Pettersen mener det ikke er forvirrende for folk å måtte forholde seg til løpende endringer i stedet for to store prishopp – snarere tvert imot.

– Nå slipper vi å få de store variasjonene på enkeltmåneder. Og det kan ha ganske stor betydning. For nå er matpriser viktig for rentesetting, og hvis det ble en stor endring i juli, kunne den blitt mistolket til at prisveksten på mat er høyere enn den egentlig er.

Til info: Foros har gjort rådgivningsoppdrag for Oda og Rema 1000.

