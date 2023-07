NORGESFERIE-BONANZA: Hotell i Norge er hot om dagen. Her fra Oslo sentrum og Radisson Blu Plaza (rundt 4400 kroner for et dobbeltrom lørdag 8.– søndag 9. juli).

Norgesferie for alle pengene!

Borte bra, men hjemme best? Hotellene i Norge kan bli like hotte som temperaturene har vært de siste ukene.

Kortversjonen Andelen nordmenn som velger innenlandsferier har økt fra 58 % før til 65 % i år, ifølge NHO Reiseliv.

Fire grunner til denne økningen er oppdagelsen av nye favorittsteder i Norge under pandemien, økt interesse for aktivitetsferier, hetebølger og skogbranner i Europa, og den svake kronen.

Hotellprisene i år er lavere enn i fjor i noen byer, og eksperter forklarer at det skyldes ønsket om å øke belegg etter to vanskelige år med pandemi. Vis mer

Svak krone, mulig flyplass-kaos og sjokkvarme – utfordringene står i kø for ferieklare nordmenn.

Flere velger norgesferie og leser du videre gir VG deg de beste tipsene for en overnatting som er litt snillere mot lommeboken.







Andelen nordmenn som velger å feriere i Norge har økt etter pandemien fra 58 prosent (2019) til 65 prosent i år. Det er samme nivå som i fjor.

Det viser en fersk undersøkelse gjort på vegne av NHO reiseliv.

Andelen nordmenn som skal til utlandet er synkende.

Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv peker på fire årsaker til at nordmenn velger ferie i moderlandet.

Gjennom mange år med pandemi oppdaget vi nye favorittsteder i Norge vi ikke visste om.

Nordmenn er mer og mer ute etter aktivitetsferier.

Flere år med hetebølger og skogbranner i Europa gjør at flere velger sydenferien til høsten.

Og kronekursen – som har fått en ekstra trøkk i år.

15 prosent svarer at de planlegger Norgesferie fremfor utlandet på grunn av kronekursen, og 1 av 10 dropper den planlagte utenlandsferien fordi det blir for dyrt.

Nær 7 av 10 sier at den svake kronen ikke spiller noen rolle for sommerferieplanene i år.

HOTELLEKSPERT: Førsteamanuensis ved Norsk hotellhøgskole (Universitetet i Stavanger), Annie Haver.

– Vi ser at den svake norske kronen påvirker: Vi får flere utenlandske turister, men også norske turister fordi det blir for kostbart å reise til utlandet, sier Annie Haver, førsteamanuensis ved Norsk hotellhøgskole (Universitetet i Stavanger) til VG.

Har du valgt en alternativ ferie i år på grunn av den svake kronekursen? Da vil vi gjerne høre fra deg. Kontakt VGs journalist her.

BERGEN: Hotel Clarion Collection Havnekontoret på Bryggen i Bergen sett fra Strandkaien (rundt 300 kroner for et dobbeltrom lørdag 8. – søndag 9. juli).

VGs hotellguide

Er det mulig å gjøre et feriekupp? Det lurer vi også på.

VG foretok et uformelt søk på hotellsøkesiden Booking.com torsdag morgen 3. juli. Dette er prisene du minimum kan forvente for ett døgn på et 4-stjerners hotell maks én kilometer fra sentrum førstkommende helg (lørdag 8. juli – søndag 9. juli). Søket gjelder for en familie på fire, med to barn (8 og 13 år), frokost inkludert:

Oslo sentrum:

Billigst: 2716 kroner

Dyrest: 7440 kroner

Hetebølge, sommer og sol på Tjuvholmen.

Bergen sentrum:

Billigst: 3085 kroner

Dyrest: 6298 kroner

Uteserveringen på Bryggen 17.mai 2023 i Bergen.

Trondheim sentrum:

Billigst: 1906 kroner

Dyrest: 3714 kroner

LANGS VANNET: Bryggene i Trondheim befinner seg langs Nidelva i Kjøpmannsgata og på Nedre Bakklandet.

Stavanger sentrum:

Billigst: 2223 kroner

Dyrest: 4890 kroner

GÅGATER: Gamle Stavanger.

Kristiansand sentrum:

Billigst: 3199 kroner

Dyrest: 6750 kroner

SOMMER I SØR: Fiskebrygga i Kristiansand, med restauranter og spisesteder.

Tromsø sentrum:

Billigst: 2213 kroner

Dyrest: 4259 kroner

SOMMERVÆR: I juni kunne Tromsøværinger nyte deilige sommertemperaturer. Her fra Telegrafbukta.

Bodø sentrum:

Billigst: 2230 kroner

Dyrest: 3172 kroner

FERIE I NORD: Utsikt over havna og Bodø sentrum fra Scandic Havet.

*Presisering: Prisene kan variere ut ifra hvilke tidspunkt og datoer man søker på.

Årets hotellpriser er betydelig lavere i noen byer enn da VG foretok et noenlunde tilsvarende søk i fjor sommer.

– Etter to tøffe år med pandemi antar jeg at en del hoteller økte prisene relativt godt i fjor sommer. Ser vi på belegget i Norge i fjor sommer ble ikke juli særlig bra (her var det selvsagt regionale forskjeller). Dermed vil jeg anta at bransjen valgte å sette ned prisene noe i år – fordi de ønsker å øke belegget, forklarer Haver ved hotellhøgskolen.

NORGESTURISME BLOMSTRER: Administrerende direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

– Det er absolutt mulig å finne gode tilbud i Norge. Vi ser at de store kjedene har laget sommerpakker til en billig penge – i tillegg vil jeg anbefale å gå for typiske fjell- og vinterdestinasjoner dersom du ønsker rimelig overnatting, sier Devold i NHO.

Videre forklarer hun at mange norske hotell er i høysesong under konferansesesongen på høsten eller våren. Dermed er det mulig å gjøre knallkjøp i sommermånedene, dersom man ikke er avhengig av å bo helt i sentrum.

– Forholdsvis billig

Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm fra Wiederstrøm Hotel Consulting forklarer at belegget totalt sett hittil i juni er på nivå med tilsvarende periode i fjor.

Han har analysert tall fra Benchmarking Alliance, som dekker omtrent 64.500 hotellrom og forklarer at selv om det kan være variasjoner slik at man periodevis kan gjøre kupp, har romprisene i landet gått opp 13 prosent nominelt sammenlignet med fjoråret.

– Hvordan er hotellprisene i Norge sammenlignet med utlandet?

– Det er litt vanskelig å sammenligne, for valutaforhold spiller inn. Generelt vil jeg si at det, tross kraftig prisvekst i Norge de siste par årene, er forholdsvis billig å bo på hotell her i landet.

ANALYSERER TALL: Hotellrådgiver Peter Wiederstrøm i Wiederstrøm Hotel Consulting, som bistår innen blant annet hotelleiendom og hotelldrift.

– Bestill tidlig

– Har du noen tips til hvordan finne billigst mulig overnatting?

– Det å bruke bonuspoengene sine kan være en god måte å få billige eller gratis overnattinger. Ellers er det viktig å bestille hotellrom tidlig: Desto tidligere en bestiller desto billigere er det oftest, anbefaler Haver ved hotellhøgskolen.

– Jeg er ingen forbrukerøkonom, men som ellers i livet: Søk mest mulig informasjon, sier hotellrådgiver Wiederstrøm, men legger til:

– I teorien skal prisene øke utover sommeren, men det er litt vanskelig å si hvor vi ender. Jeg har vel før sommeren tippet 10–12 % opp fra i fjor totalt sett, og det ser foreløpig ut til å holde stikk. Med variasjoner fra by til by, selvsagt, avslutter han.

