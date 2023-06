OFTE: Personer har sneket seg inn på badet nesten hver natt, ifølge driftslederen ved Nordnes Sjøbad.

Nakenbadere fersket på overvåkingskamera: − Dette må ta slutt

De siste ukene har Nordnes Sjøbad i Bergen vært en populær plass for nakenbad i de sene timene. Nå sier driftsleder at det må ta slutt.

De ansatte ved Nordnes sjøbad i Bergen, fikk en overraskelse da de tittet på overvåkningsbildene fra nattestimene.

Etter stengetid har flere unge tatt seg inn på området for en dukkert.

– Vi har sett at gjenger kommer nesten hver natt for å bruke badeanlegget. Noen har på badetøy, men det er også mange som nakenbader, sier Morten Urdal, som er driftsleder både for Nordnes Sjøbad og AdO Arena.

Det var Dagsavisen som omtalte saken først.

Bergensere har kunnet fryde seg over varme temperaturer og lite regn de siste ukene. Urdal forstår at det kan friste å hoppe i havet, også i de sene timene, men understreker at dette ikke er greit.

– Dette må ta slutt av hensyn til sikkerhet. Vi har sett ting som får oss til å frykte en ulykke, sier han.

Sjøbadet har derfor lagt ut et av overvåkningsbildene på Facebook, og advarer om at besøkende vil politianmeldes om det fortsetter.

– Skrekkscenarioet vårt er å finne noen skadet når vi skal åpne på morgenen, sier han.

Frykter at noen vil skade seg

Urdal forstår at personene syns det er fristende med sene bad, men sier at det må bli slutt på moroa.

– Vi må tenke sikkerhet. På videoene har vi sett ungdommer som klatrer nakne opp på taket og hopper derfra, noe som er farlig. Vi vet heller ikke om folk er berusede, sier han.

Fra tid til annen får Nordnes Sjøbad ubudne nattegjester, men nå går det over alle støvleskaft, ifølge Urdal.

– På sommeren ser vi at dette er veldig populært og folk kommer nesten hver kveld. Problemet er at vi ikke har noen som følger med og kan tenke sikkerhet. Når det kommer folk så ofte øker også risikoen, sier han.

POPULÆRT: Dette er et av sjøbadets mange overvåkningsbilder, ifølge driftslederen.

Uskyldige ungdommer

På overvåkningsbildene har de sett at det hovedsakelig er ungdommer og unge voksne. Urdal vet ikke om det er de samme personene som har tatt seg inn flere ganger.

– Men vi mistenker at noen av dem har tatt seg inn flere ganger, sier han.

Gjestene har ikke lagt igjen noen spor etter besøkene, og det tyder ikke på at de har drukket alkohol eller festet.

– Det er veldig fint å se at ingen har gjort hærverk. Sånn sett er dette ganske uskyldige besøk, sier han.

Urdal oppfordrer alle som ønsker å ta en dukkert til å møte opp i åpningstidene.

– Alle er hjertelige velkomne til Nordnes Sjøbad i åpningstidene, bare husk badebuksen, sier han.

