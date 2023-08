Forskere følger nøye med den nye virusvarianten.

Ny coronavariant registrert i Sverige

Det er registrert fire tilfeller av den nye coronavarianten i Sverige.

Det opplyser Folkhälsomyndigheten, som tilsvarer Folkehelseinstituttet i Norge.

Den nye varianten har fått navnet BA 2.86.

Smittetilfellene skal ha blitt oppdaget i flere regioner, og det er stor geografisk spredning, skriver Aftonbladet.

Folkhälsomyndigheten ser foreløpig ingen forbindelse mellom utenlandsreiser og de registrerte smittetilfellene.

Dette er en illustrasjon av versjon BA.1

Ikke påvist i Norge

Til forskjell fra «vanlige» varianter av coronaviruset, skiller den nye varianten seg ut ved at den har svært mange endringer i viruset.

Om den er mer smittsom eller farligere enn andre, vet man ikke.

– Det er fortsatt for tidlig å si hvilke egenskaper dette viruset har, sa seksjonsleder Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet til NTB tidligere i august.

Den nye varianten er fra før påvist i Danmark, Storbritannia, Israel og USA.

– Jeg forstår at folk kan bli lei av å høre at «nå har det kommet en ny variant», men denne er vesentlig forskjellig fra de andre vi har sett. Derfor gir det litt mer bekymring at en sånn variant oppstår og allerede finnes i flere forskjellige land enn de andre variantene, sier Bragstad.

Venter mer smitte

Ifølge Bragstad er det ikke usannsynlig at BA 2.86 blir den nye dominerende varianten.

– Uansett hvilken variant vi får i vinter, regner vi med litt mer coronavirus i omløp enn vi har hatt i sommermånedene. Det er jo et luftveisvirus, så vi venter litt mer smitte.

