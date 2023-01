SNØ OG IS: Det varsles vanskelige kjøreforhold de neste 24 timene.

Oppjusterer farevarslene: − Blir vanskelig

Meteorologisk institutt varsler mye snø, vind og regn på Sør- og Østlandet.

– Ja, det blir ruskete, for å si det mildt.

Det sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til VG.

De neste 24 timene ligger det an til å komme nærmere 30 centimeter med snø, og opp mot 40 centimeter noen steder.

– Vi vil få ganske utfordrende forhold det neste døgnet. Det er et kraftig lavtrykk som beveger seg mot denne delen av landet.

Oppjusterer varslene

Meteorologene har allerede sendt ut farevarsler, men ser i skrivende stund på å oppjustere varslene.

– Vi tar en gjennomgang med disse nå med tanke på snø. Det blir utfordrende kjøreforhold i onsdag, med redusert fremkommelighet. Brøytebilene vil få det vanskelig med å brøyte så mye snø på kort tid, sier meteorologen.

Spesielt i Agder, Telemark og områdene rundt Oslofjorden blir forholdene vanskelig.

– Jeg ville regnet med ekstra kjøretid. Det vil nok være en fordel å utsette kjøringen, eventuelt kjøre tidligere på dagen.

Speilglatt på vegene

Tirsdag kveld og videre utover natten er det fare for is på vegene i deler av Agder og Telemark.

– Det er mulighet for at det begynner å regne mens det er kaldt. Da får vi denne isholken. Folk må kjøre forsiktig tirsdag kveld og i natt. Per nå ser det ut som at det er over i morgentimene, forhåpentligvis vil ikke dette skape store problemer, sier Haga.

Spesielt i fjellene vil været være krevende.

– Der vil det bli mye vind, med sterk kuling utsatte steder. Sammen med snø vil det bli snøfokk. Det blir vanskelig å kjøre bil her.

VG skrev tirsdag om rekordmange bilskader i desember.

– Tallene er betydelig høyere enn de var i julen 2021, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige.