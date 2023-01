PRESIDENT: Silje Karine Muotka er president på sametinget.

Samisk nyttårstale: − Fortielse, fornektelse og tap av språk

– Sápmi lever under enormt press, sier sametingspresident Silje Karine Muotka. Hun er bekymret for at naturinngrep vil gjøre det vanskeligere for samer å leve av, i og på naturens ressurser.

– Leat go bisánastán gullat go čáhci skávvugoahtá? Suosat uhcánaččaid čudjet ja skállet, ja eará háve ges gumaidit, čáppa šuokŋan čudjet. Lea luondu ieš mii hállá. Lea olles skeaŋka vásihit dán, dainna illosa, ja dát lea sielu attáldat.*

* – Har du hørt lyden av et skogsvann akkurat når vannet fryser til is? Lydene varierer fra høye, lyse og musikklignende lyder, til mer drønnende og sterke lyder. Det er selve naturen som snakker. Det er en gave å la seg begeistre av dette, og den gaven kommer fra din egen sjel.

Slik åpnet sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR NSRNSR står for Norske Samers Riksforbund. De er det klart største partiet på Sametinget.) sin nyttårstale. Talen holdt hun på nordsamisk - et av de tre samiske språkene som er mest i bruk i Norge - i tillegg til lulesamisk og sørsamisk.

NYTTÅRSTALE: Sametingspresidenten holdt sin nyttårstale fra plenumssalen på Sametinget i Karasjokk.

I likhet med kongens nyttårstale, fokuserte også Muotka på utfordringer som følge av klimaendring.

– Naturen er i endring. Uerstattelig natur, arter og planter forsvinner i stadig raskere fart. Vi opplever også at årstidene er villere og mer uforutsigbare enn før. Mange henter sitt levebrød av det naturen kan gi, men klimaendringene utfordrer dette. Klimarelaterte kriser tærer allerede på alle kreftene til dem som lever av naturen, og deres familier. Å rive ned naturen går til slutt ut over oss som mennesker.

«Få oss ikke til å gråte uten grunn»

En av de største samiske spørsmålene som vil ta plass i offentligheten i 2023, er rapporten fra sannhet- og fornorskningskommisjonen, som legges frem til sommeren. Kommisjonen ble opprettet i 2018 av Stortinget.

Den skal granske fornorskningspolitikken mot samer, kvener og skogfinner.

– Vi lever alle i etterdønningene av denne politikken. Den har skapt mye vondt og et pennestrøk vil ikke kunne frigjøre oss fra konsekvensene av den. Det må skje gjennom bearbeidelse av de funn kommisjonen har gjort etter at de har snakket med over 650 sannhetsvitner, sier Muotka.

Og videre:

– «Få oss ikke til å gråte uten grunn» sa Therese Olli Sara på folkemøte før kommisjonen ble opprettet. Det tenker jeg på ofte.

Hun peker særlig på konsekvensene i sjøsamiske samfunn.

– På kysten og i de sjøsamiske samfunnene har konsekvensene av fornorskingen vært særlig sterke. Det har medført fortielse, fornektelse og tap av språk, kultur og kofte.

PRESIDENT: Sametingspresident Silje Karine Muotka advarer om konsekvensene ved naturinngrep.

Enormt press

Muotka adresserte naturinngrep - og etterspørsel etter mer energi opp mot naturen.

– Sápmi SápmiDet tradisjonelle navnet på nordsamisk for bostetningsområdet for samene. lever under enormt press på arealene og under vekten av energipolitikk som utfordrer oss alle. Vi kjemper for en fremtid, fordi vår kultur og levemåte er knyttet til naturen og det naturen kan gi oss.

– Når selve naturen vakler, da vakler vi også som mennesker. Å ta skritt i en annen retning kan bety et annet liv for mange av oss. Å leve mer av, i og på de ressursene naturen gir oss er det grunnlaget som generasjoner har bygget for oss og som vi har ansvar for å overgi til fremtidige generasjoner, sa sametingspresidenten.