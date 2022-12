AVVISER TILTAK: Fagdirektør i FHI, Preben Aavitsland, forklarer at FHI sier nei til testkrav for reisende fra Kina.

FHI sier fremdeles nei til testkrav: − Vi svømmer i en sjø av coronavirus

Land etter land iverksetter corona-testkrav for reisende fra Kina. FHI avviser noe lignende i Norge: – Unødvendig og dårlig ressursbruk, sier fagdirektør.

– I Europa og Norge svømmer vi i en sjø av coronavirus. Vi trenger ikke slå opp paraplyen for å beskytte oss mot å bli våte av noen regndråper fra Kina. Det vil bare være smittevern-teater.

Det skriver fagdirektør i FHI, Preben Aavitsland, i en e-post til VG fredag kveld.

De siste dagene har en rekke land innført krav om negativ coronatest for reisende fra Kina – blant andre USA, India, Japan, Italia og Sør-Korea.

Fredag har også Storbritannia, Frankrike og Israel annonsert testkrav.

NYTT TESTKRAV: Helsepersonell venter på en passasjer som skal testes for covid-19 etter å ankommet flyplassen i Milano fra Kina.

7. desember opphevet Beijing brått og uventet de knallharde smitteverntiltakene som har preget tilværelsen for 1,4 milliarder kinesere i snart tre år.

Og nå har smittetallene skutt i været:

Internasjonale helseeksperter frykter 1–2 millioner dødsfall i Kina, som følge av at det strenge covid-regimet er borte.

Idet Kina åpner for å gi egne borgere utreisetillatelse, innfører altså flere land testing av reisende fra Kina og karantene for dem som tester positivt. Men ikke Norge:

– Folkehelseinstituttet følger situasjonen i Kina, og vi har diskutert utviklingen med andre europeiske land, forklarer Aavitsland.

SMITTEEKSPLOSJON: Idet Kina åpner for å gi egne borgere utreisetillatelse, innfører flere land testing av reisende fra Kina og karantene for dem som tester positivt. Men ikke Norge.

Han sier at FHI også er i kontakt med WHO og ECDC, som er EUs smittevernbyrå. Etter å ha vurdert ulike tiltak, har FHI konkludert med følgende råd til regjeringen:

– Innreisetiltak bør ikke innføres fordi det er unødvendig og dårlig ressursbruk, skriver Aavitsland.

Info Disse landene har innført tiltak Italia har innført obligatorisk test for alle reisende fra Kina, også for dem som bare mellomlander.

Frankrike kommer til å kreve en negativ coronatest fra alle passasjerer som ankommer fra Kina fra og med 1. januar.

Spania vil nå kreve at alle passasjerer som kommer fra Kina, enten tester negativt for corona eller er fullt vaksinert mot viruset.

Det ventes at regjeringen i Storbritannia kommer til å kunngjøre lignende tiltak mot reisende fra Kina om kort tid, melder flere britiske medier.

USA krever negativ test fra alle reisende fra Kina over to års alder. Kravet gjelder fra 5. januar og omfatter passasjerer fra Kina, Hongkong og Macau.

Japan krever at alle passasjerer fra Kina tester seg ved ankomst. Kravet gjelder fra 30. desember.

India har innført obligatoriske tester av alle reisende fra Kina, Japan, Hongkong, Sør-Korea og Thailand. Testresultatet skal lastes opp på en offisiell side før reisen påbegynnes. Dessuten utføres det stikkprøver blant 2 prosent av alle internasjonale reisende ved ankomst til India.

Taiwan krever at alle reisende fra Kina, enten med båt eller fly, må ta en PCR-test ved ankomst. Ordningen gjelder fra 1. januar. Reisende fra Hongkong og Macau trenger ikke teste seg.

Sør-Korea krever coronatest før innreise.

Malaysia opplyser å ha innført nye sporings -og overvåkingstiltak på grunn av økende smitte i regionen. Kilde: NTB Vis mer

Han skriver videre at FHI ikke ser noe poeng med tiltak overfor reisende fra Kina:

– Vi har allerede en stor epidemi i Norge med kanskje to-tre hundre tusen som smittes hver uke. Noen ekstra smittede fra Kina vil ikke gjøre noen nevneverdig forskjell, utdyper fagdirektøren.

– Tiltak mot disse reisende ville bare blitt et slags show for å gi befolkningen inntrykk av at man gjør noe viktig.

Torsdag uttalte ECDC også at obligatorisk coronatesting av reisende fra Kina er faglig ubegrunnet.

Det er heller ikke krav om å innføre et slikt krav i EU som helhet, skriver NTB.