TØFFE TIDER: Jonas Gahr Støre (Ap) har ennå ikke klart å dra partiet tilbake til gamle høyder.

VG-måling: Ap mindre populære i regjeringen enn lokalt

Høyre ligger an til sitt sterkeste lokalvalg på nesten hundre år. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) må se på at velgerne foretrekker å stemme på Ap når han og regjeringen ikke står på stemmeseddelen.

Med kun 146 dager igjen til lokalvalget kan både et prøvet Ap og Senterpartiet trøste seg med at de ligger an til å gjøre det sterkere i lokalvalget enn hva de ville gjort i et stortingsvalg.

Dermed tyder det på at velgerne har større tro på Ap og Sps lokale tillitsvalgte enn de sentralt tillitsvalgte i regjeringen, viser VGs siste meningsmålinger i april.

Oppsummert:

Langt flere velgere vil stemme på Ap lokalt enn nasjonalt. Mens Ap får 23,1 lokalt, får de et svakt resultat på 18,6 nasjonalt.

Høyre ligger an til et brakvalg lokalt, og går fram nesten ti prosentpoeng fra kommunevalget i 2019, til 29,5 prosent.

Senterpartiet stuper fra sitt sterke resultat på 14,4 forrige lokalvalg til 6,7 prosent.

Det ligger an til klart blått flertall på Stortinget, med 93 av 169 mandater.

Grafikken over sammenligner med siste stortingsvalg, og med VGs siste stortingsmåling for Norge, som var i mars 2023.

Grafikken over sammenligner med siste kommunevalg.

– Riktig retning

Aps generalsekretær Kjersti Stenseng kommenterer målingen for Arbeiderpartiet.

– Vi jobber selvfølgelig for å få et bedre resultatet, men det er motiverende inn mot landsmøtet og valgkampen å se at det peker i riktig retning, sier hun til VG.

Ap går så vidt fram med 0,5 prosentpoeng sammenlignet med forrige VG-måling.

STÅTT I KRISER: Aps partisekretær sier at tøffe kriser skaper frustrasjon blant velgere.

Hun gleder seg også over tallene på kommunenivå.

– Vi har over 150 ordførere som har lagt ned innsats og sikret trygg styring gjennom pandemien. Såpass gode tall viser at vi har populære ordførere som leverer resultater, sier hun.

– Hvilket signal mener du velgerne sender, når dere gjør det såpass mye svakere nasjonalt enn lokalt?

– Det er et uttrykk for at krisene vi står i er nasjonale, og må løses nasjonalt. Det dreier seg om høy rente, strømpriser og høye priser generelt, sier hun, og fortsetter:

– I tillegg er det et uttrykk for at folk over lang tid har opplevd krise på kroppen og at lommeboken ikke strekker til. Det forstår jeg at skaper frustrasjon.

– Med så svake nasjonale tall, vil det være en stryke eller svakhet for oppslutningen lokalt om statsministeren og statsrådene reiser rundt og driver valgkamp for lokallagene?

– Det vil være en styrke. Jeg tror vi er veldig velkomne ute, og lokal og nasjonal politikk henger i hop. Vi vil bruke hele laget vårt, sier hun.

Erna: – Veldig bra

Erna Solberg sier at målingene viser «veldig fine tall».

– Det er en bekreftelse om at vår retning har mer støtte enn den nåværende regjeringen har. Det dreier seg om helse og skolepolitikk, men også om økonomiske spørsmål, sier hun til VG.

Hadde dette blitt resultatene i kommunevalget, hadde det blitt Høyres beste lokalvalg siden i hvert fall 1928 – som er siste år bakover i tid vi har statistikk på.

SUSER AV GÅRDE: «Høyre når nye høyder», «Erna svinger seg videre» eller bare «suser av gårde». Her er det bare å velge språklig bilde selv – poenget er at Erna & co. får en kjempemåling.

– Det hadde vært et veldig bra resultat, sier Solberg.

– Frykter du en dupp før valget?

– Det er ingen tvil om at det foregår en liten normalisering før valget. En del velgere på gjerdet faller ned der de var før. Men at så mange har beveget seg fra Ap og Sp til andre partier er et godt fundament for oss.

– Hvilke store kommuner håper du å ta makten i?

– Vi er glade i store og små kommuner. Men det er klart at å ta Bergen, Oslo og Trondheim har symbolkraft. Der er det enda mer partipolitikk, og større skillelinjer.

BEINHARDT: – Vi tar de målingene vi får, sier Geir Pollestad (Sp), og lover å jobbe beinhardt fremover.

Analysebossens dom

Thore Gard Olausen, analysesjef i Respons analyse, mener det mest interessante ved meningsmålingen er den tydelige forskjellen på velgerne svarer når de blir spurt om kommunevalg, versus stortingsvalg.

– Det er forskjell mellom tallene, først og fremst for Ap, sier han.

– De får nok en effekt av a de har en del ordførere rundt omkring, og byrådsledere i de to største byene i landet.

– Trekker Støre og regjeringen Ap ned, siden de gjør det bedre lokalt?

– Ja, det kan se sånn ut, at de har en bedre lokal effekt enn på riksplan.

Ellers er tendensene i målingen nokså likt mønsteret ved tidligere målinger: Høyre er det klart største partiet, både i stortingsmålingen og kommunemålingen. Ap sliter, særlig i stortingsmålingen – og det samme gjelder Senterpartiet.

– Senterpartiet får noe gevinst når vi spør om kommunevalg, men ikke så står gevinst som Ap får. Man hadde vel forventet at de fikk en bedre effekt av kommunevalgmåling enn det vi har sett nå. Men det er jo også noe som fort kan endre seg, sier Olaussen.