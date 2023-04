TOMME SYKKELSTATIVER: Granstangen skole i bydel Stovner i Groruddalen i Oslo har cirka 400 elever på ungdomstrinnet. ILLUSTRASJONSFOTO

Barn sliter med skolevegring - ingen registrering

Barn som sliter med skolevegring er blitt en hodepine for Skole-Norge. Men ingen vet hvor mange de er.

– Det finnes ikke offisielle tall som viser dette, skriver Jo Magne Ingul ved NTNU i en epost til VG.

Han er spesialist i klinisk psykologi for barn og unge, og har en doktorgrad med fokus på ungdom med sosial angst og skolefravær.

– Skoleeier har krav til å rapportere fravær, men det finnes ingen enhetlig definisjon på hva som skal regnes for fravær, når fravær skal føres og hvilken respons eventuelt ugyldig eller udokumentert fravær skal ha. Dermed blir de tall som finnes, etter min mening, ganske lite troverdige, skriver Ingul.

PANDEMI-STENGT: Tårnåsen skole på Kolbotn var en av mange skoler som fikk coronautbrudd - og ble stengt under pandemien. Men ekspertene kan ikke dokumentere mer skolevegring etter corona og mye hjemmeundervisning.

Han mener likevel kvalitative rapporter fra lærere og skoleeiere tilsier at det er blitt mer skolevegring og langtidsfravær i etterkant av pandemien.

Det inntrykket understøttes av inntrykket av mangeårig rektor og nestleder i Skolelederforbundet Mona Søbyskogen:

– Mitt inntrykk er at et økende antall skoler har opplevd utfordringer rundt skolevegring de senere årene. Derfor er behovet for kompetanse om dette også sterkt økende, sier Søbyskogen til VG.

REKTOR: Mona Søbyskogen er rektor på Marker skole i Viken (Østfold) og nestleder i Skolelederforbundet.

Ingul peker på at mangelen på sikre tall er problematisk i arbeidet med å vurdere tiltak for å angripe et problem som er stort både for elevene og familiene det gjelder - og for skolene.

Han viser til et naboland som har langt bedre tall.

– Danmark har etablert et sentralt register. Fordelen er en mer ensartet praksis for føring av oppmøte og fravær. Samt bedre oversikt over utfordringen og muligheten til å se utvikling over tid, sammenligner Ingul.

FORSKER: Jo Magne Ingul er førsteamanuensis ved NTNU og psykologspesialist.

Han legger til:

– Skolefravær er en god indikator for at noe er galt både på individ, klasse og skolenivå. Når vi ikke har reliable reliableHvis man eksempelvis måler hvor lang en person er, er målet reliabelt hvis høyden som måles en dag er den samme hvis man gjentar samme måling en annen dag. Varierer målingene fra gang til gang under samme betingelser, er målet lite reliabelt. Reliabilitet bør foreligge i alle målinger som har teoretisk eller praktisk interesse. (Store Norske Leksikon) tall i Norge går vi glipp av muligheten til å bruke denne indikatoren som utgangspunkt for kartlegging og iverksettelse av nødvendige tiltak på ulike nivåer.

Årsaker og tiltak

Professor Marie-Lisbet Amundsen ved Universitetet i Sørøst-Norge har forsket på elevers skolevegring i en årrekke.

Hun er ikke så opptatt av registrering av omfanget. Men veldig opptatt av årsaker og tiltak.

– Det finnes ingen registrering av dette i dag. At man nå ønsker å registrere fravær kan være greit nok, men dette alene hjelper ikke disse barna, sier Amundsen til VG.

FORSKER: Marie-Lisbet Amundsen er professor ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Hun kan i motsetning til andre ikke finne noen tegn på at tallet på elever som strever med skolevegring økte etter pandemiårene.

Det var en reform i Skole-Norge som ble innført på slutten av 90-tallet som hadde større virkning, mener skoleforskeren.

– Da man innførte tidligere skolestart, var tanken at det første skoleåret skulle være preget av lek og sosial trivsel. I stedet møter mange av disse barna i dag en skolehverdag som ikke er tilpasset deres behov for fysisk aktivitet og lek – slik intensjonen var, sier Marie-Lisbet Amundsen.

Hun mener denne utviklingen kan ha gått spesielt ut over guttene.

– Når man går for raskt fram i begynneropplæringen, blir konsekvensen at mange får usikker bokstavkunnskap, noe som igjen kan føre til lese- og skrivevansker, sier professoren.

I en studie hun og seniorforsker Geir Møller fra Telemarksforskning gjennomførte blant 676 foresatte til barn med skolevegring, fremgår det at syv av ti gutter strever med det faglige arbeidet på skolen.

Info Opplever skolen som utrygg 85 prosent av barn med skolevegring opplever at skolen er et utrygt sted å være.

Mer enn halvparten har opplevd mobbing, og i halvparten av tilfellene ble det ikke satt inn tiltak når mobbingen ble avdekket.

Halvparten har ingen gode relasjoner til noen voksne på skolen.

40 prosent har ingen venner på skolen.

40 prosent har en nevrodiagnose.

35 prosent har en annen diagnose, oftest angstrelatert. (Kilder: Professor Lisbet-Marie Amundsen, kronikk i VG sept. 2002, fagartikkel om mobbings betydning for skolevegring. Vis mer

– Når vi ser at halvparten av de som strever med skolevegring ikke har noen gode relasjoner til noen voksne på skolen, og over halvparten er eller har vært, utsatt for mobbing, sier det seg selv at det er skolen som organisasjon som må endres, og ikke barna eller deres familier, sier Amundsen.

Rektor Mona Søbyskogen peker på økende forekomst av mobbing blant barn i grunnskolen som en farlig faktor. Noen av elevene som har et så vanskelig og ofte angstfylt forhold til skolen at de ikke orker å møte opp, peker på at de er blitt utsatt for mobbing, forteller nestlederen i Skolelederforbundet.

– Mobbetallene stiger, ifølge Elevundersøkelsen. Det er mye fokus på utagering, vold og trusler i skolen. Det er ikke positivt med et bakteppe for forebygging mot økt skolevegring at flere elever opplever mobbing, sier Sørbyskogen.

– Skolen må tilpasse seg barna

– Det er skolen som skal tilpasse seg barna, og ikke barna som skal tilpasse seg skolen, understreker professor Lisbet-Marie Amundsen.

Hun etterlyser mer fagkompetanse og mer ressurser - i første rekke spesialpedagoger som kan legge til rette for barnas sosiale- og faglige mestringsopplevelser i skolehverdagen.

Samtidig må klassestørrelsen reduseres både i barnetrinnet og i ungdomstrinnet, mener professoren.

Info Skolevegring Er som regel en konsekvens av ulike faktorer: Det kan handle om faktorer knyttet til skole - som urolig eller utrygt læringsmiljø, ensomhet, dårlig tilpasning av fag til eleven, dårlig relasjon med lærer.

Det kan også handle om faktorer knyttet til eleven som engstelighet, tristhet, utviklingsproblemer og traumer.

Det kan handle om faktorer knyttet til miljøet (familien) rundt barnet som konflikter, foreldre med egne psykiske vansker, dårlig selvtillit og problemløsningsevne.

Som regel starter et fraværsproblem i det små, og får utvikle seg over tid.

Tiltak settes inn når barnet er helt borte fra skolen, men fraværet har ofte vært tiltagende over tid (år).

Konsekvensen er ofte at det gradvis utvikles flere og flere områder der ting er vanskelig, og der barnet opplever mindre og mindre tilhørighet til skolen.

Da kan elevene bli helt borte over tid.

Da agerer voksenverden, men det er ofte veldig sent og ofte veldig komplisert fordi det er så mange ulike ting som har gått på tverke. (Kilde: Jo Magne Ingul) Vis mer

I regjeringens nye forslag til ny opplæringslov, nevnes ikke skolevegring spesielt. Men kunnskapsministeren foreslår en innskjerping av voksne i skolens plikt til å følge med, - undersøke, - melde fra og gripe inn i elevenes arbeidsmiljø på skolen hvis elever ikke har det trygt og godt der.