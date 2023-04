«Det eneste man trenger er et fjell og en skinnfell! God påske» skrev statsminister Jonas Gahr Støre fra påskefjellet. Ikke alle er enige i det.

Kritiserte Støres påskebilde – fikk på pukkelen av Ap-topper

Samfunnsdebattant Anna-Sabina Soggiu kritiserte statsministerens påskebilde for å være taktløst overfor fattige. – Hvorfor hater du Jonas så mye, smalt det tilbake fra Aps finansråd i Viken.

Påskefreden var i ferd med å senke seg over landet da statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lørdag la ut et bilde av seg selv liggende på ryggen i lyngen på fjellet omgitt av hvit snø.

«Det eneste man trenger er et fjell og en skinnfell! God påske», skrev statsministeren – og la ved et smilefjes.

Samfunnsdebattant Anna-Sabina Soggiu har engasjert seg for fattige og reagerte umiddelbart i et Facebook-innlegg. Hun siterte et bibelvers fra Matteus-evangeliet: «For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har».

Da så Aps finansråd i Viken rødt:

– Hvorfor hater du Jonas så mye, smalt det tilbake fra Ap-toppen Edvin Søvik.

ANKLAGET FOR JONAS-HAT: Samfunnsdebattant Anna-Sabina Soggiu er tidligere tillitsvalgt for Ap lokalt i Oslo. Hun meldte seg ut i 2019.

Støres formue var på vel 45 millioner kroner i 2021. Pengene er i all hovedsak penger som stammer fra hans bestefar, som var eier av Jøtul-fabrikken.

– Er det ikke lov å legge ut et innlegg om at han koser seg på påskefjellet?

– Det er helt lov, men han er også statsminister i en tid hvor fattigdommen er økende og det de leverte på statsbudsjettet var at uføretrygdet fikk vel 300 kroner mer å rutte med. De argumenterer kontinuerlig fra regjeringshold med at det blir økt inflasjon hvis fattigfolk får mer penger, sier Soggiu til VG.

– Litt voldsom

Søvik sier at det må være mulig å legge ut et hyggelig påskebilde, samtidig som man jobber for å redusere forskjeller i Norge.

Han skryter av Støre og kritiserer at statsministerens bakgrunn blir brukt mot ham.

– Det er en stor debatt om alt som skjer og det er lov å være uenig, men jeg tenker at man ikke trenger å bruke hans liv mot ham. Han legger ut et bilde på Facebook av at han soler seg i påsken. Det må være helt fint, sier han.

– Mener du at hun hater Jonas?

– Det har jeg ikke noe grunnlag for å si, sier Søvik.

– Hvorfor spør du om det da?

– Jeg synes bare at hennes Facebook-status var litt voldsom. Jeg har ikke noe grunnlag for å si noe annet.

ARBEIDERPARTI-TOPP: Edvin Søvik er Arbeiderpartiets finansråd i Viken, inntil videre Norges største fylke.

– For streng, Anna

Statssekretær Kjetil Vevle (Ap) var inntil nylig en av Støres nærmeste som konstituert statssekretær på Statsministerens kontor (SMK). Nå jobber han for kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap).

– Nå synes jeg du er for streng, Anna, skriver Vevle under Facebook-innlegget.

Han spør om Soggiu mener Ap fører en politikk som beriker de med mest eller om hun prøver å gi stikk til Støres bakgrunn.

– En kan gjerne synes at vi skulle gjort mer, men jeg synes det er tåpelig å henge ut Jonas – når en heller burde brukt energien mot høyresida, legger han til i et nytt innlegg.

Vevle ønsker ikke å kommentere saken overfor VG.

STATSSEKRETÆR: Kjetil Vevle (Ap).

Kaller anklagene urimelige

Soggiu mener det er urimelig å bli beskyldt for hat. Sosionomen var selv Ap-medlem inntil 2019.

Hun mener at hun ikke bruker Støres rikdom mot ham, men sier at det er folk som ikke har det bra bare de får en skinnfell og et fjell:

– Det er folk som trenger mat til unga sine og strøm i leiligheten, sier hun.

– Jeg er opptatt av folk som er fattige i Norge og synes det var en uvøren kommentar fra Jonas Gahr Støre. At man kun trenger påskefjellet og en skinnfell, det kan man bare si når man er på toppen av behovspyramiden og ikke på bunnen, legger hun til.

Soggiu sier at hun nylig satt på Tøyen-senteret i Oslo øst og så rundt ti gutter hengende utenfor.

– De har ikke noe påskefjell i det hele tatt, men henger utenfor barene hvor vi i kultureliten sitter inne. Det er de jeg tar side med, sier hun.

Soggiu legger til at regjeringen er ansvarlige for NAV-systemet, som hun mener det er altfor vanskelig å få penger ut av. Hun mener at det kan være et heldagsarbeid å bevise at du er for syk til å jobbe.

MØTTE PÅSKEHELTER: Statsminister Jonas Gahr Støre deltok tidligere i påsken når Røde Kors åpnet påskeberedskapen. T.h. sitter president i Røde Kors, Thor-Inge Sveinsvoll, t.v. nestleder i landsrådet for Røde Kors Hjelpekorps Kenneth Gulbrandsøy.

– Skal stille opp

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til VG at han ønsker en debatt om regjeringens fattigdomspolitikk velkommen.

Han gir følgende svar på Soggius kritikk:

– Jeg kan forsikre Anna-Sabina Soggiu om at jeg deler hennes engasjement om at det offentlige skal stille opp for dem som trenger det. Diskusjon og debatt om det, på sosiale medier og andre steder, er viktig og bra, skriver Støre i en tekstmelding.