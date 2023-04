Dansker om det norske høyfjellet: − Det er billig øl

HEMSEDAL (VG) 120 kroner for en halvliter skremmer ikke bort en danske på det norske påskefjellet 2023.

Den koster nemlig danskene 80 danske kroner.

En sterk dansk krone og en rekordsvak norsk gir naboene våre budsjettferie i den norske fjellheimen.

– De siste årene har det vært veldig dyrt å ha lunsj i bakken. Men ikke nå, sier Arne Paulsen.

Sammen med kona Fie – og 17 andre i storfamilien – har han leid en luksuriøs hytte midt i bakken.

Skipass, øl og mat merker de har en helt annen pris enn i Danmark. Mens vi må gange med 1,5 for alt i Danmark, kan danskene trekke fra det samme her.

Men ikke alt føles billig:

– Jeg fylte tanken i Norge, og tenkte – hold da opp, sier Arne.

Familien hadde likevel med seg alt av mat fra Danmark. I dag skal dansk rugbrød, leverpostei og hønsesalat inntas før neste runde i bakkene.

Er du på Geilo og har flere gjester på hytta enn normalt i år? Tips VGs journalist her.

SOLVEGGEN: Fie Paulsen har feriert i Norge fra og til i over 35 år. Når den danske kronen i tillegg er sterk, blir det ekstra deilig å være dansk i Norge.

KOSELIG KAOS: Familien Paulsen elsker norske fjell – men dansk mat er best.

Prislappen for å leie hytta en uke er det ikke enkelt å komme til bunns i.

– Seks og tres danske, sier Fie.

– Hvor mye er det?

– Halv fems norske.

Etter litt hoderegning kommer vi til svaret: Rundt 90.000 kroner.

De store hyttene går blir fullbooket i en rasende fart – familien måtte bestille i februar i fjor. Allerede nå er de i gang med bestilling for neste år.

Navnene øverst fra venstre: Sophus, Arne, Ida, Mads, Emil, Allan, Christine, Kjerstine med Rudi, Fie, Clara og Susanne. – Det er «lekkert», sier Christina om de norske prisene. Hun ble nettopp er ferdig på handelshøyskolen i København.

Den svake kronen er derimot ikke den eneste grunnen til at familien trekker mot det norske fjell: Fie jobbet på Hemsedal hotell i 1988 – og siden har hun kommet tilbake. Mannen fikk hun til slutt også ut i bakkene.

– Vi har gjort som vi alltid har gjort. Skiferie er dyrt uansett, så da må vi bare bestemme seg for at vi betaler det, sier Arne.

SKIGAARDEN: Fem minusgrader hindrer ikke oss i å nyte påskesolen. En halvliter øl her koster 120 kroner.

– Dobbel effekt

Inne på Skigaarden lodge, midt i bakken, kan du få en pizza med sik-kaviar og bladgull for 395 kroner. Legger du på en hundrelapp får du et dryss av trøffel over.

Skiigaarden leier ut hytter og leiligheter i det øvre prissjiktet.

Daglig leder Erik Teigen tar seg en Solo i restaurantbaren når VG møter på ham. Årets sesong blir formidabel av minst to grunner, mener han:

Svak krone gjør at nordmenn blir hjemme og utlendingene kommer hit for å få mer for pengene

Mye snø – i motsetning til alpene

– Det er dobbel effekt. Og innbookinger for neste år er spinnvilt bra.

GODE TIDER: Erik Teigen hadde ikke turt å håpe på en så bra sesong som de har fått. Og neste år kan bli enda bedre.

Tidligere har skistedene sett hvor mange utenlandske mobiltelefoner som er i fjellet – det er ikke lenger mulig.

At danskene høres i norske skibakker er ikke noe nytt.

Men pågangen i år er enda høyere enn normalt.

GENERASJONER PÅ ALPINT: Danske Fredrik Andersen (39) lærte å stå på ski i Norge. Nå er det datteren Olivias (4) tur.

Turistorganisasjonen Destinasjon Hemsedal sier utleiesengene i Hemsedal til vanlig ofte er fylt opp 80 prosent av utlendinger. Det tallet tipper daglig leder Richard Taraldsen er høyere i år.

– Vi har hatt en knallstart på påsken. Det er mer oppsving i år mot normalen. Flere skisentre har ikke fått åpnet i alpene på grunn av snømangel. Og vi har kunnet skilte med snørekorder.

DYR PÅSKE: Stephan Nyborg Guindani (53) hørte både «roping og banning på dansk» i bakken i dag. Spørsmålet er om det er Stephan som må frem med saftige gloser når han åpner nettbanken etter ferien.

Mens danskene kan le hele veien inn til nettbanken, tar Stephan Nyborg Guindani (53) en annen vri:

– Hva koster en øl her?

– Det vet jeg ikke. Jeg lukker øynene og drar kortet. Det er bare 5–6 dager påske. Det får bli som det blir.

Etter en dag på snowboard, har han lagt seg til rette i solveggen på Fyri Resort – et hotell der mange av de pengesterke samler seg på Hemsedal. Datteren Thelma (19) minner om solfaktor.

Stephan tror heller ikke den norske nedturen vil vare for alltid:

– Det blir noen tunge år, så går det opp igjen.

PÅSKEKOS: Fie med familiens hund Rudi.

Tilbake på danskehytta gjør de seg klare til en ny runde i bakkene.

Skjærtorsdagen er den store dagen for familien Paulsen: Da er det sild, laks og snaps på menyen.

– Hvor lenge varer den lunsjen?

– Til den første går til sengs.

Men først skal familien ut på ski – og så en rask runde på afterskien:

– Det blir en billig øl, avslutter Fie.