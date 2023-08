SJARMERT: – Hun sa at Tromsø er en veldig sjarmerende by, sier Sindre Helmersen (t.h.). I midten står skuespiller og produsent Cynthia Nixon og til venstre er André Pereira.

Superstjerne har lagt ferien sin til Tromsø: − En veldig sjarmerende by

«Sex and the City»-stjernen Cynthia Nixon er på ferie i Tromsø.

iTromsø

Sindre Helmersen var ute og feiret bursdagen til en kompis da noen i følget så et veldig kjent fjes komme inn på mat- og vinbaren Helmersen. I døra sto Cynthia Nixon, kjent som Miranda i kultserien «Sex and the City».

Dessverre var alle stolene opptatt, og stjernen måtte derfor snu i døra.

– Jeg fikk det egentlig ikke med meg, men er det ikke flere stoler, så er det ikke flere stoler, uansett hvor kjent du er. Men jeg tror egentlig ikke de på jobb skjønte hvem hun var. Jeg hadde nok strukket meg ganske langt i å finne fram et bord til henne dersom jeg hadde vært på jobb selv, sier Helmersen, som eier stedet.

«Is it really you?»

Helmersen og resten av følget lot ikke sjansen til å treffe kjendisen gå fram dem, og fulgte etter henne for å si «hei».

– Vi måtte google hva hun het på ordentlig. Det første vi sa var vel «Cynthia, is it really you», altså om det kunne stemme at det var henne, og det gjorde det jo, sier Helmersen.

– Ble du star struck?

– Ja, man blir jo det. Vi ville egentlig ikke bry henne og kona, men hun virket veldig trent i den konfrontasjonen der og var veldig hyggelig.

– Har du sett mye på serien?

– Nei, men alle gutter som har hatt kjæreste har sett noen episoder her og der en eller annen gang.

Inviterte henne på lunsj

Cynthia Nixon kunne fortelle at hun kom sammen med kona si til Tromsø på torsdag denne uken og skal dra lørdag kveld.

– Vi spurte hva hun syntes om Tromsø og hun sa at det var en veldig sjarmerende by, og at temperaturen var overraskende god. Og så var hun nysgjerrig på kunsten på bryggehuset på Sørsjeteen, hva det var for noe, sier Helmersen.

– Hun virket ekstremt sympatisk, og både hun og kona var skikkelig trivelig og sjarmerende. Det var ikke måte på, legger han til.

Helmersen inviterte Nixon til å komme innom på mat- og vinbaren hans lørdag.

– Hun hadde lest om stedet på Instagram og syntes det så koselig ut, så hun ble veldig glad for invitasjonen. Folk er folk. Det er bare Gud og Jesus og Allah og et par andre som ikke er det. Men det er ikke hver dag man treffer på slike stjerner i Tromsø.

STAR STRUCK: – Kona til Cynthia spurte om hun skulle ta et bilde av oss, og det ville vi jo. Vi forsøkte jo å oppføre oss ordentlig og ikke plage dem med det, men det var veldig hyggelig at hun spurte, sier Elisabeth Kristiansen (t.h.). Til venstre for Cynthia Nixon står de nye venninnene hennes Anette og Carina.

– Et ikon

Elisabeth Kristiansen, som var den i følget som oppdaget superstjernen, forteller at mennene egentlig forsøkte å stoppe dem i å følge etter Nixon.

– Vi sa at vi måtte jo gå og si hei, men de mente vi skulle la dem være i fred og kose seg. Men det endte med at vi gikk etter henne hele gjengen. Vi sa mange ganger at vi ikke ønsket å forstyrre, men hun var så trivelig og sa at det ikke gjorde noe, at ingen hadde kjent henne igjen her og at det bare var hyggelig, sier Kristiansen.

Hun forteller at Nixon hadde på seg fjellreven-bukse og så ikke ut som den superstjernen hun er.

– Hun er jo et ikon. Jeg er ikke opptatt av å møte kjendiser, men jeg er glad for at vi møtte henne. Det var et veldig fint møte, og hun var så naturlig og sjarmerende.

Nixon fortalte at hun var i Tromsø for å nyte fin natur og få seg litt ordentlig luft.

– Hun hadde aldri vært lenger nord enn Danmark før, og var overrasket over hvor nydelig og vakkert det var her. Hun spurte om vi virkelig var fra Tromsø, og det virket som hun tenkte at det måtte være stas å bo her.

– Det er lenge siden jeg har sett serien, men nå må jeg jo se den på nytt selvsagt, sier Kristiansen og ler.