TORPO: Hus og bil tatt i jordskred på Torpo. Bildet er delt av Forsvaret.

Soldat dokumenterte «Hans» fra helikopteret: − Det var ekstreme tilstander

Kim Atle Kleven (20) dro ut på sitt første helikopteroppdrag for Forsvaret denne uken. Oppgaven ble å dekke ekstremværet «Hans»: – Det var surrealistisk.

Kortversjonen Kim Atle Kleven (20) jobber i Luftforsvarets kommunikasjonsavdeling. Han var med og dekket ekstremværet «Hans» fra lufta.

Forsvaret har bistått med evakueringen over hele Innlandet og Viken.

Helikopteret Kleven fløy med hadde også med seg soldater som deltok i redningsarbeidet.

Ekstremværet «Hans» har rammet store områder i Sør-Norge siden mandag. Innlandet og Viken er hardest rammet. Vis mer

Da ekstremværet «Hans» begynte å ramme store deler av Sør-Norge denne uken, ble 20-åringen i Luftforsvaret sendt ut for å dekke den ekstraordinære hendelsen.

– Det var surrealistisk – du tenker ikke at du er i Norge lenger.

Forsvaret har stilt opp med to helikopter kontinuerlig gjennom uken, samt 140 soldater.

– Det er politiet som styrer ressursene våre etter behov. Vi har bistått over hele Innlandet og Buskerud, sier Reidar Flasnes ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), som har ansvar for å koordinere all militær aktivitet og bistand til sivil sektor.

1 / 4 DOKKA: Campingvogner dratt med av flommen som har herjet på Dokka. Bildet er delt av Forsvaret. FORSVARET: Helikopteret Bell 412 over flomområder i Bagn i Valdres. Bildet er delt av Forsvaret. TORPO: Flyfoto fra Torpo. Bildet er delt av Forsvaret. DOKKA: Oversvømmelse fra ekstremværet på Dokka. Bildet er delt av Forsvaret. forrige neste fullskjerm DOKKA: Campingvogner dratt med av flommen som har herjet på Dokka. Bildet er delt av Forsvaret.

– Viktig å dokumentere

Kleven har vært opptatt av flyfoto siden han var liten og jobbet mye med droner tidligere. Nå er han en del av staben i Luftforsvarets kommunikasjonsavdeling.

– Man kan jo si at det var litt feil omstendighet for å være første oppdrag – det kunne vært en bedre situasjon, men det er viktig å få dokumentert hva Forsvaret bidrar med, sier Kleven.

– Men det var ikke bare bare å ta bilder fra et helikopter. Det var vanskelig å få riktig vinkel, holde det stabilt og ta bilder gjennom pleksiglass.

Helikopteret han fløy med hadde også med seg soldater som bisto i redningsarbeidet. De var i Hallingdal store deler av tiden.

– Vi var stasjonert på Torpo i Hallingdal og var over store deler av Hallingdal, hvor det trengtes hjelp med å evakuere og støtte politiet.

– Det var ekstreme tilstander. Vi så campingvogner og store jordskred, i tillegg til hele hus som ble dratt med, legger han til.

HELIKOPTER: Kim Atle Kleven er fotograf for Forsvaret. Dette var hans første oppdrag i helikopter.

Rammet store deler av Norge

Ekstremværet «Hans» har rammet store områder i Sør-Norge siden mandag. Innlandet og Viken er hardest rammet, men også Vestland og Trøndelag.

Det har gått jordskred i blant annet Bagn i Sør-Aurdal og i Ål i Hallingdal, områder Kleven så fra lufta.

– Det er kjempebra at man har klart å evakuere så mange, og ingen liv har gått tapt. Det er gjort en kjempejobb.

Selv om vi skulle vært foruten ekstremværet, synes han det har vært et viktig oppdrag.

– At jeg får så varierte oppgaver i Forsvaret, det er spennende, sier han avslutningsvis.

DOKKA: Ekstremværet «Hans» dokumentert fra lufta. Bildet er delt av Forsvaret.