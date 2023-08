Støre om ekstremværet «Hans»: − En effekt av klimaendringene

Det er ventet store nedbørsmengder flere steder mandag og tirsdag. Det er sendt ut rødt varsel for nedbør, flom og jordskred.

Statsminister Jonas Gahr Støre er søndag på Skedsmo brannstasjon, der de forbereder seg på ekstremværet.

– Det er viktig at hver og en av oss sikrer eget hus, passer på at biler og campingbiler ikke står for nære vannveier og at bekker og elver ikke er blokkert, sier Støre til Dagsreyen på NRK.

Støre mener dette er en effekt av klimaendringene.

– Dette vi nå ser kommer vi nok til å oppleve mer av. Dette er en effekt av klimaendringene, med ville og våtere vær i Norge, sier Støre.

Kraftigste regnvær på 25 år

Ekstremværet har fått navnet «Hans» og kan ta med seg det kraftigste regnværet på 25 år.

Det er sendt ut rødt varsel for nedbør, flom og jordskred. Rødt farevarsel betyr at situasjonen beskrives som ekstrem:

«Det vil være stor fare for at liv går tapt, og det kan bli store ødeleggelser på eiendom og infrastruktur».

– Er dere bekymret for at liv kan gå tapt?

– Det er en del av det at vi oppgraderer til ekstremvær, en sjelden gang kan det bli så farlig at det er fare for liv og store verdier. Spesielt dersom samfunnet ikke forbereder seg, sier statsmeteorolog Pernille Borander til VG, og legger til:

– Det gjelder særlig jordskred, som kan være vanskelig å varsle.

Meteorologisk institutt melder at farevarselet vil gjelde fra mandag morgen til tirsdag kveld.

