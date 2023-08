NOE MÅ GJØRES: Usman Mushtaq (Ap) og Rune Gjelberg (Ap) vil at både stortinget og deres egen regjering skal ta tak i problemet.

Vil ha forbud mot lystgass

FURUSET, OSLO (VG) Gassen er lovlig, lett tilgjengelig og «det nye» blant unge. Den kan også gi permanente nerveskader. Nå slår lokalpolitikere full alarm.

Kortversjonen Lokalpolitikere slår alarm om den økende trenden blant unge som bruker lystgass som et rusmiddel.

Ap-politikerne Usman Mushtaq og Rune Gjelberg vil ha streng regulering og forbud for privatpersoner å kjøpe lystgass.

Lystgass ble populært under pandemien da andre rusmidler var vanskeligere å skaffe.

Flere unge er innlagt med alvorlige nerveskader, og det har vært flere dødsfall i Norge relatert til lystgass.

Lystgass er for tiden uregulert, og er lett tilgjengelig for kjøp på internett. Vis mer

– Man finner det overalt. Bare på veien fra parkeringsplassen og bort hit, fant jeg denne beholderen, sier Usman Mushtaq (Ap) og viser frem en tokilos beholder med lystgass.

Han er byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo, og møter VG på Furuset Forum.

Sammen med kollega Rune Gjelberg (Ap), som er kandidat til bydelsutvalget i Alna, har han sett en urovekkende trend den siste tiden.

– Til og med i barnehager finner vi tomme beholdere. Ungdommene går typisk dit etter stengetid for å ruse seg i fred, sier Gjelberg, som også er prosjektkoordinator ved Furuset Forum.

Han har den siste tiden gjort en innsats for å samle tomme lystgassbeholdere fra gatene og naturen i nabolaget i Oslo øst.

I en bod i Furuset Forum viser ham oss hauger av dem.

FINNER DE LETT: Strødd på barnehager og i gatene har Gjelberg samlet disse kun i dag.

– Alt dette her har jeg funnet bare på én dag, forteller han og fortsetter:

– Unge over hele byen ruser seg på lystgass.

Det er et stort problem, skal vi tro de to lokalpolitikerne tilhørende i Groruddalen.

– Vi har sett barn så unge som i barneskolealder ruse seg på dette.

– De tenker at dette ikke er noe farlig, og det er jo ikke så rart, siden det er helt lovlig. Men det er veldig farlig, følger byråden opp med.

Statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt, sier til VG at de ser på bruken av lystgass med bekymring.

– Vi har bestilt og fått en rapport fra FHI om dette, og rapporten viser at det er ulike helseskader knyttet til slik bruk. På bakgrunn av denne rapporten vil vi vurdere om og hvordan lystgass bør reguleres. For eksempel vet vi at regulering av tilgjengelighet kan redusere forbruk, og at en rekke europeiske land har valgt å regulere lystgass.

Info Fakta om Lystgass Lystgass er en gass som brukes til narkose og smertelindring.

Den gir en kortvarig rus med sterkt forvrengte hørselsinntrykk og milde visuelle effekter.

Gassen er fargeløs med en søtlig lukt og smak.

Lystgass fortrenger oksygen i lungene, og derfor farlig å puste inn lenge av gangen. (Rusopplysningen) Vis mer

ADVARER: Overlege My Vuong Hermansen forteller om flere dødsfall relatert til lystgass.

Flere dødsfall

Overlege ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus på Ullevål, My Vuong Hermansen, er svært bekymret for utviklingen, og peker på de siste tre årene.

– Det har blitt observert en markant økning blant unge som bruker lystgass, alt fra barn i tenårene til voksne i trettiårene.

Hermansen forklarer at fenomenet ble populært under pandemien, fordi andre rusmidler ble vanskeligere å få tak i.

– Flere har nå blitt innlagt med alvorlige nerveskader på Ullevål sykehus, dette er vi svært bekymret over.

– Umiddelbare bivirkninger kan være følelse av prikkinger i huden, forvirring og hallusinasjoner. Langtidsbivirkninger kan være nerveskader på ryggmargen, armer og bein. Flere unge, friske mennesker har fått alvorlige nerveskader og blitt lamme. Andre har fått epileptiske krampeanfall, sløvhet og søvnproblemer, legger hun til.

Overlegen forklarer at lystgass løfter stemningsleiet, og gir en liten rus, og derfor blir det brukt som rusmiddel. Problemet er at det man får på sykehus blandes med oksygen i motsetning til den som blir brukt privat.

– Det har vært flere dødsfall i Norge relatert til lystgass. Når man inhalerer, så fortrenger lystgassen oksygen så man får en kvelning og veldig lav oksygeninnhold i kroppen, som kan gi hjerte- eller pustestans.

Overlege Hermansen avslutter med å si at hun mener det bør bli ulovlig for privatpersoner å importere lystgass.

Lystgass med Snapchat-kode

– Ruskulturen er i utvikling. Unge ser at unge gjør dette andre steder, og tar det derfra. Resultatet er at vi har sett en voldsom økning, sier byråden.

Han understreker at inntrykket er basert på egne og andres observasjoner, og økning i antall skader på Ullevål sykehus.

Noe av grunnen til problemet er at lystgass for øyeblikket er totalt uregulert.

– Man får kjøpt det billig på internett. Egentlig brukes det jo til å lage krem til kaker og sånn, fordi det er en trygg gass å bruke i mat, sier Mushtaq.

Ifølge Gjelberg finnes det bedrifter som importerer store kvanta fra utlandet og selger dette videre til unge i Norge.

De mener de ulike leverandørene også aktivt markedsfører seg til unge:

Gjelberg peker og viser frem en QR-kode til Snapchat på en av beholderne.

IKKE NOE TULL: Mushtaq er selv lege og sier seg enig med overlege Hermansen.

En bønn til stortinget

– Flaskene er blitt store også. Jeg har sett noen som har elleve liter, forteller Mushtaq og advarer:

– Er det noen som tar hele, så kan det gå ille.

Mushtaq, som selv er lege og har tilhørighet på Furuset, sier at han har snakket med flere både unge og foreldre om farene, men at problemet bare blir større.

– De unge – men også foreldrene – skjønner ikke hvor farlig dette er, sier han og forteller at han selv har sendt flere unge til lege etter at han har fått vite at de har brukt lystgass.

FORTVILET: Ap-politikerne kan ikke forstå hvor utbredt det har blitt.

Nå går de to – begge lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet – ut med en bønn til Stortinget og sin egen regjering:

– Forby lystgass. Gjør det ulovlig for enkeltpersoner å importere og kjøpe det. Det er ingen grunn til at unge mennesker skal få disse alvorlige skadene, sier byråd Mushtaq.

– De får lage noen unntak for kokkelandslaget sånn at de får lage kremen sin. Men dette må reguleres og for privatpersoner må det forbys, følger Gjelberg opp med.

Lege og byråd Usman Mushtaq et klart råd til dem som begynner å merke symptomer etter bruk av lystgass:

– Ta kontakt med fastlegen med én gang om du selv har brukt lysgass eller barna dine har gjort det. Om man får en vitamin B12-sprøyte tidlig, kan skadene reverseres.