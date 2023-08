IKKE HAPPY: Sylvi Listhaug liker dårlig at hun blir fremstilt som Russland-vennlig.

Listhaug langer ut mot «desperat» Vedum: − Lavmål

Sylvi Listhaug mener sin argeste konkurrent har nådd et lavmål og at hun stemples som Russland-vennlig. – Der går grensen, smeller hun.

I et intervju med VG, hvor Vedum skulle redegjøre for forskjellene mellom Senterpartiet og Frp, påsto Sp-lederen at Frp mener at Norge like gjerne kan eies av Russland og Kina.

– Der vi er opptatt av nasjonal kontroll, at vi skal eie Norge selv, og styrke Forsvaret og politiet, så har Frp hatt helt motsatt syn der det er samme om en kinesere eller russer som eier Norge. Derfor er det sikkert spennende dueller, fordi vi har ulike syn. Der vi har vært opptatt av Norge har vi vært opptatt av det frie marked.

Uttalelsen får Frp-leder Sylvi Listhaug til å se rødt.

– Det vet han selv at ikke er sant. Ingen parti på Stortinget vil overlate noe som helst i Norge til russere eller kinesere. Dette føyer seg inn i en lang rekke angrep fra Vedum mot Frp.

– Han fremstår som desperat når han løper fra egne valgløfter i sak etter sak, og tror folk vil glemme det, hvis han bare angriper oss, sier hun.

MANO A MANO: Listhaug har vært i flere dueller med sin arge motstander.

Listhaugs historikk

Listhaug er ikke selv kjent for å holde tilbake i sine politiske budskap.

Hun måtte gå av som justisminister i 2018 etter å ha påstått at Ap mente terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet.

Året før uttalte hun «Hareide HareideKnut Arild Hareide, tidligere leder av det kristenkonservative partiet KrF. og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen, i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger.»

– Synes du Vedums utsagn er verre enn noen av disse?

– Vi har ingen problemer med å være tydelig. Det har vi aldri hatt, men han har nådd et lavmål.

– Med din historikk over skarpe utspill, ringer det ikke litt hult når du nå kritiserer Vedums retorikk?

– Nei. Det synes jeg ikke. Vedum har sittet med makt i snart to år, og har hatt rikelig med muligheter til å snakke om de som sliter og står i matkø, men istedenfor angriper han Frp.

– Vi tåler det

– Vi tåler angrep fra Vedum eller hvem som helst. Men vi svarer. Og å hevde at vi er Kina- eller Russland-vennlige, der går grensen. Det er langt unna vår politikk.

Hun mener Frp skal ta ansvar for debattnivået i norsk politikk ved å diskutere egne løsninger – og ber andre gjøre det samme.

– Folk merker at det biter i lommeboken, og mange må stå i matkø før å få mat på bordet. Vi vil diskutere våre løsninger, og jeg tror det er hva velgerne vil høre om, sier hun, og forteller at Frp vil kutte i skatter og avgifter, halvere matmomsen og redusere drivstoffavgiftene

SLÅR TILBAKE: Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum, her fra valgkamptur til Finnmark i begynnelsen av august.

Vedum: Bare fakta

Sp-lederen avfeier Listhaug-kritikken, og sier han bare viste til fakta:

– Frp vil avvikle konsesjonslovene, selge ut statlige eierandeler og la det frie markedet rå, sier Vedum til VG.

– Og da har du ingen mulighet til å hindre at kinesere, russere eller andre kjøper opp stadig mer av Norge, fortsetter han.

– Men er det ikke likevel drøyt å hevde at Listhaug mener det er likegyldig om det er nordmenn, kinesere eller russere som eier eiendom i Norge?

– Det kan godt hende Listhaug personlig mener det er bedre at en trønder eier i Trøndelag, men politisk er det bare to måter å få til det på: Enten ved at staten kjøper eiendommer, slik vi blant annet gjorde med Meraker Brug, eller ved å bruke konsesjonslovene som setter begrensninger for utenlandsk eierskap. Poenget er at Frp er jo mot begge deler, sier Vedum.