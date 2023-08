FUNNET DØD: Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet død i Nes i Ådal torsdag 17. august. To dager senere slo politiet drapsalarm, men ingen er så langt pågrepet.

Politiet om Jonas-drapet: Vurderer fortløpende sikkerhetstiltak rundt andre personer

I månedene før han ble drept, fortalte Jonas Aarseth Henriksen (30) om trakassering mot ham og ansatte i selskapet hans. Nå sier politiet at de også fortløpende vurderer tiltak rundt andre personer.

Kortversjonen Jonas Aarseth Henriksen (30) fra Ringerike ble funnet død i Nes i Ådal torsdag 17. august.

To dager senere slo politiet drapsalarm. Funn fra den foreløpige obduksjonsrapporten og annen informasjon politiet har, gjør at de er sikre på at han er drept.

Ingen er så langt pågrepet i saken.

I månedene før drapet, har Henriksen vært åpen om trakassering mot ham og ansatte i selskapet hans, som tagging, bilbranner og overfall.

Politiet sier nå at de fortløpende vurderer sikkerhetstiltak rundt andre personer. Vis mer

Henriksen, for mange kjent som «Lastebiljonas» på TikTok, ble torsdag ettermiddag funnet drept ved en hytte i Nes i Ådal.

Politiadvokat Tine Henriksen sier tirsdag til VG at den foreløpige obduksjonen og opplysninger i saken gjør politiet helt sikre på at han ble drept.

VG har tidligere skrevet om flere innlegg i sosiale medier der Henriksen forteller om trakassering blant annet i form av bilbranner, tagging og overfall. Trakasseringen rammet også ansatte og personer i hans krets.



TAGGING: Den siste tiden er teksten «Tyster Jonas» blitt tagget flere steder. 27. februar 2022 brant det i en lastebil som sto parkert i nærheten av sjåførens hjem i Heradsbygda. 24. september 2021 brant en betongbil mens den sto parkert på Vestsiden pukkverk i Vestre Ådal. En parkert bobil tok fyr 25. juli 2021 brant bobilen utenfor verkstedet på Kilemoen.

– Kolleger og andre rundt Jonas har også blitt utsatt for trakassering. Har dere sett på disse sakene under ett? Har de hatt en kontakt i politiet?

– Ut fra at det er en så alvorlig sak er det helt naturlig at politiet vurderer sikkerheten også til andre personer, uten at jeg kan kommentere nærmere om det har blitt satt inn tiltak, sier politiadvokat Henriksen.

– Er det blitt iverksatt sikkerhetstiltak overfor ansatte eller andre utsatt for trakassering?

– Vi vurderer fortløpende om det er behov for tiltak, sier hun.

Onsdag ettermiddag er fremdeles ingen pågrepet i saken.

–Har folk grunn til å være redde?

– Vårt hovedfokus er å finne ut hvem som står bak handlingen og hva som har skjedd. Så er det naturlig at politiet også gjør fortløpende vurderinger opp mot sikkerhet om det kan være nødvendig mot konkrete tiltak. Det er en rutinemessig vurdering uten at jeg kan si om det har blitt gjort i dette tilfellet.

– Vårt fokus er få saken oppklart, og vi gjør vurdering opp mot sikkerhet.

Ved flere anledninger ble firmabiler ved andre ansattes hjem utsatt for tagging.

31. juli ble teksten «Tyster Jonas» tagget flere steder i Hole og Hønefoss. Det ble også tagget om en annen person i Henriksens krets.

Politiet har bekreftet at Henriksen hadde status som fornærmet i flere saker som er eller har vært under etterforskning, og at det er naturlig å se på dem også i forbindelse med drapsetterforskningen.

Familiens bistandsadvokat Marijana Lozic ønsker ikke å kommentere saken.