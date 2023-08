Båtulykken i Meløy: Mistankegrunnlaget mot seks av de siktede svekket

Politiet begynner å danne seg et klarere bilde av dødsulykken.

Ni personer var om bord da en fritidsbåt gikk på land i Meløy natt til lørdag. To personer mistet livet.

De syv som overlevde, ble siktet etter småbåtloven paragraf 36 idet det ble tatt blodprøve av dem.

Ut fra den etterforskningen som er gjort så langt, og det som har kommet frem, er mistankegrunnlaget for alle utenom båtføreren svekket.

Det opplyser politiadvokat Gaute Rydmark til VG mandag.

Han sier videre at de gjort forløpende vurderinger om hvorvidt siktelsene skal frafalles.

Flere avhør gjenstår

Politiet begynner nå å danne seg et klarere bilde av hendelsesforløpet.

De ni skal ha vært på et sosialt lag på en øy utenfor Meløy, hvor de har inntatt alkohol, forteller Rydmark.

På vei tilbake natt til lørdag. kjørte båten på land, et lite stykke unna dit hvor de egentlig var på vei.

Alle de involverte var i alderen 18 og 23 år.

Rydmark sier at de har fått avhørt mange av dem som var om bord i båten, og at dette er noe som vil bli prioritert også i den videre etterforskningen.

– Vi skal også avhøre de som kom til stedet først, for å få vite hva de har sett og opplevd, sier han.

Det vil også bli gjort tekniske undersøkelser av båten.

– Stor belastning for alle

Ulykken er den tredje dødsulykken som rammer Meløy kommune denne sommeren, som bare har 6000 innbyggere.

– I natt har vi mistet to ungdommer. To som hadde livet foran seg. Vi sender tanker til familier, venner og berørte, sa ordfører Sigurd Stormo under en pressekonferanse lørdag morgen.

