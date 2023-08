1 / 4 forrige neste fullskjerm

Flommen raserte butikken: − Vi trodde vi var trygge

Butikkgulvet var dekket av matvarer og gjørme etter flommen, stanken var forferdelig: – Det var som en krigssone, sier Arild Sæhle.

Distriktssjefen i Norsk Butikkdrift, et datterselskap av Coop Norge, ble rystet da han tok seg inn i Coop Extras lokaler i Nesbyen i Hallingdal.

– Jeg hadde ikke sett for meg at det kunne være så ille, sier Sæhle til VG.

Flomvannet hadde stått halvannen meter opp på veggen. Varene fløt omkring. Store, tunge frysedisker var flyttet på, et par sto halvveis på høykant.

– Forsikringsselskapet ga beskjed om at vi må kassere alt. Varer, frysere, kjølere, maskinpark, kasser, hyller. Alt er ødelagt, sier distriktssjefen.

Han snakker om varer og utstyr for 7–8 millioner kroner.

Det var Hallingdølen som først fortalte om den raserte butikken.

TIRSDAG: Parkeringsplassen utenfor Coop Extra i Nesbyen 8. august.

Butikken ligger nederst i Rukkedalsveien i Nesbyen, ved avkjøringen fra riksvei 7. Forrige tirsdag måtte de stenge dørene. Da sto vannet over parkeringsplassen.

Butikksjef Ole Morten Olsen forklarer at plassen får vannet veldig tidlig, fordi det er noe feil ved avløpet, visstnok et sluk som er stengt.

– Om det er mye avrenning og vann fra Rukkedalselva, kommer ikke kundene seg tørrskodd til butikken. Da kan vi ikke holde åpent, sier Olsen.

En gang før har vannet stått 4–5 centimeter over gulvet. Derfor tok de ansatte sine forholdsregler og søkte råd hos Sivilforsvaret også forrige uke.

– Alt i butikken ble satt på paller. Vi la post og pakker på hyller godt over der vi hadde fantasert om at vannet kunne komme, forteller butikksjefen.

Ute fikk de god hjelp av Nesbyen Røde Kors Hjelpekorps til å legge presenninger i alle åpninger, med sandsekker oppå.

– Vi trodde vi var trygge og hadde sikret godt nok. Så skjedde det som aldri har skjedd før – at den svære elven flommet over riksveien og inn til oss.

ONSDAG: Parkeringsplassen 9. august.

Ekstremværet Hans utløste storflom og jordskred som la livsverk i grus og skapte enorme ødeleggelser i Hallingdal.

– Det er helt forferdelig, krefter du ikke er klar over at eksisterer. Butikken var et trist syn etterpå. Og verst har det vært for de ansatte, sier Ole Morten Olsen.

Han har vært opptatt i personal- og driftsmøter og er glad for at ingen av de ti ansatte blir permittert, selv om butikken vil være stengt i lang tid.

– Det tar tolv uker å få nye frysere og kjølere på plass. Bygget må få tørke ut. Men det blir butikk igjen, forsikrer distriktssjef Arild Sæhle.