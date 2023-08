Flere personer skadet etter at bil kjørte inn i busskur

Til sammen fire personer var i busskuret på Furuset i Oslo da det ble truffet av en bil. Minst to menn er skadet, opplyser politiet.

– En kvinne og et barn ble også truffet, men fremstår uskadet, skriver politiet i en oppdatering på Twitter/X.

Bilføreren er på stedet, og politiet jobber med å avklare hva som har skjedd.







Politiet meldte om hendelsen like over klokken 19. Det ble innledningsvis opplyst at de var på vei til Furuset i Oslo, hvor det hadde skjedd en trafikkulykke.

– Meldingen går på at en bil har kjørt inn i et busstopp og at flere personer skal være skadet, skrev politiet.

Politiet hadde ikke ankommet stedet da operasjonsleder Tor Gulbrandsen sa til VG at de ble varslet om ulykken av en innringer.

– Flere personer skal være truffet og kan være skadet. Vi vet ikke noe om alvorlighetsgrad ennå, sa han.

Lars Lindal, vaktkommandør hos Oslos 110-sentral, opplyser klokken 19.20 at de er på stedet.

– Vi hadde innledningsvis flere patruljer på vei, men ut fra tilbakemeldinger fra de på stedet trakk vi de tilbake.

Han opplyser at den aktuelle bilen skal ha truffet en lyktestolpe i tillegg til busstoppet.

– Bilen har ganske store materielle skader.

