ETT ÅR: Familien har bodd her i ett år – nå har de mistet det lille de hadde.

Ukrainske flyktninger mistet det lille de hadde: − Vi må tenke positivt

NESBYEN (VG) Den ukrainske familien på fire ble rammet av flommen som herjet i helgen. Nå må familien flytte for femte gang siden krigen brøt ut.

I helgen ble Nesbyen i Hallingdal på ny rammet av flom, og kommunen har satt krisestab.

Midt i sentrum av Nesbyen bor en ukrainsk flyktningfamilie. Nå har de mistet det meste av det lille de hadde.

– I Nesbyen er vi i alle fall trygge, sier moren Svitlana Yakymova (34).

Hun og mannen Oleksandr Yakymova (38) beskriver hendelsen som trist.

– Da jeg gikk inn i huset, så ble jeg veldig lei meg. Mange av tingene våre er ødelagte, sier Yakymova.

FLYKTET KRIGEN: Familien flyktet fra krigen i Ukraina i 2022.

Familien hadde flyttet fire ganger siden de flyktet fra Odesa i Ukraina, men var godt på plass i det hvite huset ved riksvei 7, hvor de har bodd i litt over ett år.

Etter flommen er huset blitt ubeboelig.

30 personer ble evakuert

Mye regn og vann på Østlandet natt til lørdag, førte til svært høy vannstand flere steder i Innlandet og Viken søndag.

Søndag ettermiddag ble farevarsel for flom oppjustert til rødt for deler av Drammensvassdraget; Randsfjorden, Tyrifjorden og Sperillen.

Ifølge kommunen har 30 personer blitt evakuert fra hjemmene sine på Nesbyen i Hallingdal.

HER BODDE FAMILIEN: I dette huset bodde det en ukrainsk familie. De mistet det meste av det lille de hadde da flommen kom.

Dette antallet kommer i tillegg til alle som ble evakuert etter forrige flom. På riksvei 7 har bilene måttet kjøre i kolonne. Veien har også vært stengt.

Mandag kveld har de fleste fått flytte tilbake.

Kommunen: God oversikt over situasjonen

– Det som har vært vanskelig for denne familien, er at de ikke har så stort nettverk eller familie her, sier varaordfører Geir Olav Garthus (Sp) i Nesbyen.

Ifølge Garthus er seks eller syv flyktninger rammet av flommen i kommunen.

I en sms mandag kveld opplyser ordfører Tore Haraldset i Nesbyen at de nå har god oversikt over situasjonen.

– Vannet har gått betydelig ned og det er ingen stengte veier. Det jobbes intenst med Rukkedalsveien, sier Haraldset.

– Nesten alt er ødelagt

Familien Yakymova hadde lite med seg fra Ukraina. Svitlana forteller at de har fått klær og ting av kommunen og lokalsamfunnet, mens deler av eiendelene sine, har de spart opp til selv.

Sønnen i familien, er mest lei seg for å ha mistet svømmebassenget sitt.

– Det er trist. Nesten alt vi har er ødelagt, sier mor i huset.

– Sønnen min var veldig opprørt over å ha mistet masse leker. Det var det viktigste for han, men det skal nok gå bra.

– Jeg som mamma prøver å smile.

BASSENGET ØDELAGT: Bassenget til (5) år gamle Tymur ble ødelagt under «Hans».

Da familien ble evakuert søndag kveld, ble de bedt om å ta med seg eiendeler og ting de trenger for to dager.

– De mente flommen fort ville gå over, men det motsatte skjedde, sier Svitlana.

Etter hendelsen har hun vært svært redd for å miste viktige papirer.

– Vi har vært redd for dokumentene våre som lå igjen inne i huset, men heldigvis lå de trygt oppå en hylle i huset, legger hun til.

TRØST: Svitlana Yakymova sammen med sønnen Tymur og datteren Snizhana. Familien har måttet flytte fem ganger siden krigen. ØDELAGT: Flommen har ført til store skader i huset. BILDER: Familien beskriver situasjonen som trist. FLYTTET IGJEN: Kommunen har sørget for å finne et nytt sted for dem å bo. POST-IT: Familien har bodd i Norge i ett år – huset var fullt av post-it lapper. De jobber med å lære seg språket. HUSET: Boligen i Nesbyen ble rammet av flommen i slutten av august.

– Fått god hjelp

Familien jobber nå med å bygge opp hjemmet sitt nok en gang – i et nytt hus som sto ledig. Dette er femte gang de flytter siden krigen brøt ut.

– Huset deres er ubeboelig, så nå har vi funnet et annet kommunalt hus og gi til dem, forteller varaordfører Geir Olav Garthus (Sp) i Nesbyen.

Foreldrene takknemlig for all den hjelpen de har fått, fra både kommunen og venner.

– Jeg tror vi får det fint her, men det er langt fra sentrum. Vi kommer til å måtte bruke bilen oftere, så det blir litt dyrt, sier faren Oleksandr Yakymova.

– Vi må tenke positivt – her i Nesbyen er vi trygge. Det er bedre enn å bo i Ukraina.

Ektemannen Oleksandr nikker bekreftende.

TRIST: Foreldrene beskriver hendelsen som trist.