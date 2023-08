Aktiver kart

17-åring omkom i trafikkulykke i Hamar

Sina Marie Dobloug døde på sykehus, etter den alvorlige ulykken mandag morgen.

Det opplyser politiet, som fikk melding om ulykken på Gåsbuvegen i Hamar klokken 07.57.

En personbil og en lett-MC var involvert.

– Jenta var fører av en lett-MC, og hun ble kjørt til sykehuset i Hamar, hvor hun noe senere ble erklært omkommet.

– Uforståelig

Det var 17 år gamle Sina Marie Dobloug fra Ingeberg som mistet livet.

Navnet frigis i samråd med familien.

– Dette er bare tragisk. Det er først og fremst fælt for nærmeste familie og omgangskrets, mens også for bygda. Hun var en veldig aktiv jente, så positiv for sine omgivelser, sier ordfører Einar Busterud i Hamar kommune til VG.

– Vi har koblet på kriseteam som jobber opp mot familien. Dette er forferdelig trist.

Dobloug gikk på Hamar katedralskole.

– Det er bare med stor sorg. Det er ufattelig trist. Uforståelig. Vi tenker selvsagt på familien, sier rektor Ingvild Rønn Sætre til VG.

Etterforsker på stedet

Ulykken skjedde i en 80-sone.

Føreren av personbilen, en mann i 50-årene, er ikke fysisk skadet. Han har ikke fått førerkortet beslaglagt.

– Politiet etterforsker ulykken og har krimteknikere på stedet. Også ulykkesgruppen til Statens vegvesen er på stedet.

