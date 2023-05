1 / 11 forrige neste fullskjerm

– 8. mai er større enn nasjonaldagen

Forsvarets veteraninspektør ber alle henge ut flagget i morgen. – 8. mai er viktigere enn 17. mai, mener oberst Morten Henriksen.

Til VG sier Henriksen at han forstår at han risikerer å provosere noen – dagen før Frigjørings- og veterandagen 8. mai.

– Norge er veldig gode til å markere grunnlovsdagen, og det er veldig gledelig. Men hva hadde 17. mai vært uten 8. mai?

Denne dagen i 1945 ble Norge frigjort etter fem års tysk okkupasjon.

SKAL FLAGGE: Veteraninspektør Morten Henriksen.

– Hvis det ikke hadde skjedd, hadde vi neppe kunnet feire 17. mai i dag. Derfor sier jeg også at 8. mai er viktigst, forklarer veteraninspektøren.

Han ønsker at nordmenn blir enda flinkere til å vise takknemlighet for dagen.

– Noen ofret livet sitt for vår fred. Og med krig i Europa, gir det oss en ekstra grunn til ettertanke, sier Henriksen.

I en tekstmelding til VG, formidlet via en kommunikasjonsmedarbeider, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen at Forsvaret markerer dagen for å minnes at fred og frihet aldri må tas for gitt.

– 8. mai er vår frigjøringsdag og fra 2010 er det også en nasjonal veterandag. Over 100 000 norske soldater har bidratt i operasjoner utenfor landets grenser etter at 2. verdenskrig var over. Vi hedrer våre veteraner med anerkjennelse og respekt, skriver Kristoffersen.

FORSVARSSJEF: Eirik Kristoffersen.

Til den årlige markeringen på Akershus festning i morgen, kommer Kong Harald, kronprins Haakon, statsministeren og stortingspresidenten.

Nytt av året er at Forsvaret har fått låne kommunens flaggbannere til å pynte opp strekningen fra Slottet og nedover Karl Johan.

