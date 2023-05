SVINDEL: Kripos advarer etter at flere har mottatt slike e-poster.

Kripos advarer mot svindel: − Slett den!

Politiet og Kripos advarer nå om e-poster som sendes ut og hevder å være fra Kripos eller Politiet. Ifølge e-postene skal mottageren ha lastet ned overgrepsmaterialet.

Det skriver Kripos i et facebook-innlegg tirsdag.

– De siste dagene er det mange som har rapportert at de har fått e-post fra Kripos, opplyser politiet.

I mailen står det at avsenderen er «Enheten for bekjempelse av barnepornografi».

Nå advarer politiet om at dette er et forsøk på svindel.

– Disse e-postene er ikke sendt fra Kripos. Hvis du mottar en slik e-post, så kan du bare slette den, skriver Kripos.

I september 2022 kom politiet og Kripos ut med lignende advarsler. Da skrev politiet at de har forståelse for at det er skummelt å få slike e-poster, og at de derfor ser behovet for å advare.

I mars i år advarte Kripos mot e-poster hvor avsenderen hevder å være Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3).

NC3 er Kripos sitt senter for forebygging, avdekking og bekjempelse av trusler og kriminalitet i det digitale rom.

