Politimesteren etter voldshendelsen: − Vi har en jobb å gjøre

Politimesteren som anmeldte tjenestemannen i Kongsberg mener det er mye å lære av voldshendelsen. Én konkret ting skal de nå se på.

–Saken har neppe en positiv innvirkning på publikums tillit til oss, og tillit er viktig , sier politimester i Sør-Øst Ole B. Sæverud.

Han er politimester i distriktet hvor en politimann er tiltalt for vold, etter at han natt til søndag 30. oktober gikk løs på to unge menn med knyttnever og batong på Kongsberg.

Saken har skapt sterke reaksjoner. Vitner VG har snakket med har beskrevet hendelsen som skremmende. I dag ble politimannen tatt ut av tjeneste.

– En jobb å gjøre

– Det er åpenbart at vi har en jobb å gjøre når det kommer til å forklare hvordan vi håndterer disse sakene. For eksempel at det var vi selv som anmeldte forholdet, sier politimester Sæverud.

Han legger ikke skjul på at saken har preget kollegene i politidistriktet.

– Dette er selvfølgelig en sak som går inn på oss fordi det er en kollega som er tiltalt, og det er også kolleger som har hatt samme reaksjon som mange andre har fått når de har sett videoen.

Politimesteren forteller at han anmeldte forholdet til Spesialenheten da han så videoen. Han tok også mannen ut av operativ tjeneste og flyttet ham over på etterforskningsoppgaver som foregikk på dagtid.

– Saken fremsto som alvorlig nok til at det var nødvendig. Da ligger det for så vidt i svaret hva jeg tenkte også, sier Sæverud.

Fredag ble politimannen tatt helt ut av tjeneste.

– Det er alltid leit når noen skal ut og vise handlekraft alt for sent, men jeg tar det til etterretning, skriver mannens forsvarer, John Christian Elden, i en SMS til VG.

– Vi skal lære

Politimesteren sier til VG at det var få som kjente til saken før den ble offentlig kjent. I etterkant av at det ble tatt ut tiltale, gikk de ut med informasjon om saken internt i politiet.

– Man skal vite hva som gjelder og hva som har skjedd, sier Sæverud.

Han er opptatt av at politiet skal lære av det som skjedde.

– Vi har lært av mange tidligere hendelser, og vi skal lære av denne også. Det er et langsiktig arbeid.

– Så har vi en del tillitsarbeid som må gjøres som selvsagt påvirkes av denne saken. Det er et løpende arbeid, fortsetter han.

Venter på svar

Politimesteren venter nå på å få flere opplysninger om det som skjedde. Foreløpig har de ikke fått innsyn i dokumentene til Spesialenheten som har etterforsket saken.

– Vi har foreløpig ikke fått tilgang på etterforskningsmateriale og vi må vite mer om hva som konkret er problemet før vi kan finne de gode tiltakene.

Sæverud sier de allerede bruker mye tid på å reflekter rundt og trene på politiets maktbruk.

– Det blir feil hvis vi er forsiktige og det blir feil hvis vi går for langt. Dette trener vi mye på.

Dette skal de jobbe med

Som en direkte konsekvens av politivoldsaken vil politimesteren se nærmere på hvordan politiet skriver rapporter.

Spesialenheten har trukket frem at alle tjenestepersonene som som var involvert i hendelsen på Kongsberg satt sammen da de skrev rapportene sine.

Politimannen som nå er tiltalt, hadde også vært i tvil om rekkefølgen av hendelser og hadde derfor snakket med en kollega.

– På et tidspunkt må vi også sette oss ned å jobbe med rapportskriving. Det dreier seg blant annet om en bevisstgjøring rundt det å synliggjøre tvil og usikkerhet. Dette er ikke en jobb vi kan gjøre alene, men en jobb som må gjøres nasjonalt, sier politimesteren i Sør-Øst.

Fikk bot for sletting

I tillegg til at hendelsen ble fanget opp av bensinstasjonens overvåkningskamera, ble det også filmet av et vitne. Denne videoen ble slettet av en annen politimann som var på stedet.

Politimesteren sier de er godt kjent med at folk filmer politiet når de er på oppdrag.

– Dette har vi hatt flere runder på. Det er i utgangspunktet lov å filme og det har vi snakket mye om, sier Sæverud.

Politimannen må betale en bot på 12.000 kroner. Spesialenheten mener at slettingen var et grovt brudd på tjenesteplikten.

– Skal man slette, må man ha hjemmel og det hadde vi ikke i dette tilfellet. Det forsto den involverte tjenestemannen med en gang, men da var det riktig nok for sent. Derfor skrev han det også i rapporten samme natt, sier Sæverud.

