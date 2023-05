SOLLØRDAG: Peggy Hessen Følsvik koste seg i solen etter landsmøtet var over lørdag – og dro rett til lunsj ved sjøen, med gode venner.

Peggy om sine mektige grep

YOUNGSTORGET (VG) Peggy Hessen Følsvik står bak to av de heftigste maktgrepene i Norge i år. – Jeg er ydmyk og litt stolt, sier LO-lederen.

Kortversjonen LO-leder Peggy Hessen Følsvik har gjennomført to store maktgrep i Norge i år: Hun ledet streiken som ga lønnsløft, spesielt for lavtlønte og fikk som valgkomiteleder i Ap til enstemmig støtte, til tross for stor motstand.

Samarbeid mellom LO og Arbeiderpartiet har eksistert i over 100 år, og hun mener det er viktig for å trygge arbeidernes rettigheter. Vis mer

Hun har i stor grad fått gå i fred på gaten etter at hun ble LO-leder for to år siden.

Men i vår har Peggy Hessen Følsvik gjennomført to maktgrep som har forandret på det.

– De siste ukene har gitt meg en helt spesiell opplevelse – både i jobb og liv, sier hun:

– Nå stopper folk meg på gaten. De er ekstremt opptatt av rettferdighet. Dette er ikke en kamp for de få. Det er livene til folk flest. Mange sliter. Til og med de som har hatt greit med penger til strøm og mat, merker det nå.

STREIK: LO-lederen manet til kampvilje da hun møtte streikende på Youngstorget 18. april.

Hun tok LO ut i streik og fikk til et lønnsløft, ikke minst for de lavtlønte.

Og så greide hun å få valgkomiteen i Ap med på en enstemmig innstilling, som ingen klarte å rokke ved, selv om Helga Pedersen og sterke krefter i Arbeiderpartiet forsøkte.

Etter at landsmøtet i partiet ble avsluttet lørdag ettermiddag, satte vi oss ned i solen, midt på Norges mektigste torg:

PENGEKAMP: LO-lederen fremsto som vinneren i feiden med NHO i april. NHO-sjef Ole Erik Almlid til høyre.

Beskjeden

«Noen av oss har snakket sammen». Det er den historiske oppskriften på hvordan makten rår på Youngstorget i Oslo, hvor LO-bastionen Folkets Hus og Aps hovedkontor ligger et 60–70-meters steinkast fra hverandre.

– Ja, vi snakker ofte sammen i rørsla. Forbundslederne og LO-ledelsen har møte hver mandag i sekretariatssalen i Folkets Hus, og så har vi jevnlige møter i samarbeidskomiteen, hvor ledelsen i LO og Ap møtes. Det er en viktig arena når vi skal lande viktige saker.

LO-lederen havnet på annenplass i Kapitals kåring av Norges mektigste kvinner for i fjor.

– Hadde det vært en maktkåring nå i vår, kunne du blitt enstemmig innstilt på toppen av den listen?

– Det er mange begivenheter som har vært tett på hverandre denne våren, som gjør at jeg har måtte være med på å ta noen avgjørelser, som har vært viktige, sier hun lettere beskjedent.

TETTE BÅND: Ap-leder Jonas Gahr Støre ga LO-leder Peggy Hessen Følsvik blomster i gave da hun talte til landsmøtet og offentliggjorde at LO har fått en million medlemmer.

«Den gang landet ble styrt fra et bøttekott på Youngstorget», har vært et annet bilde på makt.

– Det gjelder fortsatt?

– Ja, jeg har ikke sett eller vært i noe bøttekott, men vi har hatt god kontakt med partiledelsen i forbindelse med landsmøtet.

– Enstemmigheten i valgkomiteen ble et viktig våpen for å hindre at Helga Pedersen stilte som kandidat som partisekretær?

– Jeg er veldig glad for at vi landets en enstemmig valgkomité. Å sitte i en valgkomité er et krevende arbeid, hvor alle må gi og ta, hvor målet er å komme frem til en felles liste. Det brukte vi mye tid på, og lyktes, noe behandlingen på landsmøtet også viste, som enstemmig fulgte vår innstilling.

– Ringte Støre deg for å avklare at han ringte til Helga Pedersen, telefonen som endte med at hun trakk sitt kandidatur?

– Telefonsamtaler mellom meg og partilederen forblir telefonsamtaler mellom oss to.

– HØR HER: Fridtjof Dale var en av dem som stanset LO-lederen på gaten. Han ville ha dokumentert om det er noen forskningsmiljøer som støtter at LOs politikk er klimavennlig.

Hun offentliggjorde på Ap-landsmøtet fredag at LO har nådd en million medlemmer. De nådde milepælen etter at nye medlemmer strømmet til etter pandemien og streiken i april.

– I tøffe tider vender folk seg til arbeiderbevegelsen. De vet at vi har tatt Norge gjennom tøffe tider før. At vi tar kampen, sier hun.

Lekkasjer

Riksmegleren har politianmeldt lekkasjer fra årets megling.

– Du risikerer at politiet banker på for å ransake kontoret ditt og sjekke mobilen din?

– Jeg har ikke noe å skjule for politiet hverken på mobilen eller på kontoret mitt, så de må gjerne komme.

– Det er bare to mistenkte: LO og NHO. Hvem er hovedmistenkt?

– Jeg har sagt at jeg ikke tror det er noen fra oss. Vi hadde ingenting å tjene på at den lekkasjen kom, tvert imot. Derfor fastholder jeg at det ikke er lekket fra vår side, så får vi se hvis det blir etterforskning, om vi kommer til bunns i det.

ANMELDT: Riksmegler Mats W. Ruland har gått til politiet for å få dem til å finne ut av hvem som lakk fra meglingen i vår.

– Over 100 år

– Mange reagerer på de tette båndene mellom LO og Ap, hvor dere blar opp millioner til Aps valgkamp, flere LO-topper sitter i Aps sentralstyre og du leder Aps valgkomité?

– Samarbeidet i det vi kaller arbeiderbevegelsen er over hundre år gammelt. Vi har god nytte av hverandre, både når Ap sitter i regjering som nå, hvor vi har tett dialog om viktige saker for oss i fagbevegelsen – og vi fikk mye ut av det samarbeidet da Ap satt i opposisjon. Det er slik vi trygger arbeidsfolks rettigheter. Det er viktig for oss å være tett på for å spille inn det som er viktig for medlemmene våre.

NEGLEFIN: Røde var de selvsagt, neglene til LO-lederen.

Hun sier at en nøkkel til et godt valg til høsten ligger sentralt, selv om det er kommunevalg.

– Ap må levere gode vedtak og slik at folk merker at vi er der når samfunnet er som mest sårbart, sier hun – og kjører til vennesamling i elbilen sin.