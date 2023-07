NESTLEDER: Dette er Tonje Brennas første 22. juli markering etter å ha blitt nestleder i Arbeiderpartiet.

Tonje Brenna (Ap) om rollen som nestleder etter terroren: − Ekstra meningsfylt

Tonje Brenna (35) overlevde terrorangrepet for tolv år siden. For første gang skal hun markere dagen som nestleder i Arbeiderpartiet.

Hun forteller at opplevelsen fra 22. juli har innvirkning på politikken hennes.

Spesielt viktige saker for henne inkluderer forebyggende arbeid mot ekstremisme. Vis mer

– Jeg tror det blir fint og litt trist, som det pleier å være. Og kanskje litt ekstra meningsfylt å få bekle denne rollen samtidig.

77 mennesker ble drept i terrorangrepene 22. juli, 69 på Utøya og åtte i regjeringskvartalet.

Tonje Brenna var generalsekretær i AUF da den høyreekstreme terroristen Anders Behring Breivik angrep ungdomspartiets sommerleir.

Selv overlevde hun terroren på Utøya, hvor hun hjalp flere skadede med å gjemme seg mens skytingen pågikk.

22. JULI SENTERET: VG møtte Tonje Brenna på 22. juli senteret i Oslo fredag kveld.

Når hun i dag markerer 22. juli, er det for første gang som nestleder i Arbeiderpartiet.

– For meg er 22. juli så tett forbundet med politikk, om noe blir det også mer meningsfylt fordi jeg får drive med politikk, sier Brenna.

Hun forteller at det kommer til å bli en dag med mange følelser.

– Jeg både ler og gråter. Jeg blir rørt og melankolsk, sier Brenna.

Kunnskapsminister Tonje Brenna og næringsminister Jan Christian Vestre (36) ble valgt som nye nestledere under Arbeiderpartiets landsmøte i mai.

De var begge på Utøya under terrorangrepet i 2011.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har kalt det et historisk øyeblikk at to fra Utøya-generasjonen er nestledere i partiet, og sitter i regjeringen.

OVERLEVDE: Både nestleder Tonje Brenna og nestleder Jan Christian Vestre overlevde Utøya, og sitter nå i regjering.

Større fellesskap

Brenna forteller at for hvert år som går, føler hun seg mer og mer rørt under minnemarkeringene som arrangeres.

– Jeg hadde jo ikke barn i 2011, men jeg har fått to barn siden den gang. Jeg kan ikke sette meg inn i situasjonen til de som mistet barn, sier Brenna og legger til:

– Men jeg vet hvordan det er å elske et barn.

Forholdet hennes til 22. juli har også endret seg med tiden, sier Brenna.

– Fellesskapene i partiet, og rundt partiet, blir bare større på et vis.

BARE SEKS DAGER ETTER: Generalsekretær i AUF Tonje Brenna (t.h) i Folket Hus sammen med AUF-leder Eskil Pedersen og statsminister Jens Stoltenberg på en minnemarkering seks dager etter tragedien på Utøya.

Har alltid 22. juli med seg

Hun forteller at i alt politisk arbeid hun gjør, har hun 22. juli med seg.

– Vi opplevde den ytterste konsekvens av det å ikke forebygge godt nok.

Hun trekker frem hvor viktig det er å ha et samfunn hvor ingen faller utenfor:

– Det er viktig å ha en skole der alle barn kan trives. At man må bidra til et samfunn hvor alle føler seg inkludert.

– Er det noe du fokuserer mer på i politikken på grunn av 22. juli?

– Jeg tror i hvert fall at jeg er veldig bevisst på forebygging og inkludering. Å gjøre det vi kan for at våre seks-, syv-, åtte-, ni- og tiåringer trives. At de har det de trenger, føler mestring og trygghet, sier Brenna, og legger til:

– Det er noe av det mest effektive for å forebygge ekstreme holdninger.

Tonje Brenna mener det er viktig å snakke ærlig om terrorangrepet, og hvorfor det skjedde.

– Et målrettet angrep

– Syns du samfunnet er flinke til å huske terroren, og minnes det som har skjedd?

– Jeg synes det er veldig mye bedre i dag, sammenlignet med noen ganske få år siden. Samtalen om hva 22. juli var har blitt litt ærligere, sier Brenna.

Ordskiftet om 22. juli handlet ikke nok om at angrepet var politisk motivert, mener Brenna. Oppgjøret med 22. juli har vært mer moralsk enn politisk, skrev hun i boken sin «22. juli – og alle dagene etterpå» fra 2021.

– Praten handlet mer om det å ta vare på hverandre, enn det politiske. Vi må huske at det var politisk motivert, målrettet angrep på Arbeiderpartiet.

Info 22. juli 2011 Bombeangrepet på regjeringskvartalet og massedrapet på Utøya er de verste terrorhandlingene i Norge etter andre verdenskrig.

Åtte mennesker ble drept i regjeringskvartalet, 69 døde på Utøya. Mange ble hardt skadet, og det ble gjort enorme materielle ødeleggelser.

Ettervirkningene for de berørte, i form av blant annet psykiske belastninger, er store.

Gjerningsmannen bak begge terrorhandlingene var Anders Behring Breivik, som i dag soner en dom på 21 års forvaring. Kilde: Store norske leksikon Vis mer

