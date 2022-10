SVs Kirsti Bergstø konfronterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om kuttet i dagpenger i Stortingets spørretime.

SV i harnisk over dagpengekutt

Regjeringens forslag om kutt i dagpengeordningen er en blåkopi av Solberg-regjeringens forslag i 2017, mener SV. De beskylder Ap og Sp for å ha gjort kuvending.

NTB

Den gang reagerte Ap, Sp og LO kraftig og kalte kuttet «dypt usosialt», fremholdt SV-nestleder Kirsti Bergstø i Stortingets spørretime onsdag.

I sitt forslag til statsbudsjett har regjeringen redusert opptjeningsperioden for dagpenger fra tre til ett år. Det gir en innsparing på 200 millioner kroner.

– Det er flere tusen som vil få mindre dagpenger med den modellen regjeringen har lagt fram. Og 2000 vil ikke få dagpenger i det hele tatt, påpekte Bergstø fra Stortingets talerstol.

– Det aller beste som har skjedd det siste året, er at vi har en veldig lav ledighet. Vi mener det er riktigere å legge penger inn i en jobbpakke for å få langtidsledige tilbake i arbeidslivet. Vi har trua på arbeidslinjen, svarte finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Vi kutter jo ikke i barnetrygden fordi vi får færre barn. Hvordan kan kutt i dagpengeordningen føre til større trygghet for folk? Dette er et sosialt kutt som rammer arbeidsløse. Det må ikke stilles opp mot gode tiltak for å få folk i jobb, repliserte Bergstø.

SV har tidligere varslet at dagpengeordningen kan bli tema når de skal forhandle med regjeringen om statsbudsjettet.

– Jeg hører at regjeringen overlater tryggheten til arbeidsløse til SV. Det taler for seg selv, sier Bergstø.