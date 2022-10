AP-SJEFEN I STORTINGET: Rigmor Aasrud er leder for Aps stortingsgruppe i arbeidet med det kommende statsbudsjettet. Hun signaliserer blant annet at det ikke kommer arveavgift og at den omstridte femårsregelen for utflytting etter alle solemerker må utredes først.

Ap-topp: NHO-sjefen har mistet kalkulatoren

Aps parlamentariske leder, Rigmor Aasrud, forsvarer regjeringens 33-milliarders skatteskjerpelse: Hun mener NHO-sjefen har mistet kalkulatoren og at rike lakseoppdrettere har råd til å betale mer skatt.

Denne uken regjeringen frem forslag som vil øke statens inntekter med anslagsvis 33 milliarder kroner årlig. Inntektene skal hentes blant annet fra oppdrettsnæringen.

– Vi trenger mer penger, har vært budskapet til NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon), sier Rigmor Aasrud:

– NHOs ønsker peker i alle retninger. De vil ha omfattende strømstøtte til bedriftene, penger til omstilling, og de er enige i at vi må bremse oljepengebruken. Samtidig tar de til orde for lavere skatter. Det henger rett og slett ikke på greip, sier hun og legger til:

– Jeg tror NHO-sjef Ole Erik Almlid har mistet kalkulatoren sin.

– Går ikke opp

Hun viser til et intervju i Aftenposten, hvor Almlid gikk langt i å si at det kunne vært vel så smart å senke skattene, som å øke dem.

– Da må jeg spørre: Hvordan vil NHO og høyresiden få dette til å gå i hop, sier Aasrud:

– De krever økte utgifter og lavere skatt. Vi har vært vant til at NHO tar med både plusser og minuser og finner inndekning. Nå går regnestykkene deres rett og slett ikke opp.

– De ber om forutsigbare og langsiktige rammer, ikke skattesjokk på 33 milliarder kroner?

– Det er jeg enig i, men situasjonen vi står i nå, visste vi ikke noe om for et år siden. Mange bedrifter har ekstremt mye høyere inntekter, blant annet kraftselskapene.

Info Her er regjeringens strømpakke Slik vil regjeringen øke skatteinntektene med rundt 33 milliarder kroner årlig. Innføre grunnrenteskatt på havbruk: 3,65–3,8 milliarder kroner årlig.

Øke grunnrenteskatten på vannkraft: 11,2 milliarder kroner årlig.

Opprinnelsesgarantier på vannkraft: Én milliard kroner årlig.

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft: 2,5 milliarder kroner årlig.

Høyprisbidrag på vind- og vannkraft: 16 milliarder kroner årlig.

Fastprisavtaler på strøm: 1,2 milliarder kroner årlig. Vis mer

Hun mener de bare gir tilbake det kraftselskapene har tjent på krisen.

– Når kraftselskapene tjener store penger på vanlige folks økte utgifter, mener vi det er rett og rimelig å gi tilbake.

FÅR KRITIKK: NHO leder Ole Erik Almlid, her sammen med Stian Sigurdsen, direktør i samfunnspåvirkning i Virke, og næringsminister Jan Christian Vestre etter pressekonferansen om strømtiltak for næringslivet nylig.

Hun mer NHO må levere balanse.

– NHO må fortelle oss hvordan vi skal finansiere alle de økte kostnadene våre, på rundt 100 milliarder kroner. Spesielt når de mener at vi faktisk burde kutte skatter i stedet for å øke.

– Litt overrasket

Aasrud viser til at kraftselskapene har hatt ekstraordinært høye inntekter, som innbyggerne har måtte betale og som staten nå tar en stor del av regningen for med 90 prosent over 70 øre kilowattimen.

KAN ENDE PÅ IS: Lyse Kraft planla å ruste opp vannkraftanleggene i Røldal og Suldal for fem milliarder. Oppgraderingene vil kunne øke kraftproduksjonen tilsvarende strømforbruket til mellom 10 000 og 12 500 husstander. Her fra inntak i Blåbergdalen hvor vann overføres til Votnamagasinet.

Flere kraftselskap og kommuner har reagert, blant annet Oslo kommune, og Lyse Kraft har varslet at de vil droppe en fem milliarder kroners investering i Røldal-Suldal.

– Det er mange arbeidsplasser som ryker når det prosjektet ikke blir igangsatt?

– Jeg er litt overrasket hvis kraftselskap tar investeringsbeslutninger på en strømpris over to kroner i snitt. Dessuten er grunnrenteskatten er utformet slik at den skal virke nøytralt på investeringene, det vil si at prosjekter som er lønnsomme før grunnrenteskatt også er lønnsomme etter.

UTBYTTEFEST: Rigmor Aasrud viser til at de syv store oppdrettsselskapene hentet ut ni milliarder kroner i utbytte i fjor.

Hun gir følgende råd:

– Jeg ber kraftselskapene puste med magen og regne på nytt. Det kan hende noen prosjekter blir utsatt, men det grunnleggende er at når de har så store merinntekter, er det ikke urimelig at de bidrar.

Hun sier de gjør et klart skille:

– Grunnrenteskatteøkningene vi har innført, er langvarige. Men høyprisskatten på 16 milliarder, altså rundt halvparten av skattepakken, skal fjernes når prisene blir mer normale.

– Seks milliarder i utbytte

Hun slipper ikke helt taket på oppdretterne.

– Oppdrettsnæringen har høy avkastning på investeringene sine, sier hun og viser til regnskapstall som partiet har hentet inn.

– De seks største lakseselskapene tok ut en milliard kroner hver i utbytte i fjor, i snitt. John Fredriksens Mowi har hittil i år tatt ut tre milliarder: Da bør de tåle at vi innfører en grunnrenteskatt på til sammen 3,65–3,8 milliarder kroner, sier hun.

ANGRIPER STORE FORMUER: Ap mener de store oppdrettsselskapene og deres eiere må tåle å betale mer i skatt.

Ap-toppen bruker veldig klar tale til disse oppdretterne:

– Dette må de rike tåle.

Kan ikke flytte fra grunnrenteskatten

Aps parlamentariske leder i Stortinget sier at bunnfradraget de har innført gjør at det i all hovedsak bare er de store pengemaskinene innen oppdrett som får økt skatt.

– To tredjedeler av lakseskatten vi foreslår vil betales av de fem største selskapene. To tredjedeler av lakseselskapene vil ikke betale den skatten. Da mener vi at vi har greid å få til en fordeling, som skjermer de små og hvor de rike må betale noe mer.

– Du frykter ikke at mange vil velge å skatteflykte, fordi totalskattetrykket blir for stort?

– Grunnrenten må alle betale også de som bor i utlandet. Det er veldig fornuftig å bruke grunnrente fordi det dreier seg om at produksjonen skattlegges der de utnytter naturressursene.

MILLIARDÆR-VEKST: Aasrud har lest Kapital og sett at det er flere milliardærer i Norge enn noensinne.

– Det går an å drive i Norge

Hun er ikke veldig bekymret over skatteflukt.

– Det går an å drive næring i Norge, sier hun og henter Kapital, som har en oversikt over Norges 400 rikeste, som viser at Norge fikk 37 flere milliardærer i fjor.

– Og nå er det ikke nok å være milliardær for å stå på Kapital sin liste over de 400 rikeste, sier hun.

Mange frykter økt skattetrykk i statsbudsjett-forslaget til regjeringen, som legges frem torsdag.

Det kan komme noe økt formuesskatt.

I tillegg kan personskatten økes for de rikeste.

Arveavgift er også nevnt og en ny «monsterskatt», samt endring av femårsregelen, som kan hindre at rike flagger ut og slipper norsk skattebyrde etter fem år i utlendighet.

UTREDES: Hadia Tajik har tatt til orde at de kan komme endringer i den såkalte femårsregelen. Aasrud melder at den først må utredes.

– Kan ikke tas over bordet

Aps Hadia Tajik sa til DN i forbindelse med at det ble kjent at Kjell Inge Røkke flagger ut til Sveits, at det aktualiserer en debatt om den ordningen.

Aasrud vil ikke si noe om personskatt, formuesskatt eller monsterskatt, men arveavgift og femårsregelen.

– Det er bedre å skatte jevnt, enn en gang, så arveavgiften er ikke aktuell nå.

– Femårsregelen?

– Vi har sagt at det ikke er urimelig å se på, men det er ikke en beslutning du kan ta over bordet. Det må eventuelt utredes.

Hun sier det ikke bør overraske noen at ekstremt uforutsette hendelser gjør at de må bruke skatt som våpen.

– De som har de breieste skuldrene må være med på å bære børa.

NHO-sjefens svar

NHO-sjef Ole Erik Almlid sier at hans kalkulator fungerer.

– Det er skattekalkulatoren til regjeringen som har gått varm. Regjeringen støvsuger nå det private for midler, i stedet for å slanke en stadig voksende offentlig sektor. Regjeringen kan ikke fortsette å blåse opp offentlig sektor og bruke private bedrifter som salderingspost.

Han svarer slik på utfordringen om å finne inndekning:

– Vi forventer at Arbeiderpartiet leverer et budsjett som er like offensivt på kutt i offentlig sektor som de er på skattlegging av den private verdiskapingen.

OPPGITT: Ole Erik Almlid advarer regjeringen.

Han sier de frykter at det kommer enda flere skattesjokk i statsbudsjettet.

– Det er allerede klart at skatte- og avgiftsinntektene i år vil tilsvare 50 prosent av verdiskapingen i Norge. Dette er langt over sammenlignbare land. Det er heller ingen industriland som har flere offentlig ansatte som i Norge.

Han ber regjeringen stille seg spørsmålet: Ønsker de privat verdiskaping i Norge?

– I så fall må de slutte å tappe bedriftene for investeringsevne og kapital. Rigmor Aasrud og regjeringen kan ikke forvente at bedriftene skal fortsette å investere i klimaløsninger og ny industri samtidig som de tar fra næringslivet investeringskapitalen.

Han påpeker at 61 prosent av alle arbeidsplasser i næringslivet er i privateide norske bedrifter.

– Private eiere er dessuten viktigere utenfor byene og for å opprettholde bosetting over hele landet. I kommuner med spredt bosetting er 78 prosent sysselsatt i en privateid bedrift.

Advarer også regjeringen

Administrerende direktør Geir Ove Ystmark i NHO Sjømat, hvor de fleste oppdrettsselskapene er organisert, sier regjeringen ikke har fått til noen balanse.

– Havbruksnæringen har råd til å betale mer skatt til fellesskapet. Klart vi skal bidra. Men Norge har ikke råd til å miste investeringene og arbeidsplassene som regjeringens skatteforslag fører til, sier han.

– GIGANT-TAP: Geir Ove Ystmark sier tapet for næringen er over 100 milliarder kroner.

Ystmark sier der er vanskelig å se at regjeringen har forstått konsekvensene av sitt eget forslag.

– Børsen har reagert med et fall på rundt 60 milliarder kroner. Det totale verdifallet fra havbruksnæringen er så langt på over 100 milliarder. Dette rammer hele næringen, hele kysten og hele Norge.

Han sier Staten taper på forslaget.

– Forslaget har i seg selv har bidratt til å svekke andre skatteinnganger fra havbruket. Det fører dessverre til at staten trolig vil sitte igjen med mindre etter dette forslaget kom på bordet.