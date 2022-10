VEDUMP: Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum fortsetter ferden nedover på denne VG-målingen. Her fra sentralstyremøte i Sp i mars.

Nytt bunnivå for Sp: Mister to av tre velgere

Senterpartiet er et miniparti. Arbeiderpartiet vaker på rundt 20 prosent. Og Erna Solberg styrer landet. Slik ville Norge sett ut hvis det var valg i dag, ifølge VGs ferske partibarometer.

På fredag kan statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) feire ett år med regjeringsmakt.

Men hvis de markerer begivenheten med kake, kommer den med en bismak: I løpet av Støre-regjeringens første år har over 420.000 nordmenn forlatt Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Det viser VGs partibarometer for oktober, utført av Respons Analyse.

– Regjeringen har gjennom statsbudsjettet tatt politiske grep av en størrelse som er uvanlig i norsk politikk. Dette skaper støy, men vi opplever det som gode debatter for oss, skriver Geir Pollestad, parlamentarisk nestleder i Sp, i en e-post til VG.

Senterpartiet får 5,5 prosent på denne målingen. Sist Respons Analyse målte Sp så lavt, var i august 2016.

Pollestad viser i e-posten til at regjeringspartiene har prioritert sine kjernesaker, og lister opp styrket beredskap, distriktsbygging, omfordeling og mer norsk matproduksjon.

– Vårt viktigste mål er å styre Norge gjennom krisen. Så håper vi selvsagt at det også vil resultere i høyere oppslutning.

Mistet to av tre

Det finnes to veier til økt oppslutning.

Senterpartiet mislykkes på begge fronter:

De henter nesten ikke velgere fra andre partier. De lekker i alle ender, og mister velgere til både høyresiden og venstresiden.

Sp sliter med lojaliteten, som måles ved å se på hvor mange av velgerne deres fra stortingsvalget 2021 som sier at de ville stemt det samme nå.

I oktober har partiet en lojalitet på rundt 32 prosent. Altså har to av tre Sp-velgere fra i fjor høst forlatt partiet.

– Det er et dårlig tegn for Sp at de ikke klarer å holde på en tredjedel av velgerne. Senterpartiets velgere har blitt demobilisert eller gått til andre partier, sier Johannes Bergh, leder av valgforskningsprogrammet ved Institutt for samfunnsforskning (ISF).

– Ikke rart

På forrige måling havnet Ap så vidt nede på det fryktede 19-tallet. Endringen fra september til oktober er godt innenfor feilmarginen, men en oppgang på 0,2 prosentpoeng vipper partiet opp på 20 prosent.

– Hvorfor går det så dårlig?

– Vi er i en tid som er ekstremt krevende for folk. De merker det på lommeboken, med økte matpriser og strømpriser, og uro i kjølvannet av krigen i Ukraina, sier partisekretær Kjersti Stenseng (Ap).

LITT STØR(R)E: Trøsten for Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng er at Ap ikke faller på denne målingen.

– Jeg synes ikke det er så rart at folk peker på Ap. Vi sitter i regjering, vi har en hånd på rattet og styrer landet, og det er en ekstraordinær krisesituasjon som slår inn i økonomien til folk, fortsetter hun.

Regjeringens løsning er et stramt statsbudsjett som skjermer velferd, gir strømstøtte og forhåpentligvis bidrar til å holde rentene nede, forklarer Stenseng.

– Jeg skjønner at folk er utrygge, bekymrede og engstelige. Det skal vi gjøre noe med. Jeg har stor tro på at vi skal klare å snu målingene, men det kommer til å ta litt tid.

– Ikke de som roper mest

Hele ti prosentpoeng skiller Høyre (30 prosent) og Ap (20 prosent). Henrik Asheim (H) er svært fornøyd med å være nestleder i Norges største parti. Hans forklaring på suksessen er todelt:

– Jeg tror det skyldes både at Høyre gir konkrete svar på utfordringene folk opplever, og at svarene våre er et alternativ til regjeringens. Og at vi oppfattes som styringsparti også i opposisjon. Vi er ikke de som roper og lover mest, men kommer med realistiske og konkrete løsninger, sier Asheim til VG.

– Jeg tror mange savner det etter et år med denne regjeringen. Det viser seg kanskje at det ikke alltid er de som lover mest som er best til styre når det gjelder, fortsetter han.

SOLBERG- OG DALBANE: Høyre har gått ned. Men nå går de opp. Her er ledertrioen i partiet, nestleder Henrik Asheim, leder Erna Solberg og nestleder Tina Bru, på Tivoli i København i juni.

Sterkt SV

Mens regjeringen sliter, styrker venstresiden seg. Både SV og Rødt øker på denne målingen, og SV har nesten 10 prosent oppslutning i ryggen når de går inn i budsjettforhandlinger med regjeringen.

– SV er i en god posisjon og har kommet godt ut av valget om å ikke sitte i regjering. Partiet er i en politisk sterk posisjon, men det gjenstår å se hvor mye det har å si i forhandlingene i Stortinget, sier valgforsker Bergh.

SV-leder Audun Lysbakken er naturlig nok godt fornøyd med målingen, og peker på at hans parti har mange lojale velgere.

– At mange som stemte på oss sist vil gjøre det igjen er et godt tegn og gir oss selvtillit. Det viser at vi har fått resultater, slik vi lovet, sier Lysbakken.

INGEN KAT(T)ASTROFE: SV-leder Audun Lysbakken har all grunn til å smile. Her på valgkamptur i Rogaland i 2021 – med mindre blid katt.

Da han gikk ut av dørene på Hurdal og overlot til Ap og Sp å danne mindretallsregjering, var begrunnelsen nettopp at partiet kunne få mer gjennomslag på Stortinget, og utenfor regjeringskontorene.

Men han tror den anstrengte økonomiske situasjonen mange er i, også forklarer SVs styrke:

– Når så mange sliter med økonomien, prisøkninger og renteøkninger, samtidig som vi har fått en voldsom klagesang fra de rikeste i Norge med trusler om flytting til Sveits, så blir mange mer bevisste på Forskjells-Norge og ønsker mer fordelingspolitikk, sier Lysbakken.

