Rapport: En av fem utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb

En ny rapport viser at en av fem utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb. Kvinner og ansatte i reiselivs- og restaurantbransjen er mest utsatt.

NTB

– Hovedfunnene viser at en større andel enn man har sett tidligere har vært utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet i en arbeidssituasjon, sier rådgiver i Kantar Public Dina Hov i en pressemelding.

Det er en tendens som viser at de som arbeider i reiseliv-, varehandel og restaurantbransjen, er mer utsatt for seksuell trakassering enn øvrige yrkesgrupper, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen. Trakasseringsbarometeret 2023 er laget av Kantar Public i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet, Parat, Tekna, LO, Handel og Kontor, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen.

– Det er heller ikke overraskende at kvinner er mer utsatt enn menn. Jeg merker meg at det ifølge barometeret er mange ledere, særlig mannlige ledere, som mener det er enkelt å håndtere spørsmål om seksuell trakassering. Her er jeg redd de tar litt for lett på problemet. Vår erfaring er at det i konkrete saker ikke er så lett. Det er kompliserte saker, som i tillegg involverer mye følelser hos alle parter, sier Olsen.

De sakene som ender opp til juridisk behandling, viser at sakene ofte utvikler seg fra en uheldig seksualisert tone blant kolleger på arbeidsplassen. Mange av de berørte ser heller ikke ut til å være tilfredsstilt med håndteringen av slike saker.

– Det reageres ofte for sent og kanskje ikke i det hele tatt. Jeg tror det er viktig at vi som arbeidstagerorganisasjon, gjennom tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass, jobber mot ledelsen for å få slutt på dette, sier Olsen.