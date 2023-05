RAMMES: Høyere boligrente rammer dem som tjener mest, dyrere mat dem som tjener minst, mener SSB.

Økt rente rammer de som tjener godt: − Høy gjeld er et luksusgode

Hver tiende barnefamilie er sårbar for renteøkninger, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Norges Bank forventes å sette opp styringsrenten torsdag formiddag. Før dagens rentemøte anslo DNB Markets fire rentehevinger i år.

Norges største meglerhus tror at styringsrenten kan komme opp i 4,0 prosent i september. I så fall kan boliglånsrenten bli rundt 5,5 prosent til høsten.

Med et slikt rentenivå vil de månedlige renteutgiftene på et boliglån på tre millioner kroner ha økt med over 9000 kroner siden 2021.

Gjeldsbelastningen er historisk høy i Norge. Fordi nær sagt alle har flytende rente på boliglånet, slår renteendringer raskt inn i folks privatøkonomi.

Folk flest har fortsatt robust økonomi. Men Statistisk sentralbyrå (SSB) har for VG regnet ut hvor mange som er utsatt når renten øker:

448.000 personer defineres som sårbare: De har gjeld som er høyere enn tre ganger husholdningens bruttoinntekt bruttoinntekt Lønn, renteinntekter, pensjon og overføringer fra staten, før skatt og fradrag og mindre enn 100.000 kroner i banken.

105.000 personer defineres som svært sårbare: De har gjeld høyere enn fem ganger inntekt og mindre enn 100.000 kroner i oppsparte midler.

Sårbare barnefamilier

Hver tiende barnefamilie – 48.000 husholdninger – regnes som sårbar. Par med barn under 18 år har i snitt 3,3 millioner kroner i gjeld.

Utregningen bygger på skattedata fra 2021.

SENTRALBANKSJEF: Ida Wolden Bache forventes å sette opp styringsrenten i dag.

Forsker Christian Poppe ved Oslo Met SIFO viste i fjor høst hvordan dyrere mat, strøm, bensin og boliglån hadde truffet befolkningen.

Andelen som sliter eller har alvorlige økonomiske problemer, var mer enn doblet på to år. Om en måned legger forskerne frem oppdaterte tall.

– Vi forventer endring i negativ retning. At flere er blitt økonomisk utrygge og at situasjonen deres er forverret, sier Poppe til VG.

– Ligger tynnest an

Han mener at renteøkningene særlig rammer førstegangskjøpere som har høy gjeld i forhold til husholdningsinntekten.

– De ligger tynnest an, i hvert fall om situasjonen vedvarer. Blir de nødt til å selge med tap, kan de bli påført varige gjeldsproblemer, sier Poppe.

DYRERE: Når livsnødvendigheter som mat blir dyrere, treffer det dem som tjener minst hardest.

Statistisk sentralbyrå fant at det «økonomiske sjokket» i fjor i gjennomsnitt økte husholdningenes nettoutgifter med om lag 18.000 kroner.

Dyrere strøm, bensin og mat påvirker mest husholdningene med lav inntekt.

Økte renteutgifter rammer i større grad husholdninger med høy inntekt.

– De som tjener minst, bruker størst andel av inntekten på livsnødvendigheter, sier seniorrådgiver i SSB Tor Morten Normann til VG.

Derfor rammes de hardest når mat, strøm, drivstoff og andre varer blir dyrere.

– Luksusgode

– De som først og fremst får smellen av økte renter, er husholdningene som har høyere inntekter, sier forsker ved SSB Odd Erik Nygård til VG.

Fire av ti husholdninger har en disponibel inntekt på mer enn 750.000 kroner.

– De merker trykket av økende rente, men kan lettere omprioritere, i motsetning til dem som har de laveste inntektene, sier Nygård.

Også Normann påpeker at du må ha romslig inntekt for å få stort boliglån.

– Litt floskelaktig kan vi si at høy gjeld er et luksusgode, sier Normann.

– Fattige rammes

Forbruksforsker Christian Poppe mener at boligeierne betaler prisen for at Norges Bank skal få ned inflasjonen.

– Inndragningen av forbruk er størst blant dem som har mest gjeld i forhold til inntekten. Det kan gi ringvirkninger som er ganske skumle, sier Poppe.

Han tenker på de knapt 400.000 som leier ut sekundærbolig og kan tenkes å skru opp husleien, for å overføre risiko på leietagerne.

– Da rammes de fattige. Regningen kommer til slutt til dem som er dårligst stilt fra før. De som eier bolig, har det jevnt over bedre økonomisk, sier Poppe.

Rentehevingene skal bidra til å få ned prisveksten. Det kommer alle til gode, mener Norges Bank, særlig dem som har minst å gå på.

