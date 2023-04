POLITIET: Politihuset på Grønland i Oslo.

Politiet mistet 19.000 kroner – kan ha havnet i søpla

I midten av juni i 2022 leverte tre gutter inn en større mengde kontanter til politiet i Oslo. De forsvant i «løse luften».

Det kommer frem av et påtalevedtak fra Spesialenheten for politisaker, som har etterforsket saken.

Spesialenheten mottok i slutten av juli i fjor et dokument fra Oslo politidistrikt som handlet om håndteringen av et pengebeslag som hadde forsvunnet.

– I fjor sommer oppdaget Oslo politidistrikt at et pengebeslag på 19.000 kroner var blitt borte. Beslaget stammet fra et kontantbeløp som var funnet på gaten og levert til politiet. Vi sendte over saken til spesialenheten på eget initiativ da vi oppdaget at beslaget var borte, skriver enhetsleder for felles kriminalenhet ved Oslo politidistrikt, politiinspektør Laila Søndrol, i en mail til VG.

Kontantene, som var funnet ute på gaten av tre gutter, ble levert hos politivakten i Grønlandsleiret i Oslo.

Da politivakten ikke hadde oppbevaringsmuligheter for beslaget, ble det fraktet til et nytt kontor, siden har pengene forduftet.

PENGER BLE BORTE: Enhetsleder for felles kriminalenhet ved Oslo politidistrikt, politiinspektør Laila Søndrol, forteller at et pengebeslag på 19.000 kroner forsvant i fjor sommer.

I påtalevedtaket skriver Spesialenheten at det er en mulighet for at pengene ble liggende på en pult, i påvente av at de skulle flyttes til en safe.

Videre bemerker de at det er en mulighet for at kontantene har blitt rotet bort eller kastet.

Spesialenhetens etterforskning har ikke funnet bevis for at ansatte ved politidistriktet er skyldige i tyveri eller underslag av pengene. Ei heller at ansatte, ved behandling av beslaget, har begått et grovt brudd på tjenesteplikten.

– Vi tar til etterretning at det ikke er funnet bevismessige holdepunkter for at noen av våre ansatte har begått straffbare handlinger og det er heller ikke grunnlag for å ilegge foretaksstraff til distriktet, skriver Søndrol til VG.

Det etterforskningen dog viser er at politidistriktets rutiner for behandling av pengebeslag var mangelfulle.

Søndrol opplyser at de derfor har startet en gjennomgang av beslagsrutiner, samtidig de allerede før denne saken har gjort endringer og forbedringer, blant annet ved å opprette et felles beslagssenter.

– Vi ser nå på ytterligere forbedringstiltak som kan forhindre at noe lignende skal skje igjen. Av sikkerhetshensyn kan vi ikke beskrive tiltakene i detalj, opplyser Søndrol.

VG har vært i kontakt med Spesialenheten, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere utover det som kommer frem av påtalevedtaket.