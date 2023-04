FIKK FLERTALL: Rødt-leder Bjørnar Moxnes under landsmøte i Stavanger.

Rødt snur: Sier ja til norsk våpenstøtte til Ukraina

STAVANGER (VG) Rødts ledelse klarte å overbevise sitt eget landsmøte om at Norge skal støtte Ukraina med våpen. Våpenstriden ble saken som tok aller størst oppmerksomhet på landsmøtet.

I fjor sa Rødts landsstyre et rungende nei til norske våpengaver til Ukraina. Da debatten begynte å gå i partiet i vinter, ble det tydelig at seks av partiets åtte stortingsrepresentanter har argumentert for norsk våpenstøtte til Ukraina.

Og få uker før landsmøtet sluttet også Rødts leder Bjørnar Moxnes seg til synet at Norge måtte bidra med våpen til Ukrainas oppstand mot den russiske okkupanten.

Debatten har vært hard på landsmøtet, og det har falt harde ord fra talerstolen. Blant annet er Natos generalsekretær Jens Stoltenberg blitt karakterisert som en «krigsforbryter». Dette skapte reaksjoner, blant annet hos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo.

HARDT UT: Siavash Mobasheri (t.h.) fra Oslo Rødt la ikke fingrene imellom i sin karakteristikk av Jens Stoltenberg. Her sammen med partikollega Sofia Rana under Rødts landsmøte i Stavanger

Med forbehold

I uttalelsen som fikk flertall, står det at:

«Uten våpenstøtte hadde Ukraina blitt overkjørt og underlagt et sjåvinistisk, høyrenasjonalistisk russisk regime med erklærte imperialistiske ambisjoner. Derfor er det riktig med våpenstøtte til Ukraina i kampen for selvstendighet og fred, når ukrainerne har bedt om det. Disse våpnene må ikke brukes utenfor ukrainsk territorium.»

Uttalelsen ble vedtatt med 107 mot 74 stemmer.

I siste liten kastet Rødt-ledelsen inn et par andre forbehold: Rødt opprettholder sin motstand mot å gi Ukraina stridsvogner.

Men regjeringen med støtte i Stortinget har i vinter donert flere av Forsvarets Leopard stridsvogner til Ukraina.

Rødt markerer også motstand mot å sende kampfly, og uttaler at våpen ikke skal gis via Nato men sammen med andre nasjoner.

Tok 14 måneder

– Jeg vil si velkommen etter til Rødt, sier Åsmund Aukrust. Aps utenrikspolitiske talsperson i en uttalelse til VG.

– For resten av Stortinget tok det fire dager inn i krigen å bestemme oss for å sende våpen, for Rødt tok det 14 måneder. Jeg tror alle ukrainere er glad for at resten av verden ikke har brukt like lang tid på interne seminarer. Hadde ikke vesten forsynt Ukraina med våpen hadde Ukraina tapt sin egen frihet for lenge sida, sier Aukrust.

