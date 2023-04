LAMBERTSETER: Politiet sperret av området rundt Bunnpris-butikken på Lambertseter etter at en ansatt ble angrepet 2. april 2021.

Sykehus får kjempebot etter sakseangrep på butikk

En nyutskrevet psykiatrisk pasient stakk en butikkansatt med saks gjentatte ganger. Nå får Oslo universitetssykehus et forelegg på 750.000 kroner, melder TV 2.

En mann i 20-årene gikk til angrep med saks på en tilfeldig butikkansatt i Oslo 29. april for snart to år siden.

Mannen påførte den butikkansatte flere stikk i overkroppen. Den ansatte fikk store skader i venstre kragebenspulsåre, brysthulen og milten, skriver TV 2.

Den butikkansatte overlevde etter raskt å ha mottatt behandling.

Ifølge TV 2 hadde gjerningspersonen vært i psykiatrisk behandling og nå har Oslo universitetssykehus fått et forelegg på 75.000 av politiet i Oslo.

ILAGT FORELEGG: Oslo universitetssykehus.

Politiet skriver i forelegget at utskrivingen skjedde uten at medisinansvarlig lege ble involvert, opplyser TV 2 som siterer fra forelegget:

«Dette til tross for at faglig ansvarlig vurderte pasienten til å være til fare for andres liv og helse – i umedisinert tilstand».

– Det ilagte beløpet sier noe om hvor alvorlig politiet ser på saken, sier politiadvokat Eric Lindset til TV 2.

OUS bekrefter til kanalen at de har mottatt forelegget, og at de nå skal vurdere hvordan de forholder seg til dette.

