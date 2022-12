PAPPA ROPSTAD: Kjell Ingolf Ropstad har selv to barn som snart blir skolestartere. På bildet er han sammen med sønnen Bjørn-Wilhelm for to år siden.

KrF-Ropstad om seksårsreformen: − Vi har sviktet seksåringene

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kaller seksårsreformen et svik mot skolestarterne. Han mener det haster med å endre førsteklasse til en ren førskoleklasse.

Bakgrunnen er den første delrapporten fra evalueringen av den 25 år gamle seksårsreformen som kom denne uken.

I evalueringen slår professor Elisabeth Bjørnestad og medforskerne ved Oslo Met fast at lek benyttes mest de tre første månedene i førsteklasse.

De finner også at mange lærere er mer opptatt av at barna skal lære tall og matematiske former, – øve på å sitte stille og innrette seg etter skolens rutiner.

Kjell Ingolf Ropstad og hans forgjenger fra KrF i utdanningskomiteen på Stortinget, Hans Fredrik Grøvan, har lenge påpekt at noe av intensjonen med skolestart for seksåringene var å videreføre leken fra barnehagen.

– Er det feil at førsteklassinger lærer å skrive og lese enkle ord før jul, Ropstad?

– Intensjonen med seksårsreformen var at første trinn skulle ha klart førskolepreg med lekbasert undervisning, leseopplæringen skulle heller ikke starte før på andre trinn.

– Det er ikke feil at barna lærer å lese og skrive allerede første halvåret, men det skal ikke være et hovedfokus, svarer Ropstad, som mener slett ikke alle elevene er modne for å bli presset inn i en målsetting om å lære å lese og skrive før jul.

BOKSTAVER: Bokstavlæring og enkle ord er på menyen for mange førsteklassinger allerede før jul, viser den første delevalueringen av Seksårsreformen. ILLUSTRASJONSFOTO

Vil reversere

KrF-politikeren er nå menig representant på Stortinget etter at han gikk av både som statsråd og partileder etter pendlerbolig-avsløringene.

Førsteklasse skulle bli et år med barnehagepedagogikk og lekbasert læring da 6-årsreformen kom, minner KrF-toppen om.

Han sier rett ut at dagens opplegg for 6-åringene må reverseres.

– Barna kan fortsatt være integrert i skolen, men i egne førskoleklasser med vekt på lekbasert læring.

– Blir ikke den forskjellen mest en kamp om ord – om hva skolestarterne skal kalles?

– Nei, det er på mange måter en full pedagogisk reversering av dagens skole for seksåringene vi ønsker. Vi vil tilbake til utgangspunktet med barnehagepedagogikk og lekbasert læring. Vi har sviktet seksåringene, og særlig de aller yngste skolestartene, som ikke er moden for skolestart. Dette haster å rette opp, insisterer Ropstad.

FØRSTE SKOLEDAG: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) møtte skolestartere på første skoledag på Vahl skole i Oslo 22. august i år.

Kunnskapsminister Tonje Brenna, også hun forelder til to barn i barnehage og barneskolealder, tonet ned forskernes fokus på manglende lek for skolestarterne da evalueringen ble presentert sist uke.

– Jeg er glad for at det lekes mye, og jeg er glad for at lærerne tar i bruk ulike former for lek i undervisningen. Leken er en viktig del av barnas måte å uttrykke seg på, og lek er verdifull for både læring og utvikling, sa Brenna da.

Hun overlater til Ap sin talsperson om skole på Stortinget, Elise Bjørnebekk-Waagen, å uttale seg om KrFs førskoleforslag.

– Dette er den første delrapporten om seksårsreformen, og jeg mener det er for tidlig å konkludere så sterkt som Ropstad har gjort som ønsker en full pedagogisk reversering av dagens skole for seksåringene, skriver Bjørnebekk-Waagen i en e-post til VG.

SKOLEPOLITIKER: Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) sitter i Stortingets utdanningskomité.

Info Seksårsreformen (Reform 97) Grunnskolereform iverksatt av regjeringen Brundtland 3, under utdanningsminister Hernes.

Trådte i kraft i august 1997.

Innebar utvidelse av grunnskolen fra ni til ti år, og senket skolestartalder fra syv til seks (noen elever fem) år.

Bakgrunnen for skolestart for seksåringer var å gi alle barn et skoleforberedende og pedagogisk likeverdig tilbud.

En viktig intensjon med seksårsreformen var at leken skulle ha en sentral plass i skoledagen for 1. til 4. trinn.

Førsteklasse skulle ha et førskolepreg med læring gjennom lek. (Kilder: regjeringen.no og wikipedia) Vis mer

Hun gjør som skolestatsråd Brenna, og peker på at lek fortsatt har en tydelig plass i skoledagen til de yngste elevene.

– De yngste barna får leke, utforske og lære, og de er mye ute. Samtidig ser jeg at skoler og lærere og står i et krysspress mellom ulike forventninger til hva skolen skal være. Det må vi ta på alvor, ifølge Elise Bjørnebekk-Waagen.

Arbeiderpartiets regjeringspartner Senterpartiet var på lag med KrF da de fikk Stortinget med seg på å vedta evalueringen av Reform 97, der skolestart for seksåringene var hovedgrepet.

SKOLEPOLITIKER: Marit Knutsdatter Strand (Sp) sitter i Stortingets utdanningskomité.

Marit Knutsdatter Strand, som er Sps skoletalsperson, mener det er en stor mangel ved dagens førsteklasse at barnehagelærerne – som stormet inn i barneskolen like etter seksårsreformen, nå er nesten borte fra skolen.

Opptatt av lek

– Det er det verdt å se på. Barnehagelærerne tilførte noe annet og noe eget. De har en pedagogikk, en egenverdi og et syn på barndommen som er viktig for de aller yngste elevene. Nå må vi se på hva som kan ivareta barndommen, leken og utfoldelsen for skolestarterne, sier Strand.

Men hun er ikke klar for å omgjøre førsteklasse til en førskoleklasse- som KrF ivrer for.

– Nei, det blir helt bakvendt. Men vi må sikre bedre og mykere overganger mellom barnehagene og førsteklasse over hele landet. Vi må også se nærmere på mer fleksibel skolestart for skolestarterne, sier Strand.