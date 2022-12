DØDE AV SYKDOM: I 2007 ble Freddy Hulback dømt til 21 års forvaring. Selv nektet han å ha begått drapet.

Freddy Hulback (61) er død

Dobbeltdrapsdømte Freddy Hulback (61) kjempet til det siste for å saken sin gjenopptatt. Onsdag døde han.

Dette bekrefter Hulbacks forsvarer, Benedict de Vibe, til VG.

– Han ble plutselig veldig syk. Kreften spredte seg voldsomt, og han døde onsdag etter et par dager på palliativ avdeling. Han hadde kreft med spredning til bukspyttkjertelen, lever og lunger. Han hadde ingen reell mulighet til å greie seg, sier de Vibe.

I 1991 ble Hulback dømt til 12 års fengsel for drap, før han ble prøveløslatt i 2000, skriver Aftenposten.

Året etter ble han dømt til 21 års forvaring for et nytt drap. Selv har han hele tiden nektet for å ha begått drapet og leverte i 2004 begjæring om gjenopptagelse.

Saken ble gjenopptatt, og Aftenposten skriver at Hulback ble frikjent i lagmannsretten i 2006, men at fagdommerne avgjorde at saken skulle opp til ny behandling.

Under den nye behandlingen ble Hulback i 2007 dømt til 21 års forvaring for drap og likskjending, som samstemte med den opprinnelige dommen.

Dette var første gangen at en gjenopptatt drapssak endte med en ny domfellelse, og Aftenposten har hatt en artikkelserie på åtte deler, hvor flere har stilt spørsmål ved dommen.

– Det ligger inne en ny gjenopptagelsesbegjæring, og den saken fortsetter, sier advokat de Vibe.

De Vibe forteller at Hulback var forvaringsdømt da han døde, men at han ikke satt inne.

– Han var forvaringsdømt, men hadde ikke innsettelse. Han var ute og jobbet, men var under forvaringsregimet. Han hadde en prøvetid på ett år, sier de Vibe.