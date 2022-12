JULESTEMNING: Støre snakker om julen og året som har gått i varmen fra gasspeisen i statsministerboligen.

Støres jul: Dette gjør statsministeren optimistisk nå

På jobb er Ukrainas motstandskamp, bosetting av flyktninger og rekordhøy sysselsetting noe av det som motiverer Jonas Gahr Støre. På privaten er det sene kveldstimer med kona Marit, isbading og tid med barnebarna.

Martha C. S. Holmes

Espen Sjøllingstad Hoen (foto)

– Jeg skal feire hos eldstesønnen med barnebarna hjemme i det huset jeg egentlig bor i. Det er veldig lenge siden jeg kom på julebesøk i barndomshjemmet mitt, sier Støre til VG.

Det har gått 15 måneder siden han flyttet fra eneboligen på Ris i Oslo, og inn i statsministerboligen like bak Slottet. De månedene har vært preget av krig og kriser, og stadig verre meningsmålinger.

Men tøffe tider til tross: Når VG ber Støre trekke frem det han selv mener er de største lyspunktene fra det siste året, sier han at det er lett å komme på flere.

– Midt oppe i en vanskelig tid er det mye å glede seg over i Norge. Jeg får gode følelser når jeg tenker over det, sier Støre.

Psst! Glad i å lage mat? Lenger nede i saken finner du oppskriften på Støres is, som han har servert til kong Harald og dronning Sonja.

Statsministerboligen er pyntet med tre, lys og det er satt frem julekaker, men det er i barndomshjemmet Støre kjenner seg mest hjemme i julen.

– En veldig sterk historie

Noe av det som har satt størst preg på året som har gått er Russlands invasjon av Ukraina i februar. Det har blitt en brutal og langvarig krig, som også har bidratt til en priskrise i Norge.

Likevel er det her Støre trekker frem det første lyspunktet sitt.

– Det å møte folk som viser motstandskraft og kjemper imot er en veldig sterk historie, sier han.

I UKRAINA: I juli møtte VG statsministeren i Ukraina. Han sa han aldri ville glemme inntrykkene fra turen.

Han nevner både samtaler og møter med Zelenskyj og hans folk, men også møter med lokalbefolkningen som har blitt befridd fra de russiske invasjonsstyrkene. Han dro selv dit i sommer.

– Den kraften de hadde, det er en side av det menneskelige som man jo håper man skal slippe. Men når den først kommer, så er den ganske sterk.

Støre sier det også er motiverende å se hvordan de 30.000 ukrainske flyktningene har blitt tatt imot i Norge, og forteller om flere sterke møter med noen av dem.

– Det er både en tragedie og et lyspunkt.

– De nære tingene

Noe annet statsministeren sier han sitter igjen med fra året som har gått, er møter med noen av de 100.000 flere som har kommet i jobb siden pandemien.

– Mange har vært utenfor arbeidsmarkedet en stund og fått lagt til rette for å komme seg i jobb. Å se verdigheten som muligheten til å tjene egne penger gir, er et lyspunkt.

I tillegg sier Støre at det er stort å se hvordan folk som en gang bygget oljeplattformer nå designer havvindmøller. Det kaller han et lyspunkt av norsk industrihistorie.

– Men hvis du har en dårlig dag – tenker du på byggingen av havvindmøller?

– Nei, da er det de nære tingene egentlig. Jeg mener fortsatt det er et lyspunkt å komme hjem her til kona mi, selv om det blir veldig sent og det blir få timer.

1 / 2 KVALITETSTID: Støre setter pris på sene kveldstimer med kona Marit. Her er de på fjellet. TOPPTUR: Støre med sønnene Vetle og Gullik på Hallingskarvets nest høyeste punkt 1905 moh. forrige neste fullskjerm KVALITETSTID: Støre setter pris på sene kveldstimer med kona Marit. Her er de på fjellet.

– Hun lager god kyllinggryte har jeg skjønt?

– Ja, ikke bare til meg men til gjester også, sier Støre, om vinket til middagen med kongen som gjorde at han ikke møtte opp i NRKs debatt om Ap-krisen tidligere i november.

Oppskriften på kyllinggryta har han ikke, men statsministeren har også sagt at han serverte is til dessert etter en gammel oppskrift. Den deler han gjerne:

Info Støres is Du trenger: Vaniljeis, en Daimsjokolade, en appelsin og en klunk whisky. Fremgangsmåte: Sett frem vaniljeisen for tining. Mens du venter til den har blitt myk kan du hakke daim og raspe litt skall av appelsinen. Isen skal være så myk at du kan blande alt sammen etterpå. Når isen er tint ferdig har du oppi hakket Daim, raspet appelsinskall og en klunk whisky. Bland alt godt sammen og sett i fryseren Når isblandingen er blitt hard (gi den minst 30 min i fryseren) er den klar for servering Anrett i skål og dryss over litt appelsinskall og/eller Daim for pynt. Superenkel og voldsomt populær, ifølge statsministeren. Vis mer

Beste-Jonas

Noe av det som gir Støre størst hverdagsglede er de gangene han kan slippe alt av offisielle plikter og være sammen med barnebarna på 3 og 7 år, sier han.

Når de er i statsministerboligen liker de lengdeløp fra den ene veggen til den andre, mens de henger etter bena på statsministeren. Eller å dra i kunsten til Tone Vigeland som sitter godt fast i veggen.

SOLID: Støre fryktet først at veggkunsten i statsministerboligen ikke tålte hypre barnebarn, men sier det har gått fint.

– Hva kaller de deg?

– Beste. Beste-Jonas, er det da, for det er en annen «beste» på motsatt side. Beste-Åge og beste-Jonas. Vi blir tiltalt slik at vi skjønner at det er oss.

1 / 3 BARNEBARN: Støre sier han er glad i å gå på ski og være ute sammen med barnebarna. BARNEBARN: Støre sier han er glad i å gå på ski og være ute sammen med barnebarna. SKIGLEDE: Statsministeren på skitur i 1965. forrige neste fullskjerm BARNEBARN: Støre sier han er glad i å gå på ski og være ute sammen med barnebarna.

Isbad med jäger

Ellers er det de små tingene, som naturopplevelser og å komme seg ut på ski i en ellers travel hverdag.

– Det handler om å finne de små øyeblikkene å hente krefter ut av. På julaften skal jeg ut på Bygdøy og bade i havet, det er en årlig tradisjon. Og så håper jeg å komme meg på hytta på fjellet i romjulen i de mørke dagene i slutten av desember.

ISKALD TRADISJON: Støre pleier å avslutter året med et isbad. Bildet er fra desember 2021.

Andre tradisjoner som må til for at det skal bli jul for Støre, er å bake to slag kaker: Sandkaker og krumkaker. Han står også for ribba. Den drikker de rødvin til.

– Det har jeg hørt er feil, at man skal drikke hvitvin eller øl og dram, men jeg tror det blir rødvin.

– Ikke jäger?

– Ikke jäger til ribbe nei. Men når jeg skal ut og bade på Bygdøy, og når jeg kommer på hytta og får slått hull i isen og tatt et isbad der, da kan jeg love at det blir en jäger.

VAKTE OPPSIKT: Dette VG-bildet fra 2020 ble en snakkis på grunn av jägerflasken på kjøkkenbenken, som mange lurte på hvorfor sto der.

Ut av krisen

Da han gjorde romjulsintervjuer i fjor, sa Støre at han håpet at det snart ville være mulig å leve et mer normalt liv etter omikron-bølgen. Han sa også at han var bekymret for den voldsomme russiske oppmarsjen på Ukrainas grense.

Siden det har mye forandret seg.

– Da vi satt her for et år siden var mye av det vi skulle møte i 2022 ikke annonsert: Full krig i Europa, inflasjon på høyt nivå, og en pandemi som kom tilbake og gikk ned igjen. Jeg tror enhver regjering ville ha store utfordringer i møte med det og med folks forventninger, sier Støre.

Ifølge SSBs siste prognose blir neste år også preget av økte levekostnader og økte renter – men mot slutten av året tror de det kan nå toppen.

– Regjeringen har lagt en plan for hvordan vi skal ta oss ut av denne krisen, som handler om å få prisstigningen under kontroll. Det kommer noen tegn nå som kan tyde på at prisveksten dempes noe. Det er positivt, men denne utfordringen kommer til å vare en stund.