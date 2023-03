DET VAR DEN KAIA: Her traff tråleren kaianlegget på Kvaløya i Tromsø.

Tråler braste inn i kaianlegg i Tromsø

Slik ser det ut etter at den store tråleren «Senja» braste inn i kaianlegget i Tromsø sent onsdag kveld.

Den 80 meter lange og 17 meter brede fiskebåten dro med seg deler av kaia før den stoppet.

Ulykken skjedde fordi båten mistet motorkraft på vei sørover på vei mot Rystraumen, bekrefter Kenneth Holmøy i Nergård havfiske til Nordlys.

– Det var blackout på hele båten, de hadde ingenting å hjelpe seg med, sier han til til Kyst og Fjord.

– Hvordan opplevde mannskapet dette?

– Alle grunnstøtinger er dramatiske, og det var selvsagt dramatisk for dem i

styrehuset som forsøkte å avverge det, men for mannskapet som lå og sov var det ikke spesielt dramatisk. Men det ble jobbet frenetisk i styrehuset og maskinen for å unngå det, svarer Holmøy.

Han vet ikke hvor lang tid det gikk fra båten mistet fremdrift til den traff land.

Hovedredningssentralen hadde først ansvaret for situasjonen, men etterlot dette til Kystverket, da det ikke var fare for liv og helse.

Det skal ikke være observert noen lekkasjer og fare for forurensning.

«Senja» er Nergård Havfiskes nest nyeste båt. Den 80 meter lange og 17 meter

brede tråleren ble døpt høsten 2020, og hadde da en prislapp rundt 400 millioner kroner, skriver ITromsø.



Båten er bygget hos Vard Brattvåg. «Senja» er en frysetråler med muligheter for å ta en del av lasten fersk. Den opererer normalt med et mannskap på 20 personer. Sammenstøtet var med både sjøgrunn og deler av kaianlegget.



FULL STOPP: Her har den store tråleren truffet land.,

Ulykken skjedde like før klokken 23 onsdag kveld.

– Alt tatt i betraktning så har det gått bra med folket, og så gjenstår det å se

hvordan det går med båten. Vi skal slepes løs når det nå blir flo, og så går vi inn til Tromsø for inspeksjon med dykker i første omgang, sier rederisjef i Nergård

Havfiske, Kenneth Holmøy, til Kyst og Fjord.

Slepebåten «Havila Venus» vil i løpet av formiddagen gjøre forsøk på å trekke båten av grunn. Høyeste flo er ved 10-tiden.

– Han står godt, så vi er spente på hvordan det går å dra den av, sier Holmøy, som opplyser at «Senja» hadde 5,5 knops fart da den gikk på grunn.