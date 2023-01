Sier opp kommuneoverlege etter varsler om mange overgrep

Legen har vært suspendert siden august. Nå er han er også fratatt fastlegehjemmelen.

Det opplyser kommunedirektøren i kommunen. De forteller at legen og hans advokat er blitt orientert om oppsigelsen.

Kommuneoverlegen er siktet for å ha misbrukt sin stilling for å skaffe seg seksuell omgang. Han erkjenner ikke straffskyld. Statens helsetilsyn har suspendert legens autorisasjon, og legen har vært suspendert fra jobben sin siden august.

– Jeg vil understreke at dette ikke er en forhåndsdømming, sier kommunedirektøren, og sier videre at de har konkludert med at siktelsen og sakene som har fremkommet ikke er forenlig med det å inneha et tillitsverv i deres kommune.

Så langt har 58 personer innlevert anmeldelser mot kommuneoverlegen, som er anklaget for å ha begått seksuelle overgrep over mange år, opplyser kommunen.

De forteller at nesten 100 personer har tatt kontakt over krisetelefonen kommunen har opprettet. Kommunen kjenner ikke identiteten på de som har ringt krisetelefonen eller anmeldt.

– La meg si til dere som er utsatt for overgep - vi tror på dere, og mine fagfolk og øvrige samarbeidsaktører står klare for å hjelpe dere, sier kommunedirektøren.

Varsel i 2007

Legen mottok en advarsel i 2007 etter et varsel året før. Da skal tre kvinner ha opplevd legen som ubehagelig og upassende. Legen har jobbet i kommunen i over 20 år.

I 2017 klaget en da 17 år gammel jente på legens oppførsel og metoder. Saken ble behandlet ved at legen og jenta møttes til en samtale.

Både ordfører og kommunedirektøren beklager at varslene som har kommet, ikke har blitt tatt alvorlig.

De ber om at det nedsettes et uavhengig utvalg for å finne ut hvordan saken ikke ble plukket opp av kommunen, Statsforvalteren og Helsetilsynet tidligere.

Kommunedirektøren sier de har grunn til å tro at det kan være mange flere berørte i saken enn de som har tatt kontakt per dags dato.

– Trolig er det mange utsatte og berørte som ikke bor her lengre.

Kom som et sjokk

Den konstituerte kommuneoverlege i kommunen sier til VG at legekontoret hvor legen jobbet tar sterk avstand fra det som har skjedd.

– Det kom som et sjokk på oss ansatte da det ble kjent hva våre pasienter har vært gjennom i mange år. Det er en praksis vi tar avstand fra, og det som er blitt kjent har vært helt ukjent for oss.

Hun sier at de blir å stille seg et spørsmål hvordan dette kunne skje på en liten arbeidsplass i så mange år.

– Der og da hadde vi ingen mistanker, eller forutsetninger, til å se sammenheng mellom hendelser som nå gir mening. Jeg skulle oppriktig ønske at vi hadde klart å avdekke dette tidligere.