MÅ KUTTE: Direktør Andrea Skaarer Kreutz i Stiftelsen Amathea sier det er vedtatt å både legge ned lokalkontorer og kutte i antall årsverk.

Aborttilbud må legge ned seks av ti kontorer i Norge

– Vi har snudd alle steiner, sier direktør Andrea Skaarer Kreutz i Stiftelsen Amathea, Norges eneste landsdekkende helsetjeneste for kvinner før og etter abort.

Årlig får 2500 kvinner oppfølging før og etter abort av Stiftelsen Amathea - som har 10 kontorer rundt om i landet. De er landets eneste landsdekkende helsetjeneste for kvinner før og etter abort, ifølge deres egen nettside. Tilbudet er gratis.

I høstens statsbudsjett besluttet regjeringen å kutte støtten til stiftelsen med 6,2 millioner kroner.

Konsekvensene blir dermed kutt – både i antall ansatte og i tilbudet, bekrefter direktøren. Det ble bestemt på et styremøte onsdag. Fredag fikk de ansatte beskjeden.

– Det er den brutale sannheten rett og slett, sier Kreutz til VG.

Amathea kommer i løpet av 2023 til å avvikle seks av ti kontorer. De som legges ned, er i Bodø, Hamar, Tønsberg, Skien, Drammen og Kristiansand.

Kontorene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo opprettholdes.

Må også kutte i ansatte

I tillegg blir det kutt i antall ansatte.

– Vi skulle så veldig gjerne hatt lagt frem en annen løsning frem for de ansatte. Vi har snudd alle steiner. Hvis ikke vi gjør noe nå er vi i fare for å bli slått konkurs rett og slett, sier direktøren.

– Hvor mange mister jobben?

– Det er for tidlig å si. Vi har i dag 20,5 årsverk årsverkEt årsverk er antall timer/dager en ansatt i full stilling jobber i løpet av et år, og kan for eksempel deles mellom to ansatte som jobber 50 prosent hver. og skal ned til 16 årsverk. Men antallet ansatte er for tidlig å si, sier hun.

Går utover lokale samarbeid

Kreutz sier at kuttene vil kunne gå ut over mange lokale samarbeid de har på stedene som legges ned, som vil være vanskelig å opprettholde når de ikke lenger er fysisk til stede.

Det dreier seg om grupper, undervisning og helsetilbud innen kvinnehelse, seksuell helse og prevensjon til jenter og kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn i samarbeid med blant annet asylmottak, flyktningetjenester, voksenopplæringer og Sanitetskvinnene.

Hun understreker at de fortsatt skal være en tjeneste for de som trenger oppfølging før og etter abort - men på andre premisser.

– Vi vil fremdeles levere gode tjenester til kvinner før og etter abort. Men for noen vil samtalene i fremtiden bli på telefon eller digitalt i stedet for på ett av våre kontorer, da vi vil være på færre kontorer enn i dag.