TRAFIKALE PROBLEMER: Riksvei 80 i Nordland og Nordlandsbanen er stengt som følge av sørpeskred.

Jojo-temperaturene skaper store utfordringer

Onsdag har det høljet ned i Nordland, noe som har skapt store utfordringer. I resten av landet kommer været til å variere kraftig fremover.

Onsdag sendte Meteorologisk institutt ut oransje farevarsel for jord-, sørpe- og flomskredfare for deler av Nordland. Det er også et pågående gult farevarsel for flom i deler av Nordland og nord i Trøndelag.

Opp mot onsdag formiddag var det ventet opp mot 70 millimeter nedbør og seks plussgrader lokalt i Nordland.

Det ekstreme været utløste flere skred, som blant annet førte til at riksvei 80 – hovedfartsåren inn til Bodø – er stengt, i tillegg til Nordlandsbanen mellom Mosjøen og Bodø.

– Det har vært en alvorlig situasjon – blant annet på grunn av sørpeskred, som har gitt store konsekvenser for veiene over et forholdsvis bredt område, spesielt i Helgeland og Salten. Sørpeskred er skummelt, så man skal følge med, sier vakthavende hos jordskredvarslingen til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Ann-Live Øye Leine, til VG.

ALVORLIG: Ann-Live Øye Leine, vakthavende hos jordskredvarslingen til NVE, forteller at jordskred har gitt store konsekvenser i Nordland onsdag.

Info Farevarslene forklart Gult farevarsel betegnes som en utfordrende situasjon – vær oppmerksom. Oransje farevarsel betegnes som en alvorlig situasjon – vær forberedt. Rødt farevarsel betegnes som en ekstrem situasjon – sikre verdiene. Dette skriver Meteorologisk institutt på sin hjemmeside. Vis mer

– Store konsekvenser

Vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Eldbjørg Moxnes, melder imidlertid til VG at det verste været i Nordland vil være over onsdag kveld.

Men dagen har i alle fall vært svært våt så langt, ifølge ordføreren i Bodø. Hun forteller at det gir store konsekvenser at riksvei 80 tidligst kan åpne torsdag ettermiddag.

– Det gir store konsekvenser. Omkjøringen er lang – omtrent to timer ekstra. Det er klart at det påvirker beredskapen, og varer og tjenester, sier Ida Maria Pinnerød (Ap) til VG.

BODØ: Ordfører Ida Maria Pinnerød (Ap) forteller om en svært våt dag i Nordland.

Ordføreren meddeler at dette er andre gangen på to år at riksvei 80 stenges i lengre tid på grunn av uvær, noe som viser at «vi er utsatt for stadig mer ekstremvær».

– Dette skal nok gå bra, men det viser hvor isolert vi kan bli når ekstremværet rammer, sier Pinnerød.

– Kanskje ukens fineste

Meteorolog Moxnes forteller at det vil bli snøbyger i Nordland torsdag, før lavtrykket som står bak uværet forsvinner.

Fredag skal det derimot komme et nytt lavtrykk, som gir høyere temperaturer i Nord-Norge.

– Temperaturene går opp og ned, og det blir isete forhold rundt omkring. Jojo-temperaturene gir utfordringer, sier Moxnes.

Hun melder imidlertid at torsdag kan bli ukens fineste dag for mange.

– I Møre og Romsdal og Trøndelag er det meldt snø i morgen. Sør for Stad på Vestlandet, og Sørlandet og Østlandet vil få en fin dag i morgen – kanskje ukens fineste. Etter dette blir det mer skyet vær, forteller Moxnes.

Meteorologen melder at temperaturene kommer til å synke disse stedene torsdag, før de deretter stiger inn mot fredag.

Det skal også komme mer nedbør på Vestlandet utover fredagen, men om vi skal tro ordføreren i Bodø, så skader det ikke med litt nedbør:

– Dette er superfint turvær, så det er bare å ta på seg støvler og oljehyre, og få seg frisk luft, ler Pinnerød etter den regnfulle dagen i nord. Hun påpeker imidlertid viktigheten av at folk beveger seg på trygge steder, følger anbefalingene, og ikke forsøker å kjøre gjennom sørpeskred.

– Flomlignende skred

Leine i NVE forteller at det ikke er ventet fare for sørpeskred i løpet av de kommende dagene, hverken i Nordland eller andre steder.

– Vi har hatt kraftig nedbør i Nordland som har brøytet opp mye av snøen. Når dette stabiliserer seg er det ikke like farlig, sier Leine.

Hun fortsetter med å fortelle om hva som kan forårsake sørpeskred:

– Snølaget kan ikke være for tykt. Om du da får mye regn sammen med temperaturer som gjør at snøen smelter, gjør hele pakken at det blir skred. Sørpeskred er hurtige, flomlignende skred, som utløses av mye vann. Når de blir utløst fyker de ofte nedover elveløp og kan dra med seg masser, avslutter Leine.

Når det kommer til faren for snøskred tas det andre vurderinger enn ved sørpeskred. Meteorologisk institutt har per onsdag kveld ute hele 17 pågående farevarsler for snøskred:

Info Her er det snøskredfare: Det er et pågående, rødt farevarsel for stor snøskredfare i Lyngen. Det er pågående, oransje farevarsel for betydelig snøskredfare i: Finnmarkskysten

Hallingdal

Heiane

Helgeland

Indre Sogn

Indre Troms

Jotunheimen

Nordenskiöld Land

Nord-Troms

Ofoten

Salten

Svartisen

Sør-Troms

Tromsø

Vest-Finnmark

Vest-Telemark Vis mer

