Nytt FN-mål: Norge øker klimamål til 55 prosent kutt

Regjeringen har sagt at den vil kutte 55 prosent i CO₂-utslipp innen 2030 i Norge. Få dager før klimatoppmøtet starter, blir også dette målet meldt inn til FN.

Tre dager før de årlige klimaforhandlingene går av stabelen i Sharm el-Sheik i Egypt, kalte statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) inn til pressekonferanse.

Her kom regjeringen med et løfte overfor det internasjonale samfunnet:

– Vi melder nå inn 55 prosent klimakutt.

– 55 prosent er en skjerpet ambisjon. Kursen er satt for å nå det målet, sier Støre til VG.

Søndag møtes 192 land for å bli enige om hvordan de skal begrense den globale oppvarmingen.

– Vi har arbeidet med å forberede Norges politikk og bidrag til denne konferansen det siste året. Det er helt nødvendig å ha fokus på klima, sier statsministeren.

Info Dette er FNs klimatoppmøte Hvert år møtes FN-landene til Conference of the partyer (COP), der de skal forhandle om klima.

Det første møtet ble arrangert i Berlin i 1995.

Landene forhandler om hvordan de skal følge opp FNs klimakonvensjon, med grunnlag i rapporter fra FNs klimapanel (IPCC). Kilde: Store norske leksikon Vis mer

Samme mål hjemme og ute

Hvert land velger selv hvor store kutt i klimautslipp de vil melde inn til FN.

Selv om regjeringen har satt 55 prosent kutt i klimautslipp som mål i Norge, har de ikke meldt dette inn som et forpliktende mål overfor FN.

Internasjonalt har regjeringen inntil nå stått ved målet om «minst 50 prosent til 55 prosent».

LOVER MER: Støre sier at Norge skal forplikte seg til enda større kutt, også overfor det internasjonale samfunnet, innen 2030. Her Vindmølleparken på Smøla.

Under fjorårets klimaforhandlinger i Glasgow ble FN-landene enige om at de skal gjøre det de kan for å nå sine klimamål, og øke sine mål. Det siste har imidlertid veldig få land gjort, men nå velger altså regjeringen å gjøre det:

– Det å styrke våre mål, slik vi gjør, kan påvirke andre land, som nå vurderer sine planer, mener Støre.

Dette er et mål som forplikter Norge overfor FN under Parisavtalen fra 2015.

Grafen nedenfor viser hvordan Norges utslipp må kuttes de neste årene for å oppfylle målet:

– Nødt til å gjøre mer

Nylig kom to rapporter og analyser som viser at vi er på vei mot mellom 2,4 og 2,8 grader oppvarming innen år 2100.

– Det er dit vi er på vei og dit kan vi rett og slett ikke ende. Det er ikke tilstrekkelig, derfor er vi nødt til å gjøre mer, sier Støre.

Målet om å begrense oppvarmingen til 1,5 grader, er i ferd med å svinne, advarte klimaministeren i oktober.

– Vi kommer til å jobbe veldig hardt for at dette målet opprettholdes, sier Eide torsdag.

Det siste halvåret har bydd på ekstremvær som har overrasket selv klimaforskerne, som ikke hadde forventet å se disse endringene ved 1,1 grader global oppvarming, som verden har nå.

– Klimaendringene tar ingen pause, det har vi fått påminnelse om de siste månedene. Det har vært tørke og flom, hetebølger, eksemplene er mange, sier Støre.

– Hvordan skal dere klare å nå dette nye målet?

– Nå melder vi inn minst 55 prosent som mål, det er en innstramming. Vi har gjort et grundig arbeid i hvordan vi skal få ned utslippene våre i ikke-kvotepliktig sektor, svarer Støre på VGs spørsmål.

TRIO: Klimaminister Espen Barth Eide (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerheim (Sp) reiser sammen til klimatoppmøtet i Egypt.

– Gledelig

Klimaminister Espen Barth Eide (Ap) sier at han er fornøyd med det nye målet:

– Det er gledelig å se at forpliktende overfor verdens land øker til 55 prosent. Det er viktig at også Norge legger seg der, sier Eide.

Han påpeker at Norge allerede hadde «et av verdens mest ambisiøse mål», men nå som EU har sagt at det er 55 prosent kutt som gjelder, ville også Norge følge på.

Kuttene i klimagasser skal skje i alle sektorer, understreker Eide.

Lanserte «grønn bok»: Slik vil ha redde oss fra klimakatastrofe

Klimaministeren sier han er forberedt på at klimaforhandlingene i Egypt vil bli utfordrende:

– Dette klimatoppmøtet må bekrefte og forsterke det vi ble enige om i Glasgow: 1,5-gradersmålet må fortsette å gjelde. og trenger kraftig opptrapping av arbeidet med utslippsreduksjoner.

Interessert i klima? Les disse sakene:

Støre: – Vi må ikke gi opp

– Europa må øke sin satsing på havvind, solvind og karbonfangst og – lagring. På alle disse områdene kan Norge markere seg, sier statsministeren.

Han nevner konkret ambisjonene om grønn skipsfart, drevet av solkraft og andre fornybare kilder. Regjeringen vil legge fram en satsing på skipsfart under klimaforhandlingene.

Regjeringen skal nå legge til rette for en større satsing på havvind, og åpne for å ta imot søknader om konsesjon.

– Vi må ikke miste motet, vi må ikke gi opp. Noen sier at det ikke er et poeng i å reise til klimaforhandlingene, men vi mener at det er viktig å dra, sier Gahr Støre.

FORNØYD: Klimaminister Espen Barth Eide.

Lover penger til klimataperne

Utviklingsminister Tvinnerheim tror klimatoppmøtet i Egypt vil handle mye utfordringene det afrikanske kontinentet især står overfor. For det er disse landene som rammes hardest av konsekvensene av den globale oppvarmingen.

Men disse landene bidrar i veldig liten grad til utslippene. Derfor må rike, industrielle land ta mer ansvar, krever en rekke FN-land.

– Norge skal bidra. Vi skal doble vår klimafinansiering innen 2026. Innenfor det skal vi tredoble satsingen på klimatilpasning. Dette tas godt imot i Afrika, sier Tvinnerheim.