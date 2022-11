Norge øker klimamål til 55 prosent kutt

KLIMADEPARTEMENTET (VG) Norge forplikter seg til å kutte 55 prosent i CO2-utslipp innen 2030. Dette er et nytt mål som regjeringen nå melder inn til FN før klimatoppmøtet starter.

Saken oppdateres.

Torsdag morgen har statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) og klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) kalt inn til pressekonferanse.

Det skjer rett i forkant av det årlige klimatoppmøtet, som starter i Egypt søndag. Her skal 192 land møtes for å bli enige om hvordan de skal begrense den globale oppvarmingen.

– Vi har arbeidet med å forberede Norges politikk og bidrag til denne konferansen det siste året. Det er helt nødvendig å ha fokus på klima, sier statsminister Støre.

Info Dette er FNs klimatoppmøte Hvert år møtes FN-landene til Conference of the Parties (COP), der de skal forhandle om klima.

Det første møtet ble arrangert i Berlin i 1995.

Landene forhandler om hvordan de skal følge opp FNs klimakonvensjon, med grunnlag i rapporter fra FNs klimapanel (IPCC). Kilde: Store norske leksikon Vis mer

– Klimaendringene tar ingen pause, det har vi fått påminnelse om de siste månedene. Det har vært tørke og flom, hetebølger, eksemplene er mange, sier Gahr Støre.

LOVER MER: Støre sier at Norge skal forplikte seg til enda større kutt, også overfor det internasjonale samfunnet, innen 2030.

Nylig kom to rapporter og analyser som viser at vi er på vei mot mellom 2,4 og 2,8 grader oppvarming innen 2100.

– Det er dit vi er på vei og dit kan vi rett og slett ikke ende. Det er ikke tilstrekkelig, derfor er vi nødt til å gjøre mer, sier Jonas Gahr Støre.

Hvert land velger selv hvor store kutt i klimautslipp de vil melde inn til FN. Norges mål har tidligere vært «minst 50 prosent», til 55 prosent.

Under fjorårets klimaforhandlinger i Glasgow ble alle landene enige om at de skal gjøre det de kan for å nå sine klimamål, og øke sine mål. Det har veldig få land gjort, men nå velger regjeringen å gjøre det:

– Dette har vi tatt på alvor, derfor melder vi nå inn 55 prosent klimakutt. Det å styrke våre mål, slik vi gjør, kan påvirke andre land, som nå vurderer sine planer, sier statsministeren.

Dette er et mål som forplikter Norge overfor FN under Parisavtalen.

Samtidig minner Gahr Støre om at det ikke holder å sette et mål, det må også følge med en plan som viser hvordan målene skal nås på en troverdig måte.

Interessert i klima? Les disse sakene:

TRIO: Klimaminister Espen Barth Eide (Ap), statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerheim (Sp) reiser sammen til klimatoppmøtet i Egypt.

– Europa må øke sin satsing på havvind, solvind og karbonfangst og -lagring. På alle disse områdene kan Norge markere seg, sier statsministeren.

Han nevner konkret ambisjonene om grønn skipsfart, drevet av solkraft og andre fornybare kilder. Regjeringen vil legge fram en satsning på skipsfart under klimaforhandlingene.

Regjeringen skal nå legge til rette for en større satsning på havvind, og åpne for å ta imot søknader om konsesjon.

– Vi må ikke miste motet, vi må ikke gi opp. Noen sier at det ikke er et poeng i å reise til klimaforhandlingene, men vi mener at det er viktig å dra, sier Gahr Støre.

Info Hva er klimafinansiering og «tap og skade»? De rike landene har lovet å betale 100 milliarder dollar, hvert år, i såkalt klimafinansiering. Dette er penger fattigere land får, som skal brukes til å kutte sine egne klimagassutslipp, og på sikring mot klimakrisen. Det kan være snakk om tryggere veier, flomsikring, rassikring og tilpasninger for å møte ekstremvær. I år er første året der de rike landene ligger an til å innfri dette løftet. Samtidig er det fortsatt uenighet om hva pengene skal brukes på - de fattige landene ønsker generelt at halvparten skal gå til tilpasning. Flere av de rike landene peker på at dette ikke får klimautslippene ned, og ønsket at en større andel av pengene brukes på klimakutt. Noen konsekvenser av klimakrisen vil det ikke være mulig å unngå, forebygge eller tilpasse seg. Da kommer spørsmålet om rike land skylder de fattige landene å betale en ren økonomisk erstatning, fordi mange av de mest utsatte landene ikke er de som har skapt krisen gjennom store utslipp. Dette er det som kalles «tap og skade» og blir debattert på klimaforhandlingene hvert år. Noen land ser på dette som en ren økonomisk erstatning for å være rettferdig med landene som ikke selv har skapt problemet, men likevel får store skader av det. Andre ser dette som et fond i solidaritet med land som vil slite med store tap av liv, hjem og ressurser. Vis mer

– Gledelig

Klimaminister sier han er Espen Barth Eide er fornøyd med det nye målet:

– Det er gledelig å se at forpliktene overfor verdens land øker til 55 prosent. Det er viktig at også Norge legger seg der.

Han påpeker at Norge allerede hadde et av verdens mest ambisiøse mål, men nå som EU har sagt at det er 55 prosent kutt som gjelder, ville også Norge følge på.

Kuttene i klimagasser skal skje i alle sektorer, understreker Eide.

Lanserte «grønn bok»: Slik vil ha redde oss fra klimakatastrofe