NEI FRA NORGE: Bonden Mihail Kopatka (47) var i sommer godt i gang med å høste inn bygg fra åkeren sin i Ukraina.

Ukraina ba Norge om støtte til korn – regjeringen sa nei

Ukrainas viseutenriksminister ba i sommer om norsk støtte til midlertidige kornlagre i Ukraina. Henvendelsen ble avslått av utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

Avslaget fremgår av redegjørelsen som Huitfeldt har sendt Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Komiteen ba tidligere i høst om at regjeringen orienterte Stortinget om hvordan Norge har håndtert den sivile hjelpen Ukraina har bedt om siden Russlands invasjon i landet 24. februar i år.

I redegjørelsen skriver Utenriksdepartementet at utviklingsministeren den 22. juli i år mottok en henvendelse fra Ukrainas viseutenriksminister for landbrukspolitikk og mat, Markiyan Dmytrasevych, om norsk støtte til midlertidige kornlagre i Ukraina.

«Henvendelsen var en oppfølging av møte mellom de to under

Lugano-konferansen 4.–5. juli. Det ble gjort en vurdering av hvorvidt slik støtte kunne inngå i ny avtale med FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) om støtte til deres «Special Fund for Emergency and Rehabilitation Activities» (SFERA).

SA NEI: Utenriksminister Anniken Huitfeldt avslo en anmodning om å støtte kornlagring i Ukraina.

Men regjeringen sa nei til Ukrainas bønn:

«Dette ville imidlertid innebære en øremerking av norsk støtte, noe som både ville være i strid med etablert norsk FN-politikk og gå på bekostning av sårbare, kriserammede utviklingsland i bl.a. Afrika. Det ble derfor konkludert med at Norge ikke ville imøtekomme denne anmodningen på daværende tidspunkt. Dette ble formidlet FAO og ukrainske myndigheter», skriver Huitfeldt i brevet til Kontrollkomiteen.

Regjeringen har for øvrig prioritert kornlagring i Norge: I statsbudsjettet foreslår de å bruke 20 millioner kroner til å etablere beredskapslagring av korn her hjemme.

Mandag opplyste regjeringen også at Norge gir 9,5 millioner kroner til Verdens matvareprogram (WFP) for å sende 50.000 tonn fra Ukraina til Afrikas horn.

SA JA: Landbruksminister Sandra Borch (Sp) har funnet penger til å lagre beredskapskorn i Norge i sine budsjetter.

– Gir 50 millioner

VG har spurt om Utenriksdepartementet ønsker å utdype hvorfor Norge sa nei til Ukraina.

Kommunikasjonsrådgiver Ane Haavardsdatter Lunde i UD opplyser at Norge ga 50 millioner kroner i støtte til bønder i Ukraina gjennom Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) for å nå såsesongen denne våren.

– Det er mange initiativ for å bidra til å tømme kornsiloene i Ukraina slik at de øker kornlagringskapasiteten for inneværende innhøsting. Black Sea Grain Initiative er et viktig grep i så måte, skriver Lunde i en e-post til VG.

Hun sier videre at Samferdselsdepartementet fortløpende vurderer om Norge skal bistå gjennom nettverket EU Solidarity Lanes, som bidrar med transport av korn via jernbane og vei.

– Vi har også nylig inngått en avtale med FAOs spesialfond SFERA på 100 millioner kroner for å understøtte matsikkerhet og landbrukstiltak i humanitær situasjoner i Afrika sør for Sahara, skriver Lunde.

Støtter ambassaden

I brevet til kontrollkomiteen kommer det også frem at den ukrainske ambassaden i Norge varslet UD 30. september, om at ambassaden har problemer med å dekke løpende utgifter.

Her er regjeringen mer positiv, og UD ser nå på hvordan Norge kan hjelpe ambassaden.

– Norge mener det er i felles interesse at Ukraina har en fungerende representasjon i Oslo i denne situasjonen. Vi ser derfor på muligheter for å bistå den ukrainske ambassaden med dette, skriver Lunde.