Spektakulært nordlys i Tromsø

Høsten byr ikke bare på kortere dager og lange, mørke netter. Men også fargesprakende lysshow. Som i Tromsø hvor nordlyset malte byen grønn onsdag kveld.

NTB

Stella Bugge

For Nordens Paris vartet opp med et spektakulært nordlys til tross for at nordlysvarslingen til Yr.no kun meldte om lav aktivitet, fanget NTBs fotograf onsdag kveld bilder som viste at nordlyset i høyeste grad var til stede.

For de av oss som måtte ha glemt hva naturfaglæreren en gang fortalte, så er nordlys et lysfenomen som oppstår når energirike partikler blir slynget fra solen mot jorden.

DANS: Lyset danset over nattehimmelen onsdag kveld.

Store norske leksikon skriver at det oppstår i den øvre polare atmosfæren, mellom 80 kilometer og sjelden over 500 kilometer over jordoverflaten, når elektroner og protoner kolliderer med atmosfæregassen. Denne gassen blir tilført energi som så sendes ut igjen i form av lys.

Det latinske ordet for nordlys er forøvrig Aurora Borealis.

Gikk du glipp av showet i kveld?

Fortvil ikke, du får en ny sjanse i morgen. Ifølge nordlysvarslingen er det ventet aktivitet på samme nivå torsdag. Fra klokka 18 og utover er det heller ikke ventet spesielt skydekke over Tromsø.