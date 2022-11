FEIDE: Frp-leder Sylvi Listhaug mener håndverket til Trygve Slagsvold Vedums Finansdepartement er meget dårlig. Han gir henne svar på tiltale.

Listhaug ut mot Vedum: − Meget alvorlig

Frp-leder Sylvi Listhaug sier det er oppsiktsvekkende at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) forsvarer et forslag som blir vurdert å være i strid med Grunnloven. Vedum slår tilbake – og gir ikke kritikerne en millimeter.

– Det som har kommet frem i det siste, underbygger vårt krav om at saken må behandles i Høyesterett, sier Frp-lederen.

Bakgrunnen for striden er regjeringens forslag som øker skattene for kraftsektoren, et forslag som sågar ordførere i Ap vurderer å rettsforfølge.

Advokatselskapet Selmer har i en juridisk vurdering komme til at et av forslagene, innføring av høyprisbidrag, er i strid med Grunnlovens paragraf 97.

– Det er meget alvorlig hvis finansminister Vedum legger frem en sak som kan vise seg å være i strid med Grunnloven, slik vi mener kan være tilfelle og som flere juridiske eksperter går langt i å konkludere med, sist advokatfirmaet Selmer, sier Listhaug.

Hun sier det er en vei ut av uføret.

– Vi har mulighet, ifølge Grunnloven, å be Høyesterett komme med en vurdering av forslag som kan være i strid med Grunnloven. Det har vært gjort før, blant annet med EUs fjerde jernbanepakke, som vi fikk flertall for skulle behandles i Høyesterett i 2020.

MONEY, MONEY, MONEY: Sylvi Listhaug mener Vedum har fremmet et hastverkstforlag for å skaffe penger.

Listhaug sier de har fremmet et slik forslag om Høyesteretts-behandling, som for tiden behandles i Stortingets finanskomité.

– Det er en god vei for å få en rask avklaring, sier hun.

Frp-lederen sier kritikken mot håndverket fremstår som betimelig.

– Når du leser Justisdepartementets vurdering av forslagene til Finansdepartementet, er det mildt sagt et tynt grunnlag, som også Selmer og andre har påpekt.

Hun sier hun mistenker følgende saksforløp.

– Det virker som om det har vært et veldig hastverksarbeid, hvor de oppdaget at de plutselig måtte snu seg om for å finne penger. I stedet for å være et faglig fundamentert forslag, så ser dette ut til kun å være et hastverksforslag på slutten av budsjettprosessen, for å finne de nødvendige pengene i budsjettforslaget til regjeringen.

På Stortinget vekker saken undring – også hos regjeringens fremste støttespiller SV.

LETTERE KRITISK: Lars Haltbrekken sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget.

SVs Lars Haltbrekken sier til E24 onsdag at hvis det som har kommet frem av innvendinger er riktig, «er dette ganske alvorlig».

Formannskapene i Porsgrunn, Skien og Bamble møttes onsdag, hvor deres innleide advokatselskap Ernst & Young redegjorde for de juridiske sidene av regjeringens forslag.

Etter det fremmet formannskapene en felles uttalelse, hvor de ber regjeringen endre forslagene og ber Skagerak Energi, hvor de tre kommunene har relativt store eierandeler, vurdere om det skal følges opp juridisk.

AP-OPPRØR: Ap-ordførerne Hedda Foss Five i Skien og Robin Kåss i Porsgrunn leder an i opprøret i Grenland mot regjeringens kraftskattepakke.

– Vi ønsker at Stortinget ikke behandler saken, fordi den er for dårlig utredet. En vurdering av Høyesterett er en aktuell vei, sier Porsgrunn-ordfører Robin Kåss (Ap).

Vedums svar

Finansminister Vedum gir ikke en millimeter til sin kritikere i denne saken.

Han avviser fullstendig at høyprisbidraget er i strid med Grunnlovens paragraf 97, slik advokatselskapet Selmer har konkludert med.

– Det er vurdert av det fremste juridiske miljøet i Norge, skattelovavdelingen i Finansdepartementet, som har utformet regelverket og i tillegg har vi fått en vurdering av Justisdepartementets lovavdeling.

– Lovavdelingen er svært usikre og skriver at forslaget er «nær grunnlovens yttergrense». De er usikre på om det er innenfor eller utenfor?

– De har gitt en positiv uttalelse til at forslaget kan gjennomføres. Har man lest mange av lovavdelingens vurderinger, så er dette den juridiske formen de bruker. Og skattelovavdelingen har den fremste kompetanse på skattelov i Norge. De konkluderer med at dette er den helt naturlig måte å innføre et høyprisbilag på.

FULLSTENDIG AVVISENDE: Finansministeren forsvarer kraftskattepakken med nebb og klør.

– Det er det juridiske grunnlaget som blir bestridt; «lovavdelingen fikk kort tid til sin vurdering og departementet ikke har greid å fremskaffe nok relevant faktum for vurderingen», mener Selmer?

– Det er de tyngste skattejuristene i Norge som har laget forslagene, så jeg tviler ikke på det faglige grunnlaget. Men hvis Listhaug mener at forslaget er feil politikk, at kraftselskapene som har hatt utrolig høye ekstrainntekter ikke skal bidra mer, da må altså vanlige folk bidra mer. Det mener jeg er feil.

– Det står seg faglig

– De kritiserer prosess, ikke først og fremst sosial profil?

– De har vært kritiske hele tiden til dette forslaget. Det har en politisk konsekvens hvis de mener at kraftselskapene ikke skal bidra mer til fellesskapet når de tjener så ekstraordinært bra. Skulle vi tatt de ekstra skatteinntektene vi har foreslått for kraftselskapene og delt på alle skattytere over 16 år, så hadde det vært ca. 7000 kroner mer skatt pr. person.

– Frp vil at Høyesterett skal vurdere om de sentrale forslagene deres er grunnlovsstridige?

– Vurderingen av lovverket er gjort. Nå skal Stortinget ta stilling til om de skal si seg enig i lovforslaget eller ikke. Det kan ikke jeg bestemme.

– Tar du ingen faglig selvkritikk?

– Jeg mener det omfordelende forslaget er riktig, og at det faglig står seg. Det er de tyngste fagmiljøene i Norge som står bak utformingen.