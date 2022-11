Tengs-rettssaken: Tiltalte brøt sammen i retten

HAUGESUND TINGHUS (VG) Drapstiltalte Johny Vassbakk sier det er vanskelig å leve med smerten han har påført tidligere ofre.

For andre dag på rad sitter Vassbakk i midten av sal 14 i Haugesund tinghus for å forklare seg. Torsdag er hans andre dag i vitneboksen, i rettssaken hvor han er tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs (17) i 1995. Selv nekter han straffskyld og sier han ikke kjente til henne.

52-åringen er dømt for flere forhold tidligere, blant annet innbrudd, og knekker sammen i gråt i vitneboksen da han får spørsmål fra aktor Thale Thomseth om hva slags inntrykk han tror han skaper hos folk han har brutt seg inn hos.

– Det må ha vært utrolig skremmende for dem, og jeg er utrolig lei meg for det jeg har påført andre. Dette er ikke noe jeg er stolt av overhodet, jeg har sett på meg selv som en freak.

– Jeg skulle vært foruten den smerten jeg har påført andre. Den er det tøffeste å leve med. Det er veldig sterkt ... Og det har gått innpå meg.

Dommeren beslutter at det tas en ti minutters pause.

Ble spurt om oppvekst og møter

Onsdag stilte aktor Nina Grande og politiinspektør Unni Malmin mange spørsmål om alt fra oppveksten hans, til hvor han kjørte rundt på tidlig 90-tall og til lovbrudd han har begått.

Han svarte svært detaljert på spørsmål om hendelser, møter og ruter, men sa han ikke erindret hva han gjorde den 5. mai 1995 da Birgitte Tengs ble drept.

Han sa han ikke kjente til Birgitte.

Både aktoratet og bistandsadvokat Erik Lea registrerte at hva han husket fra den tiden var svært varierende.

HER: Med ansiktet vendt mot dommerne, forsvarerne til venstre og påtalemyndighetene til venstre, sitter Johny Vassbakk når han forklarer seg.

Torsdag er den siste rettssdagen denne uken, og også den andre av to dager satt av til tiltaltes forklaring.

Etter planen er det konstituert statsadvokat Thale Thomseth, bistandsadvokatene til foreldrene til Birgitte Tengs, samt forsvarerne Stian Kristensen og Stian Bråstein som skal stille sine spørsmål i dag.

– Han er innstilt på at han skal svare så godt han kan på de spørsmålene som blir stilt, og så gruer han seg til dagen i dag også. Det var en tøff opplevelse foran alle dere, å ha dere i ryggen. Han følte trykket og at han opplever at alt det han forteller går ut til hele Norge, sier Kristensen torsdag morgen.

Beklager tidligere lovbrudd

– Jeg vil gjerne få sagt noe. Jeg var sliten i går og jeg er mer sliten i dag enn i går. Jeg har fått lite søvn, og hodet har jobbet mye, sier Johny Vassbakk så snart retten er satt.

Han fortsetter med beklage for lovbrudd han har begått tidligere.

Blant annet beklager han for en blotter-episode som fant sted da han var i slutten av tenårene, som han sier han ikke husker.

– Jeg vet det har skjedd, men jeg har ikke minner om det i dag. Jeg vet det har skjedd, og det er jeg fryktelig lei meg for, og det beklager jeg.

Han beklager også for å ha vært voldelig med sin tidligere psykolog i 1990.

Tidligere voldshendelser

Da Vassbakk blir spurt om denne situasjonen i retten, beskriver han det som at han kan ha mistolket situasjonen mellom dem.

Mandag 10. september 1990 tok den nå tiltalte mannen seg inn i huset til psykologen i Haugesund. Der gikk han til angrep på henne, et angrep som omtales som seksuelt motivert med innslag av vold.

I retten torsdag beskriver han voldsepisoden i detalj.

– Hvor mye i dag jeg faktisk husker, og hva det er jeg har lest, blir litt vanskelig for meg å uttale her og nå, sier Vassbakk.

Hun leser opp han hadde han en snor rundt halsen hennes, som han strammet frem til den røk.

– Hva ville skjedd hvis snoren ikke røk? Hva ville skjedd hvis hun ikke slo deg i ansiktet?

– Jeg vet at jeg har forklart at jeg ikke husker i avhør, sier Vassbakk.

– Jeg tok en snarvei og sa jeg ikke husket, sier han.

– Hvilke refleksjoner gjør du deg om hva som kunne skjedd?

– I verste fall kunne det gått galt, sier han.

– Hva mener du da?

– Nei, hun kunne blitt kvelt. Men jeg hadde ingen intensjon om å kvele henne.

– Hva ville du oppnå når du oppsøkte psykologen denne dagen?

– Det er et vanskelig spørsmål som jeg ikke kan svare på.

Telefonsjikane og blotting

Aktor Thomseth leser opp deler av dommer mot Vassbakk fra 1995 og 1996 som omhandler telefonsjikane og så blotting.

– Det jeg ønsker å stille spørsmål om, er noen elementer som ikke kommer så godt frem i dommene, men som du har forklart deg om i avhør. Hva er årsaken til at du blotter deg?

– Det er et ønske om oppmerksomhet.

– Hvorfor ønsker du oppmerksomhet?

– Jeg var ensom.

– Hva ønsker du å oppnå ved å blotte deg, oppmerksomhet?

– Det jeg vet i dag er at det hjelper ingenting, det var utrolig dumt å gjøre. Jeg er utrolig lei for at det skjedde, og beklager det på det sterkeste.

Sier han trodde kvinne var 14-åring

Han beklager også for en voldsepisode som fant sted da han var 15 år gammel.

Aktor Thale Thomseth spør han hva han husker om dette.

Vassbakk sier at han hadde vært på bueskyting og ble frustrert da det ikke gikk så bra.

Han så en person han mente var en jevnaldrende jente som hadde vært ugrei mot ham.

– Så hadde jeg lyst til å hevne meg litt på henne. Men dessverre så var det en helt annen dame.

VG har tidligere snakket med kvinnen som ble slått ned. Det kan du lese her.

Retten tillot kringkasting av innledningsforedragene, men resten av rettssaken frem til prosedyrene vil ikke være lov å sende.

Du kan følge VGs direktestudio med tekstoppdateringer fra rettsforhandlingene her.