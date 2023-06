Klimaaktivister sperrer inngang til Stortinget

Aktivister fra organisasjonen Extinction Rebellion sperrer mandag morgen en inngang til Stortinget.

Det kan VGs reporter på stedet fortelle.

Stortingets pressevakt, Gunnar Syverud, forteller til VG at det dreier seg om en punktmarkering, og at det er publikumsinngangen som er stengt.

Syverud sier at besøkende fortsatt vil komme seg inn og ut av Strotinget.

Aftenposten meldte om saken først.

Organisasjonen skriver selv på Facebook at årsaken er at Stortingets flertall er «døve for alvoret» i FN, Det internasjonale energibyrået (IEA) og verdens klimaforskeres budskap om hva som skal til for å nå klimamålene.

Operasjonsleder i Oslo politiet, Bjarne Pedersen, sier til VG klokken 08.15 at politiressurser er på vei til stedet.

– Vi er kjent med det nå, men vi var ikke forhåndsvarslet. Det er ressurser på vei for å få avklart situasjonen, sier Pedersen.

Han forklarer at han foreløpig ikke kan si noe hva politiet kommer til å gjøre, da de ikke har vært på stedet enda.

Pedersen legger til at det var aktivistene selv som først varslet politiet.

– Politiet er på vei mot stedet for å starte en dialog med demonstrantene, heter det i en Twitter-melding fra politiet.

