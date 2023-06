Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp)

Vil doble fuskestraffen: − Middelaldersk holdning

Regjeringen foreslår å øke maksstraffen for fusk til utestengelse i inntil to år i særlig alvorlige saker. – Middelaldersk holdning, mener forsker.

Fredag la forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) frem forslag til ny universitets- og høyskolelov.

– I dag blir sentrale regler for ulikt praktisert. Nå har vi laget tydeligere føringer for hvordan loven skal forstås og praktiseres, sier Borten Moe.

Info Dette foreslår regjeringen: Å gjøre nedleggelse av studiesteder til en politisk beslutning.

Gjøre endringer i sensorordningen, slik at det blir krav om to sensorer på noen eksamener.

En styrking av norsk som fagspråk, ved å slå fast at undervisningsspråket skal være norsk eller samisk. Unntak må være tydelig faglig begrunnet. Vis mer

Det nye lovforslaget tar også for seg fusk og studenters rettigheter i slike saker.

– Vi er mot fusk, men det er for store forskjeller i hvordan regelverket forstås og praktiseres i dag, sier Borten Moe, og presiserer at de i hovedsak vil videreføre reglene.

Regjeringen foreslår:

– Ingen taler studentenes sak

Advokat Halfdan Mellbye mener det er en stor svakhet ved lovforslaget at synspunktene til de studentene som rammes av fuskesakene ikke ses i det hele tatt.

– Det er ingen som taler deres sak, sier han.

Advokat Halfdan Mellbye

Mellbye mener loven ikke bør bruke begrepet fusk.

– Man bør ikke kalle dette fuskeregler, når regelverket åpner for å utestenge studenter som ikke har skaffet seg en uredelig fordel – men bare har brutt en regel ved en institusjon.

VG har den siste tiden skrevet om studenter som er mistenkt for fusk. Vår kartlegging viser at 3800 studenter er straffet for fusk i perioden 2018 til 2022. De er til sammen utestengt i 2600 år.

Info Fuskesakene VG har i vår kartlagt fusk i høyere utdanning i Norge. Vi har spurt de 20 største utdanningsinstitusjonen – med til sammen 290.000 studenter – om fuskesaker i tidsperioden 2018 til 2022. Ikke alle institusjonene har svart på det VG har spurt om. Derfor kan tallene være høyere. Minst 3800 studenter er i perioden straffet for fusk

De har totalt blitt utestengt i 2600 år

En beregning viser at det kan koste samfunnet 1,1 milliarder i tapt verdiskapning

Staten har brukt minst 30 millioner kroner på advokatbistand til studentene

Institusjonene har utbetalt minst 3,3 millioner i erstatning i fuskesaker

Bare én student har siden 2013 vunnet en fuskesak i retten

Færre enn 1 av 14 vinner frem med en klage til Felles klagenemnd

Det er et stort rettssikkerhetsproblem, mener juseksperter Vis mer

Med dagens lovverk kan studenter utestenges i inntil to semestre – altså et helt år.

Nå vil regjeringen gi skolene mulighet til å øke straffen til utestengelse i inntil to år ved særlige grove tilfeller av fusk og uredelig opptreden.

– Hvordan har dere definert hva de mest alvorlige tilfellene er?

– Det handler om å gi et større spenn i reaksjonsfastsettelsen, slik at det i særlige alvorlige tilfeller kan gis en reaksjon som er i tråd med alvorlighetsgraden ved den faktiske overtredelsen.

Dette er «særlig grove tilfeller»

I lovforslaget skriver departementet at eksempler på særlig alvorlige tilfeller er:

Gjentatt fusk

Å trekke inn en uskyldig tredjepart

Betale en annen for å utarbeide besvarelsen

– Dette er ikke en uttømmende liste over eksempler, men det viser hvor lista ligger, sier Borten Moe.

Han sier at hensikten er å gi et større spenn, for å nyansere straffen. I dag hovedregelen at studenten utestenges i to semestre ved forsettlig handling. Ministeren ønsker seg mer nyansert reaksjonsbruk.

– Man må vurdere alvorlighetsgraden, ikke bare om handlingen er forsettlig.

Borten Moe mener de nye føringene vil føre til at noen av de som i dag ville blitt straffet med to semestre utestengelse, vil kunne få lavere straff nå.

– Utvalget som laget grunnlaget for loven foreslo større variasjon i hvilken reaksjon som kan gis. Med dagens regelverk settes for mange i samme bås.

Norsk studentorganisasjon (NSO) støtter ikke å øke straffen for fusk til to år utestengelse.

– Men vi er jo for at fusk skal straffes når det er et klart brudd på reglene, sier leder Maika Godal Dam.

Leder for NSO Maika Godal Dam

Hun begrunner holdningen i akademisk integritet og hensynet til alle studentene som ikke jukser.

– Vi som ikke fusker skal ha en troverdighet bak utdannelsen vi har tatt, sier Dam.

– Middelaldersk

Seniorforsker ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU, Morten Welde, mener straffen allerede er altfor streng i de aller fleste fuskesaker.

– Å sette opp straffen for å kunne skalere, er en middelaldersk holdning. Strengere straff er blitt et svar på ethvert samfunnsproblem. Vi må bruke sunn fornuft, sier han.

Welde mener systemet nærmest er rigget for å straffe de aller svakeste.

Seniorforsker ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU, Morten Welde

– Jeg synes dette er et godt eksempel på klassejus. Denne typen forseelser får ikke på langt nær så store konsekvenser for voksne, vitenskapelige ansatte på universitetet.

Han mener andre reaksjoner, som å sette ned karakteren eller stryke besvarelsen, burde være mer nærliggende å bruke, men at gjentatt og forsettlig fusk bør straffes strengt.

– Ingen hensikt

Advokat Mellbye tar forbehold om at han ikke kjenner detaljene i begrunnelsen for å øke maksstraffen, men etterlyser en ordentlig undersøkelser av konsekvensene for studentene som utestenges.

– Kunnskapsdepartementet synes altså det er helt greit å gi et regelverk som vil kaste tusenvis av studenter ut av utdannelsen sin, uten å innhente noen kunnskap om hvilke konsekvenser dette får, sier Mellbye.

– Man må vite hvilken skade man faktisk påfører de utestengte, og man må vite at man oppnår noe samfunnsmessig positivt.

Mellbye mener troen på straff som virkemiddel er et tegn på en samfunnsendring.

– Straff overfor studenter som gjør små feil har ingen hensikt. Er det noen som tror at studenter lærer god henvisningspraksis ved at de risikerer streng straff ved å glemme anførselstegn?

VG har spurt rektorene ved Norges 20 største utdanningsinstitusjoner om de mener det er behov for å øke straffenivået.

Tretten av dem svarer ikke på spørsmålet.

Fem mener dagens nivå er tilstrekkelig.

To støtter forslaget om å øke straffen ved særlig alvorlige tilfeller.

Høgskolen i Østfold mener i utgangspunktet ikke det er behov for å øke nivået på straffen, med unntak av særlig alvorlige tilfeller av gjentatt forsettlig fusk.

– Slike saker er det svært få av, sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Høgskolen i Innlandet sier at de ønsker en strengere straff fordi det bør være rom for mer varierte og tilpassede sanksjoner ved ulike tilfeller av fusk.